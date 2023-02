L'Oroscopo del 2 febbraio è pronto a svelare tutte le emozioni e le sorprese del giorno. L'influenza dei transiti planetari sarà davvero incessante. Gli ambiti più colpiti saranno quello lavorativo, sentimentale. Le reazioni dei segni zodiacali appariranno diverse, in base al contesto e alla personalità. Ci sarà chi si farà carico dei proprio impegni e chi, travolto da mille pensieri, non riuscirà a prendere una decisione.

Leone e Capricorno avranno un brillante futuro davanti a loro così come Ariete, Cancro e Vergine sfrutteranno le loro risorse per emergere.

Gemelli e Scorpione smetteranno di credere nell'amore, al contrario dell'Acquario e dei Pesci che condivideranno ogni momento con il partner.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di giovedì 2 febbraio.

Oroscopo e di giovedì 2 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi porrete molte domande sull'amicizia. Non saprete rispondere a ogni cosa, ma sarete certi di potervi fidare di determinate persone. Le considererete parte della famiglia. La loro presenza non potrà fare altro che alimentare sentimenti positivi. La solitudine, al contrario, non farà per voi. Avrete bisogno di interagire con il prossimo e di sviluppare dei contatti profondi. Il cuore non mentirà. Voto 7.

Toro: la pazienza non sarà una delle vostre qualità più radicate.

Non avrete abbastanza tempo per concentrarvi sulle parole altrui. Continuerete a passare da un argomento all'altro, senza riuscire a lasciare il segno. Sarà una situazione che vi ferirà. Apparentemente, vi sembrerà di non poter trovare alcun rimedio, però, a livello pratico, la situazione potrebbe stupirvi. L'impegno sarà un elemento imprescindibile.

Voto 5.5.

Gemelli: questa giornata sarà accompagnata da molte perplessità. La vostra tranquillità emotiva subirà una netta battuta d'arresto. Avrete bisogno di ritrovare un sano equilibrio, però, per farlo, dovrete necessariamente confrontarsi con la persona amata. Smetterete di credere nella forza dei sentimenti perché, per il momento, non sarete disposti ad accettare altre delusioni.

Preferirete godere di maggiore spazio personale. Voto 5.

Cancro: non sarete desiderosi di salire sul podio, però, non sopporterete neanche l'idea di essere ignorati. Vorrete ricevere il giusto riconoscimento per i vostri meriti. Un atteggiamento troppo cauto, ovviamente, non renderà possibile questo obiettivo. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di camminare a testa alta e di non tirarvi indietro davanti ai complimenti. Qualcosa potrebbe cambiare. Voto 7.5.

Previsioni astrologiche e voti del 2 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete alcuna preoccupazioni. Sarete felici di poter vivere questa giornata con grinta e forza interiore. Accederete a nuove possibilità lavorative.

Vorreste dedicarvi a tutto, ma sarete costretti a selezionare le attività da portare avanti. Una pressione eccessiva, infatti, non sarà consigliabile per il successo personale. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non lasciarvi sopraffare dagli imprevisti: troverete la giusta soluzione. Voto 10.

Vergine: vi rifiuterete di rimanere dell'ombra. Vorrete dimostrare di essere pronti per i compiti che vi aspetteranno sul posto di lavoro. I colleghi con più esperienza cercheranno di rubarvi questa possibilità, però, se userete la pazienza tutto andrà per il meglio. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non farvi prendere dalla foga. Una risposta sbagliata potrebbe rovinare i vostri sforzi.

Voto 6.

Bilancia: le vostre qualità avranno una spiccata risonanza. Vi troverete a lavorare in un ambiente positivo sotto tutti i punti di vista. Stringerete rapporti importanti con i colleghi e vi sentirete perfettamente in grado di gestire ogni situazione. La sicurezza interiore aumenterà, ma anche l'immagine esteriore andrà incontro a dei miglioramenti non indifferenti. Sarete sulla strada giusta. Voto 9.

Scorpione: proverete dei sentimenti molto negativi verso il partner. Questo periodo sembrerà non finire mai. Vorreste lasciarvi alle spalla la situazione che state vivendo, però, non potrete farlo senza un attacco diretto. Dovrete trovare la forza per essere sinceri con voi stessi. La ripresa non stenterà ad arrivare.

Con il trascorrere del tempo, tornerete anche a credere nuovamente nell'amore. Voto 4.5.

Previsioni zodiacali del 2 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: le parole di una persona speciali vi renderanno nervosi. Non saprete come reagire. I sentimenti saranno così difficili da controllare che vi spingeranno ad agire in modo impulsivo. Non tutte le mosse compiute, però, corrisponderanno ad errori. Al contrario, vi renderete conto di essere riusciti a dare potere anche al vostro lato più irrazionale. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non soffocarlo del tutto. Voto 6.5.

Capricorno: avrete un'autostima incrollabile. Non vacillerete davanti ad alcuno ostacolo. Al contrario, vi piacerà mettervi alla prova.

Sicuramente, sarete un esempio valido per amici e parenti. Potrete contare su risorse ancora sconosciute. Anche se inconsapevolmente, accederete a notevoli qualità interiori. Molte di queste vi saranno utili sul lavoro, mentre altre vi aiuteranno nei rapporti sociali. Voto 9.5.

Acquario: la vita in famiglia non presenterà alcun imprevisto. La vostra dolcezza farà colpo su tutte le persone care. Il partner sarà l'oggetto prediletto delle vostre attenzioni. Non vorrete allontanarvi da lui perché vorrete donargli tutto l'affetto possibile. Dosando la giusta dose di coraggio e di tenerezza, tutto andrà per il meglio. Ovviamente, sul posto di lavoro sarà richiesto un atteggiamento decisamente più rigido.

Voto 8.

Pesci: vi sembrerà di vivere in un film romantico. La storia d'amore con il partner sarà elegante e caratterizzata da sentimenti travolgenti. Ci sarà spazio per la passione, il romanticismo e la comprensione reciproca. Cercherete di non trarre conclusioni affrettate e di rispettare, in ogni circostanza, le parole del vostro interlocutore. Porrete le basi per una relazione solida e ben strutturata. Voto 8.5.