L'oroscopo di sabato 4 febbraio ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare l'andamento della giornata. I pianeti, grazie ai loro transiti, avranno una forte influenza sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi mostrerà tutto il suo affetto al partner e chi userà l'astuzia per risolvere i problemi.

Cancro, Vergine e Pesci adotteranno un atteggiamento cauto, mentre Toro e Acquario saranno al settimo cielo. Le stelle saranno molto generose anche con l'Ariete e il Sagittario, mentre il Leone e la Bilancia dovranno adattarsi alle circostanze.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 4 febbraio.

Oroscopo di sabato 4 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non avrete nulla di cui lamentarvi. Sicuramente, ci saranno degli aspetti caratteriali da migliorare, però, nel complesso, vivrete una giornata degna di nota. Sarete precisi sul posto di lavoro e attenti alle esigenze del prossimo. Non darete ascolto alla parte più impulsiva di voi perché saprete di poter compiere facilmente degli errori. Inoltre, potrete contare su importanti punti di riferimento, come la famiglia e gli amici. Voto 7.5.

Toro: questa giornata sarà molto positiva per voi. Vi alzerete con il piede giusto e pronti ad affrontare gli impegni lavorativi. Gestirete i sentimenti con flessibilità, senza rischiare di soffocare le emozioni.

Al contrario, sarete sinceri e leali con il partner. Il rapporto di coppia subirà un'evoluzione non indifferente. Il miglioramento sarà evidente agli occhi di tutte le persone care. Voto 9.5.

Gemelli: rispetto ai giorni precedenti, la situazione migliorerà. Non potrete ancora dirvi soddisfatti di voi stessi e il rapporto di coppia apparirà un po' traballante, ma inizierete a fissare gli obiettivi da raggiungere.

Elaborerete un piano sicuro, basato sull'impegno e sull'intraprendenza. Non compirete mosse affrettate, ma ogni dettaglio sarà ben studiato per non sbagliare. Voto 6.

Cancro: non troverete il coraggio di esporvi davanti a determinate circostanze. Preferirete rimanere in silenzio perché avrete paura di peggiorare le cose. Questo vi porterà a chiudervi in voi stessi e a considerare il prossimo come un nemico.

La famiglia proverà a farvi uscire dal guscio e anche gli amici cercheranno di agire nel vostro interesse, però, vi servirà del tempo. Voto 5.5.

Previsioni astrologiche e voti del 4 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: credevate di poter affrontare in modo meno difficoltoso gli eventi della giornata. Le stelle non vi assisteranno e anche il vostro lato emozionale verrà messo sotto pressione. Saprete di dover trovare una soluzione, ma non potrete fare affidamento sulle vecchie strategie usate in passato. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a dare una svolta ad alcune situazioni. Voto 5.

Vergine: sarete prudenti, soprattutto nell'esporre il vostro punto di vista. Non sarete in grado di mentire, ma non vorrete neanche ferire il prossimo.

In alcune circostanze, preferirete rimanere in disparte. Non amerete le feste o i luoghi troppo affollate. Le ore trascorse sul posto di lavoro vi aiuteranno a ragionare con più calma e lucidità. L'ansia si trasformerà in una risorsa da sfruttare. Voto 7.

Bilancia: rimarrete delusi da alcuni rapporti interpersonali. La vostra fiducia inizierà a vacillare e, nonostante i chiarimenti, continuerete ad avere dei dubbi. Non riuscirete a mettervi nei panni dei vostri interlocutori. Tenderete ad avere pensieri negativi e a non riuscire a distinguere le diverse sfere della vostra vita. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non forzare i sentimenti. Voto 4.5.

Scorpione: la giornata scorrerà senza difficoltà.

Continuerete ad avere un umore positivo e un'alta autonomia decisionale. Vi prenderete cura del prossimo, mettendo al primo posto gli amici e tutte quelle persone che, in passato, hanno dimostrato di volervi davvero bene. Il capo potrebbe rimanere molto sorpreso dalle vostre performance lavorative: lo stupirete con la dialettica e la professionalità. Voto 8.5.

Previsioni zodiacali del 4 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: svilupperete un forte spirito di indipendenza. Saprete cavarvela da soli in ogni circostanza. Non vorrete chiedere aiuto alle persone care perché saprete di avere sulle spalle determinate responsabilità. Per fortuna, però, i punti di riferimento non vi verranno mai a mancare.

Avrete una famiglia solida su cui contare, un partner affettuoso e tanti amici pronti a consolarvi. Voto 9.

Capricorno: vi dedicherete all'amore per voi stessi e per il partner. I sentimenti, intensi e sinceri, vi porteranno a vivere tante nuove esperienze. Vi sentirete pronti a prendere le distanze dalla routine quotidiana. Non vorrete più vivere in una gabbia, ma iniziare a sperimentare. Per il momento, non compirete mosse azzardate. Qualche piccolo cambiamento, però, si inizierà a notare. Voto 8.5.

Acquario: vivrete i sentimenti in modo molto sereno. Proverete un amore indistruttibile nei confronti del partner. Il vostro lato romantico emergerà con prepotenza e determinazione. Vorrete far funzionare, a tutti i costi, la relazione di coppia.

La risposta da parte del vostro interlocutore sarà più che positiva. Insieme collaborerete per il raggiungimento di obiettivi comuni. Voto 10.

Pesci: non seguirete la corrente. Rimarrete ad aspettare il momento opportuno per cogliere al volo determinate occasioni. Sarete convinti di non essere ancora pronti per questo. Continuerete a sviluppare le vostre qualità, concentrandovi soprattutto su quelle relative all'ambiente lavorativo. Vi renderete conto di poter fare molto di più rispetto al passato. La situazione economica potrebbe giovarne. Voto 6.5.