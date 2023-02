È pronto l'oroscopo del 7 febbraio 2023: secondo le stelle, per i nativi dell’Ariete è arrivato il momento di dare forma ai propri sogni. I Gemelli che tirano fuori il coraggio potrebbero trovare molte porte aperte, mentre i nativi dello Scorpione devono combattere il senso di inadeguatezza. A seguire, le previsioni degli astri dedicate alla giornata di martedì 7 febbraio.

Oroscopo di martedì 7 febbraio: da Ariete a Gemelli

Ariete – La vostra audacia divampa in questo periodo e potete realizzate tutto ciò che sognate. Non permettete a nessuno di limitare il vostro potenziale.

Sotto questa influenza cosmica, eliminerete gli ostacoli senza difficoltà.

Toro – Vi piace essere al centro dell’attenzione in un gruppo. E finché ricevete l’attenzione che sapete di meritare, tutto procede alla grande, ma se iniziate a sentirvi ignorati potreste davvero irrigidirvi. Cercate di rimanere umili e di buon umore. Non vale la pensa litigare con qualcuno, questo è il consiglio dell'Oroscopo.

Gemelli – La vostra creatività divampa in questo periodo. Inoltre, siete più coraggiosi, il che apre molte porte. Siete disposti a testare nuove idee e vedere come si sviluppano. In campo lavorativo, impressionate un cliente o un supervisore con le vostre innovazioni.

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 7 febbraio: da Cancro a Vergine

Cancro – Mostrate i vostri talenti personali a tutti. È meraviglioso esprimersi in modo creativo, inoltre, potreste ricevere un riconoscimento per il vostro lavoro. Ma se quel meritato riconoscimento non arriva, non lasciate che influenzi il vostro buon umore.

Continuate ad andare avanti, perfezionando il vostro lavoro e rendendolo sempre più autentico e originale.

Leone – La vostra passione è vividamente in mostra questo periodo. Vi sentite al top, brillante e audaci, purché voi riceviate molte recensioni positive. Se qualcuno vi fa delle critiche pesanti, non lasciate che vi influenzi così profondamente.

Il vostro potere interiore può essere a combustione lenta che richiede tempo per manifestarsi.

Vergine – In questo periodo, la vostra energia si riscalda. Non potete fare a meno di essere influenzato dall’attuale influenza cosmica. È divertente concedersi un flirt, o esprimersi attraverso l’arte o un altro atto creativo. Mettete in risalto la parte migliore di voi stessi e dimostrate al mondo quanto valete.

Astrologia del 7 febbraio: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Anche se in questo periodo siete piuttosto scontrosi, il vostro carisma attira le persone che vi stanno attorno. Godetevi pienamente la sensazione meravigliosa che si prova stando in compagnia delle vostre persone preferite.

Scorpione – Una grande parte di voi vuole sentirsi apprezzata e rispettata.

Questo potrebbe essere causato dalla vostra voglia di ottenere riconoscimenti professionali, ma è anche probabile che derivi da una fonte più personale. L’attuale energia cosmica stimola i vostri più profondi sentimenti di insicurezza. Se una parte di voi si sente inadeguata, affrontatela e ricordate a voi stessi che siete amati.

Sagittario – La vostra energia è frizzante e vi rende più creativi, per non dire pieni di fascino. A un certo punto della giornata, probabilmente vi troverete circondati da un gruppo di amici e ammiratori. Vi piace il ronzio di energia che proviene da un gruppo di persone divertenti. Stimola la vostra passione e aumenta la vostra capacità innovativa.

Oroscopo e previsioni astrologiche per la giornata di martedì 7 febbraio: da Capricorno a Pesci

Capricorno – Il vostro desiderio di riconoscimento pubblico s’intensifica. Potreste anche non rendervi conto che state sentendo un tale bisogno di attenzione, potreste semplicemente sorprendervi a vantarvi dei vostri risultati, potreste anche sentirvi irritati se qualcuno riceve riconoscimenti che credete di meritate. Fate del vostro meglio per farvi valere. Abbiate fiducia, arriverà anche il vostro momento di gloria.

Acquario – Potreste trovarvi in una situazione che richiede fascino e finezza. Qualsiasi situazione potrebbe innescare la vostra ansia da prestazione, la parte di voi che s’innervosisce alla prospettiva di dover conquistare le persone.

Se ciò accade, abbiate fiducia nella vostra capacità di coinvolgere gli altri. Siete una persona interessante, unica e creativa con molto da offrire.

Pesci – È la giornata perfetta per trascorrere del tempo con i vostri cari. Siete dell’umore giusto per giocare, raccontare barzellette o storie stupide. Rimanere radicati nel vostro senso dell’umorismo aiuta a proteggervi da eventuali sentimenti di insicurezza. L'oroscopo consiglia, però, di mostrare a tutti la vostra vera personalità e di non nascondervi sempre dietro all’umorismo.