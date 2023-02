Prende il via la seconda settimana del mese di febbraio per tutti i segni zodiacali. Già da questo lunedì si preannunciano cambiamenti e tante novità sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Vediamo quali, leggendo l'oroscopo del 6 febbraio 2023.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in questo momento sentite che ci sono tante cose da fare con la persona amata, c'è da recuperare il tempo perso. Nel lavoro è un periodo di rilancio ma meglio controllare alcune spese.

Toro: per i sentimenti questa giornata vedrà le stelle contrarie, ci vorrà quindi maggiore pazienza.

Nel lavoro cielo che non fa mancare alcuni dubbi, ma sarà possibile ottenere di più.

Gemelli: a livello sentimentale gli incontri di questa settimana non convincono al massimo, ci vorrà maggiore attenzione. Nel lavoro c'è una situazione da dover sbloccare visto che è in sospeso da tempo.

Cancro: in amore potranno nascere delle amicizie sincere in questa fase. Alcune incomprensioni saranno da evitare. A livello lavorativo qualcosa di interessante non mancherà ma attenzione a Giove contrario.

Leone: in amore questo è un momento che vedrà la Luna nel segno, momenti speciale da vivere. Nel lavoro alcuni stanno cercando di cambiare ma al momento tutto sembra fermo.

Vergine: a livello amoroso è una giornata buona, ma ci sono ancora più piccole tensioni da superare.

Il periodo comunque aiuta. Nel lavoro potrete ottenere nuovi successi, ma attenzione solo a Saturno in opposizione.

Stelle e oroscopo del 6 febbraio 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale Venere non è più in opposizione, quindi ci sarà la possibilità di fare qualche scelta in più adesso. Nel lavoro valutate tutte le nuove proposte, in particolare se avete un'attività in proprio.

Scorpione: in amore la giornata non è esaltante, ma comunque non c'è nulla di preoccupante. Vi sentite particolarmente agitati. Nel lavoro è meglio evitare le tensioni che potrebbero essere difficili da superare.

Sagittario: in amore è una giornata nel complesso utile, ma ci sono molte cose da fare. Nel lavoro ci sarà bisogno di qualcosa per realizzare un progetto importante, a breve i successi non mancheranno.

Capricorno: per i sentimenti la giornata vede Venere in buon aspetto, le sensazioni che vivrete saranno positive. A livello lavorativo potrete essere premiati da qui ai prossimi mesi.

Acquario: a livello amoroso evitate le discussioni in questa fase, ci sono varie incertezze da dover superare. L'ambiente lavorativo adesso è ricco di opportunità, quindi è possibile portare avanti qualcosa di nuovo.

Pesci: in amore non mancano le responsabilità, evitate di essere troppo nervosi in questa giornata. Nel lavoro è in arrivo un miglioramento.