L'oroscopo di martedì 7 febbraio ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare l'andamento della giornata, basandosi sui transiti planetari. Sotto i riflettori ci sono la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro sperimenteranno nuove esperienze, mentre altri si limiteranno a seguire la loro routine quotidiana.

Ariete e Sagittario saranno particolarmente fortunati, mentre Bilancia e Pesci saranno un po' incerti con il partner.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 7 febbraio.

Oroscopo di martedì 7 febbraio

Ariete: gli astri planetari assisteranno i nati sotto il vostro segno. Si dimostreranno particolarmente generosi per le questioni di cuore. Il rapporto di coppia diventerà inaspettatamente semplice da gestire. Non ci sarà bisogno di molte parole per dare voce alle emozioni del cuore. Compirete tanti piccoli gesti che vi consentiranno di affermare la vostra posizione. Voto 10.

Toro: non vi arrenderete davanti al giudizio altrui. Continuerete a lottare perché saprete di avere le carte in regola per realizzare i vostri sogni. L'oroscopo del giorno, però, vi consiglia di non essere eccessivamente insistenti. Dovrete ragionare sui prossimi passi da compiere, in modo da non trovarvi in situazioni spiacevoli e controproducenti.

Attenzione a non riporre la fiducia in persone sbagliate. Voto 6.5.

Gemelli: vi sentirete pronti ad affrontare una nuova giornata. Vi concentrerete sugli aspetti positivi, sfruttando ogni opportunità a vostra disposizione. Tralascerete le vecchie discussioni con il partner, per dare vita a una realtà completamente diversa. Anche nei confronti della famiglia, apparirete più gentili e collaborativi.

L'istinto irrazionale verrà tenuto sotto controllo dalla ragione. Voto 9.

Cancro: sarete i veri protagonisti di questa giornata. Tutti non faranno altro che guardare nella vostra direzione. Diventerete un punto di riferimento essenziale per gli amici e per il partner. I vostri consigli non lasceranno gli altri indifferenti. Al contrario, sarete dotati di un'inspiegabile empatia.

Ciò vi aiuterà anche sul posto di lavoro: non tutte le battaglie meriteranno di essere combattute. Voto 8.5.

Previsioni astrologiche e voti del 7 febbraio

Leone: non riuscirete a prendere le distanze da alcune situazioni. Vorreste sottrarvi dalle lamentele altrui, ma la paura di ferire i loro sentimenti sarà più forte. Vi muoverete cautamente, senza compiere azioni drastiche. Questo atteggiamento, però, potrebbe avere delle ripercussioni rilevanti sul vostro stato d'animo. I cattivi pensieri, infatti, saranno all'ordine del giorno. Voto 5.5.

Vergine: potrete contare su un'organizzazione degna di nota. La razionalità prenderà il sopravvento sui sentimenti. Non vi farete ingannare da futili chiacchiere.

Vorrete assistere a fatti concreti, che possano dimostrare la buona fede altrui. Nel frattempo, darete il massimo sul posto di lavoro. I vostri sforzi verranno ripagati, ma sarà importante non rinunciare mai alla determinazione a all'ambizione. Voto 7.

Bilancia: le difficoltà della vita di coppia saranno più marcate che mai. Vi guarderete attorno alla ricerca di una soluzione, ma potrete trovare la verità solo nel vostro cuore. Dovrete prendere decisioni difficili che, in alcuni momenti, potrebbero mettere alla prova il lato emotivo. La fretta non sarà una buona amica. Avrete bisogno di prendervi più tempo. Il rischio di sbagliare sarà dietro l'angolo. Voto 4.5.

Scorpione: sarà una giornata entusiasmante da diversi punti di vista.

I rapporti con il partner miglioreranno, il lavoro vi sorprenderà e gli amici si riveleranno leali nei vostri confronti. Non abbasserete la guardia, ma continuerete a impegnarvi per realizzare gli obiettivi prefissati. Forse, ci vorrà un po' di tempo, però, alla fine, potrete vivere la vita tanto a lungo desiderata. Voto 8.

Previsioni zodiacali del 7 febbraio

Sagittario: il vostro umore migliorerà sensibilmente. Vi sentirete pronti ad affrontare alcune mansioni professionali che, fino a questo momento, vi avevano sempre spaventato. Ci sarà una svolta importante a livello lavorativo. Ovviamente, non vi tirerete indietro e cercherete di coglierla con grande impegno. Proverete un incontenibile moto di stima che vi spingerà a prendere il controllo della situazione.

Voto 9.5.

Capricorno: non riuscirete a superare il vostro orgoglio. Chiedere scusa, per voi, sarà quasi impossibile. Tenderete allontanarvi dagli altri piuttosto che ammettere di aver commesso un errore. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non superare determinati limiti. Sarà importante analizzare le situazioni e scegliere la mossa più opportuna da compiere. Gli amici saranno comprensivi. Voto 6.

Acquario: gli astri non vi volteranno le spalle, almeno per il momento. Potrete contare su di loro per le scelte in ambito professionale. L'istinto non vi deluderà, ma dovrete essere pronti ad agire. Il silenzio, infatti, non vi condurrà verso una strada desiderabile. La situazione potrebbe subire una svolta positiva anche in ambito sentimentale.

Il partner si dimostrerà sempre dalla vostra parte. Voto 7.5.

Pesci: proverete un forte amore per il partner, però, la gestione dei sentimenti diventerà alquanto complessa. Farete fatica a trovare il vostro equilibrio. Tenderete a seguire la corrente, senza riuscire a trovare un obiettivo comune. Questa situazione, ovviamente, non passerà inosservata agli occhi della persona amata. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non perdervi in inutili parole. Voto 5.