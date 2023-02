Entra nel vivo il mese di febbraio per tutti i 12 segni zodiacali. Di seguito approfondiamo l'oroscopo per la giornata dell'8 febbraio 2023 con le novità astrologiche e i cambiamenti sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore questa sarà una giornata che guarderà dalla vostra parte, quindi le cose andranno meglio e potrebbero esserci dei riavvicinamenti. Nel lavoro è meglio non fare troppe cose di corsa, sarebbe meglio ragionare prima di agire.

Toro: per i sentimenti la Luna è favorevole, ma bisogna fare attenzione a possibili discussioni per questioni economiche.

Nel lavoro un progetto è da portare avanti da qui alle prossime settimane.

Gemelli: a livello sentimentale la situazione è incerta, anche a causa della Luna dissonante. Le stelle vi permettono di evitare comunque discussioni. Nel lavoro c'è la necessità di rivedere alcune strategie.

Cancro: in amore la situazione astrologica è di recupero, potreste quindi avere delle nuove opportunità. A livello lavorativo in questo momento siete in attesa di nuove conferme.

Leone: a livello sentimentale giornata interessante e le stelle sono dalla vostra parte e porteranno una buona carica di energia. Nel lavoro arrivano delle nuove opportunità grazie al Sole, ma ci sono ancora dei conflitti risolti.

Vergine: per i sentimenti la Luna nel segno porta una buona carica di energia, se qualcosa non va però potreste anche avere una discussione.

Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere, non mancherà qualche complicazione.

La seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso la situazione è in crescita, in particolare per chi vive una storia nata da poco. Un momento di agitazione potrebbe arrivare, ma non sarà nulla di grave. Nel lavoro Giove in opposizione mette in guardia da alcune questioni da isolare.

Scorpione: in amore la Luna è favorevole, è una giornata ricca che porta buone opportunità. Il pomeriggio è migliore della mattina. Nel lavoro dovete portare avanti dei cambiamenti importanti, pensate al futuro con tranquillità.

Sagittario: per i sentimenti è un momento particolare che vede diversi pianeti in opposizione, una possibile lontananza sarà da colmare.

Quello che farete ora potrebbe mettervi in difficoltà. Nel lavoro non mancheranno buone opportunità.

Capricorno: per i sentimenti dovete ritagliare più tempo per voi, arriverà comunque una buona occasione. Nel lavoro se dovete iniziare qualcosa di nuovo un dubbio non mancherà, in particolare per alcune questioni del passato da risolvere.

Acquario: in amore le scelte che farete ora saranno importanti, evitate però di vivere ansie inutili. Nel lavoro sono favoriti tutti coloro che vogliono rilanciare un'attività.

Pesci: in amore la Luna potrebbe portare qualche difficoltà, è un momento in cui siete piuttosto agitati. Nel lavoro è un periodo di recupero, ma attenzione ad alcune scelte sbagliate.