L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 febbraio 2023 è pronto a spianare la strada mettendo a disposizione le analisi sul periodo indicato. In evidenza la seconda settimana del mese, messa a confronto con i segni della seconda sestina zodiacale. Curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni e come andrà il periodo? A dare sprint in questo frangente, oltre ai transiti lunari in direzione di Vergine, Bilancia e Scorpione, il periodo ci allieterà con un movimento astrale abbastanza interessante: l'ingresso di Mercurio in Acquario. Allora senza soffermarci oltre iniziamo pure a scoprire qualche indizio in più analizzando in modo mirato le previsioni zodiacali da lunedì 6 a domenica 12 febbraio e nel contempo svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Si profila per i nati del segno una settimana sicuramente molto positiva. Sia la vita professionale che quella privata procederanno sul giusto binario. I sentimenti, grazie all'arrivo della Luna nel vostro segno, andranno di pari passo all'insegna della serenità. Ciò significa che troverete il modo per risolvere alcuni dei problemi che vi hanno accompagnato in questi ultimi giorni. Qualcuno di voi vedrà aprirsi la strada a progetti davvero importanti: non temete nuove responsabilità o chissà cosa, il tutto andrà secondo le vostre aspettative. Per quanto riguarda il lavoro, la voglia di crescere si tradurrà al più presto in idee e grande capacità di confronto.

La classifica della settimana interessante il segno della Bilancia:

Top del giorno giovedì 9 febbraio (Luna in Bilancia);

giovedì 9 febbraio (Luna in Bilancia); ★★★★★ martedì 8, venerdì 10, sabato 11;

★★★★ martedì 7, domenica 12;

★★★ lunedì 6 febbraio 2023

♏ Scorpione "top della settimana": voto 10. Bellissimo periodo in arrivo! La Luna è già pronta a schierarsi al vostro fianco e le cose in ambito sentimentale inizieranno a diventare molto po’ più facili del solito.

Sappiate che è arrivato il tempo di staccare la spina dai problemi e dallo stress: allontanatevi dalle persone negative, i cosiddetti porta sfiga, ma fatelo davvero, anche perché ne avete proprio bisogno. Organizzate se possibile qualcosa insieme alle persone che sanno come rendervi il cuore più leggero. Qualora fosse necessario, fare un po’ di sana attività fisica certamente favorirà il fisico e di conseguenza la mente.

Lavoro in recupero.

La classifica settimanale interessante il segno dello Scorpione:

Top del giorno sabato 11 febbraio (Luna in Scorpione);

sabato 11 febbraio (Luna in Scorpione); ★★★★★ martedì 7, giovedì 9, venerdì 10, domenica 12;

★★★★ lunedì 6, mercoledì 8.

♐ Sagittario: voto 6. A questo giro vi aspetta una settimana con giornate piuttosto faticose, vedi sabato e domenica. Nel complesso per affrontarla in modo soddisfacente dovrete necessariamente mettere in campo tutta la vostra determinazione e pazienza. Non mollate, perché i risultati non si faranno attende troppo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, in questo periodo sentirete un forte il bisogno di rifugiarvi fra gli affetti familiari. L'amore procede "a scatti", a volte regalando sorrisi e il altri momenti generando ansia (forse ingiustificata, chissà?).

Per quanto riguarda l’attività professionale, invece, stanno per arrivare occasioni a cui non dovete voltare le spalle, per alcun motivo al mondo, ok?

La classifica della settimana interessante il segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 6, mercoledì 8;

★★★★ martedì 7, giovedì 9, venerdì 10;

★★★ sabato 11 febbraio;

★★ domenica 12 febbraio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. La Luna si avvicina sempre più al vostro segno, ma ancora sarete costretti ad aspettare un po’ prima di sentirne gli effetti in modo chiaro. A causa di convergenze astrali abbastanza complicate da spiegare in questo frangente, sappiate che la settimana che sta per entrare porterà spesso confusione e non sarà certo priva di tensioni soprattutto mercoledì e giovedì.

In campo lavorativo non pretendete troppo, ma cercate di acquistare consapevolezza dei vostri limiti, così da poter gestire al meglio le varie situazioni. In campo sentimentale forse sarebbe bene far calmare le acque prima di parlare o agire d'istinto.

La classifica settimanale interessante il segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 6, domenica 12;

★★★★ martedì 7, venerdì 10, sabato 11;

★★★ mercoledì 8 febbraio;

★★ giovedì 9 febbraio 2023.

♒ Acquario: voto 8. La settimana comincerà col piede sbagliato, diciamolo chiaramente. Lunedì o martedì un paio di cosette non andranno per il verso giusto e ciò potrebbe guastare l’umore a molti di voi. Per fortuna, dopo la tempesta arriva sempre la quiete: le cose cominceranno a migliorare nettamente mercoledì, anche grazie a qualcuno che saprà pronunciare le parole giuste al momento giusto.

Sabato, merito di Mercurio nel segno, saprete disporvi verso gli altri nel modo migliore, specialmente in ambito lavorativo e ciò porterà un immediato giovamento all'usuale attività. I pianeti vi sorrideranno ma starà a voi giocare bene queste carte...

La classifica della settimana interessante il segno dell'Acquario:

Top del giorno venerdì 10 febbraio;

venerdì 10 febbraio; ★★★★★ giovedì 9, sabato 11 (Mercurio in Acquario), domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 febbraio;

★★★ martedì 7 febbraio;

★★ lunedì 6 febbraio 2023.

♓ Pesci: voto 6. La settimana inizierà probabilmente con abbastanza allegria e molto dinamismo. Quasi tutto (giusto per non dire proprio tutto) andrà per il verso giusto. Poi nell'ultimo giorno della settimana lavorativa inizierà qualche problema da risolvere; dopo di che, ahi noi, dovrai fare i conti con qualche imprevisto abbastanza snervante.

Tranquilli, nulla di grave o impossibile da risolvere, intendiamoci, tuttavia mettete in conto una perdita di tempo abbastanza estenuante. L’amore invece, soprattutto nelle giornate a massima positività, viaggerà di pari passo con la passione: cercate di sfruttare il periodo migliore per portare felicità in direzione del cuore.

La classifica settimanale interessante il segno dei Pesci: