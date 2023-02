L'oroscopo di venerdì 3 febbraio ha in serbo infinite emozioni. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutti i segreti della giornata in base ai transiti planetari. Essi avranno un'influenza non indifferente sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro riusciranno a sfruttare ogni potenzialità, mentre altri rimarranno intrappolati nelle loro paure.

Pesci, Cancro e Scorpione vivranno un momento di rinascita e di splendore, mentre Gemelli, Leone e Capricorno verranno travolti dal fuoco dell'amore. Vergine e Sagittario assumeranno un atteggiamento ostile, così come Ariete e Acquario tenderanno a prendere le distanze dai loro colleghi.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 3 febbraio.

Oroscopo di venerdì 3 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la vita lavorativa comporterà più di un ostacolo. Ben presto, vi renderete conto di non voler legare con tutti i vostri colleghi. Per non alterare l'atmosfera e renderla meno produttiva per voi, deciderete di prendere le distanze. Non vi esporrete in modo netto o deciso, ma agirete in silenzio, cercando di non attirare l'attenzione. Sarà un modo per non aumentare le discussioni. Voto 5.5.

Toro: i rapporti con le persone care vi daranno una marcia in più. Vi sentirete amati e pronti ad abbracciare, con gioia, queste nuove sensazioni. Darete molta importanza ai sentimenti provati. Saranno la spinta giusta per le vostre motivazioni.

Agirete con rispetto, senza superare determinati limiti. Saprete cavarvela anche nelle discussioni. Non vi esporrete nei contrasti lavorativi. Voto 8.

Gemelli: il partner vi stregherà con il suo fascino. Darà vita a una giornata indimenticabile, caratterizzata da piccoli gesti e parole degne di ammirazioni. La relazione di coppia vi metterà di fronte a una realtà positiva e degna di essere vissuta.

Cercherete di ricambiare con tutto il vostro cuore. Distrazioni eccessive, però, potrebbero causarvi dei problemi sul posto di lavoro. Il capo sarà molto severo. Voto 7.

Cancro: vi concentrerete sulle vostre qualità. Saprete di avere tutte le carte in regola per realizzare i vostri sogni. Non perderete la speranza davanti a eventuali errori.

Troverete sempre la forza per rialzarvi e per tornare a mettervi in gioco. Ovviamente, non sarete da soli. Potrete contare sui consigli di una famiglia premurosa e sull'amore di un partner pronto a tutto pur di proteggervi. Voto 9.5.

Previsioni astrologiche e voti del 3 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner. Sarete legati da un rapporto indistruttibile. Non sempre condividerete lo stesso pensiero. Ci saranno argomenti che accenderanno l'atmosfera, fino a creare inopportuni litigi. Per fortuna, però, la ripresa sarà piuttosto veloce. Non porterete rancore e sarete disposti a perdonare con il sorriso sulle labbra. Non tutti gli amici accetteranno questa storia.

Voto 6.5.

Vergine: farete fatica a mettervi nei panni degli altri. Sarete troppo concentrati sui vostri problemi per guardare oltre. Non avrete voglia di sfogarvi e ogni dialogo si trasformerà in una presa di posizione eccessiva. Alcune persone cercheranno di farvi tornare sui vostri passi, mentre altre si arrenderanno precocemente. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non tirare troppo la corda. Voto 5.

Bilancia: le cose continueranno ad andare per il verso giusto. Vi renderete conto anche di essere molto meno timidi rispetto alle scorse settimane. Troverete il coraggio di parlare con la persona amata e le conversazioni diventeranno più fluide. Non avrete bisogno di nascondervi o di alterare tratti importanti della vostra personalità.

Vi basterà essere semplicemente voi stessi per colpire nel segno. Voto 7.5.

Scorpione: le stelle saranno dalla vostra parte. Non dubiterete delle persone care. Al contrario, attraverserete una giornata di piena fiducia nel prossimo. Vi rialzerete dopo la recente caduta e tornerete a indossare un sorriso splendente sulle labbra. L'umore, decisamente più positivo, avrà delle conseguenze costruttive anche sul posto di lavoro. Il vostro impegno, infatti, sarà mirato all'ottenimento di determinati risultati. Voto 9.

Previsioni zodiacali del 3 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il rapporto con la vostra famiglia subirà un cambiamento poco gradito. Non riuscirete a entrare in sintonia con le persone care.

Il tentativo di allontanare i vostri problemi non farà altro che peggiorare le cose. Inoltre, non accetterete l'idea di essere coccolati e accuditi. La rabbia vi accompagnerà per la maggior parte del tempo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di mettervi alla ricerca di una valvola di sfogo efficace. Voto 4.5.

Capricorno: l'amore vi infonderà un'energia incredibile. Con il partner accanto riuscire ad affrontare qualsiasi impresa. Smetterete di lamentarvi delle sfortune quotidiane e inizierete a concentrarvi solo su ciò che vi farà stare bene. Scoprirete una nuova ambizione, decisamente più positiva rispetto al passato. Si tratterà di un miglioramento che vi porterà anche a legare maggiormente con i colleghi di lavoro.

Voto 8.5.

Acquario: non vorrete stringere legami particolari sul posto di lavoro. Vi limiterete ad adottare un atteggiamento cordiale, privo di qualsiasi altro interesse. Coltiverete le amicizie in altri ambienti perché non vi piacerà mettere troppa carne al fuoco. Le spiegazioni non serviranno: non tutti saranno disposti a mettersi nei vostri panni. Ad ogni modo, potrete essere fieri dei risultati ottenuti. Voto 6.

Pesci: le stelle vi sorrideranno come non mai. Sarà una giornata ricca di eventi da scoprire. Trascorrerete del tempo di qualità con i vostri cari. In particolare, non vi sottrarrete alla compagnia degli amici. Pianificherete qualche attività divertente da svolgere insieme. Non comporterà una spesa economica eccessiva. Il lavoro procederà senza alcun rimprovero o imprevisto. Voto 10.