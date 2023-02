Prende il via l'ultima domenica del mese di febbraio per tutti i segni zodiacali: si conclude un periodo che ha portato diversi cambiamenti e qualche novità astrologica praticamente per tutti. Approfondiamo di seguito l'oroscopo del 26 febbraio 2023.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la situazione si fa interessante, potrete fare un bel progetto guardando il futuro. Nel lavoro le piccole occasioni non mancheranno, torna una buona dose di positività.

Toro: per i sentimenti c'è la Luna nel segno, quindi le tensioni dell'ultimo periodo potranno essere gestite al meglio.

Nel lavoro Giove nel segno potrà regalare nuove occasioni, vi sentite meglio.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna nel segno porta una buona carica di vitalità, le nuove storie si rileveranno importanti. Nel lavoro le vostre idee a breve saranno premiate.

Cancro: in amore cercate di evitare tensioni in questa giornata, un rapporto potrebbe infatti rischiare di essere mandato all'aria. A livello lavorativo alcune spese sono da tenere sotto controllo, non è il momento giusto per strafare.

Leone: in amore vi è uno stato di maggiore tranquillità, vi sentite più forti al momento. Nel lavoro potrete portare avanti dei progetti in vista del futuro, le buone intenzioni non mancano.

Vergine: a livello amoroso la situazione astrologica si fa interessante, avrete la possibilità di aiutare anche una persona che sta al vostro fianco.

Nel lavoro è una fase di stanchezza.

La seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale la fine del mese porta a una fase di maggiore tranquillità, non mancheranno i momenti di forza. A livello lavorativo portate avanti le vostre idee, ci vorrà solo un po' di pazienza.

Scorpione: in amore il cielo si fa importante, ma non mancherà qualche momento di tensione.

Cercate nuove emozioni. Nel lavoro è una giornata da vivere con maggior ottimismo.

Sagittario: in amore è arrivato il momento di fare delle scelte importanti con Venere in buon aspetto, attenzione solo a non lasciare il certo per l'incerto. Nel lavoro Giove favorevole aiuta, arrivano nuove occasioni.

Capricorno: a livello amoroso la situazione astrologica invita a chiarire le eventuali dispute.

Se una relazione è nata da poco da ora sarà possibile vivere tutto al meglio. Nel lavoro è una fase di rallentamento, fate fatica a ottenere diverse cose, meglio non strafare.

Acquario: per i sentimenti la mattinata porterà diverse tensioni, si recupererà solo nel pomeriggio. Nel lavoro c'è la possibilità di ripartire, con nuovi successi all'orizzonte.

Pesci: in amore qualche piccola tensione potrà nascere nel pomeriggio, attenzione a possibili discussioni. Nel lavoro c'è voglia di cambiare alcune cose importanti.