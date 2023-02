L'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 febbraio 2023 è pronto a dare consigli per affrontare i prossimi sette giorni in calendario. Ad essere soppesata la seconda settimana di questo freddo mese di febbraio. In questa sede a essere valutati saranno i soli segni appartenenti al filotto compreso dall'Ariete fino al segno della Vergine.

La settimana in analisi, parlando di transiti lunari, presenta tre passaggi in altrettanti segni. Ad aprire le danze sarà la Luna in Vergine, da lunedì 6 febbraio presente in un segno di Terra. A seguire, giovedì 9 febbraio, vedremo il transito della Luna in Bilancia.

Chiuderà il tour infrasettimanale l'ingresso della Luna in Scorpione prevista sabato 11 febbraio. Per concludere, sabato 11 febbraio vedremo l'ingresso del pianeta Mercurio in Acquario, con buona fortuna del simbolo astrale direttamente interessato e di quelli collegati.

Iniziamo pure a decantare il pensiero delle stelle esposto in bella vista nelle previsioni zodiacali da lunedì 6 a domenica 12 febbraio con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. Periodo poco positivo in arrivo, anche se non mancheranno periodi positivi. Tenderete a chiudervi a riccio in alcuni momenti, soprattutto se alcune cose non dovessero andare come da voi sperato.

E invece proprio quando le cose non vanno dovreste parlare, cercare sostegno e conforto da chi sapete di certo poterlo avere. Altrimenti tutto sembrerà più difficile e brutto di quanto sia veramente nella realtà. Allora provate a cambiar marcia, provateci almeno! Invece per le cose di una certa importanza riservatele per l'inizio o la fine del periodo, lasciando perdere la parte centrale della settimana.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 6 febbraio;

★★★★ martedì 7, sabato 11 e domenica 12;

★★★ mercoledì 8 e venerdì 10;

★★ giovedì 9 febbraio.

♉ Toro: voto 7. Il periodo che sta per arrivare si prospetta buono, anche se non esente da intoppi o piccoli impuntamenti. Assecondate il vostro eventuale bisogno di solitudine o di riflessione, organizzandovi in modo da ritagliare degli spazi tutti per voi: imparate ad ascoltare la voce della coscienza e ovviamente quello del cuore con attenzione e in tutta sincerità: mai mentire a sé stessi, ok?

Quindi appena possibile carcate di tornare in campo più motivati e forti di prima. In ambito lavorativo stanno prendendo forma importanti occasioni da non lasciarsi sfuggire. In amore invece dovreste essere più chiari, schietto e pure un pochino più sinceri: ne andrà la vostra credibilità.

La classifica della settimana interessante il segno del Toro:

Top del giorno martedì 7 febbraio;

★★★★★ lunedì 6 e mercoledì 8;

★★★★ sabato 11 e domenica 12;

★★★ giovedì 9 febbraio;

★★ venerdì 10 febbraio.

♊ Gemelli: voto 7. Questa seconda settimana di febbraio partirà decisamente bene ma potrebbe concludersi un po’ in sordina. Questo anche a causa dell’opposizione di alcuni pianeti non proprio di parte per il vostro segno.

Nei limiti del possibile, cercate di tenere a bada l’ansia e ovviamente qualsiasi fonte di stress. Sul fronte sentimentale potrebbero esserci discussioni snervanti con il partner o la persona del cuore: forse sarebbe il caso di ritagliarsi qualche momento di solitudine in modo da pensare sul da farsi o semplicemente cercare di trovare una valvola di sfogo: un po’ di movimento calzerebbe a pennello!

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno mercoledì 8 febbraio;

★★★★★ martedì 7 e giovedì 9;

★★★★ lunedì 6 e venerdì 10;

★★★ domenica 12 febbraio;

★★ sabato 11 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. In questi giorni potreste essere particolarmente vivaci e creativo, di conseguenza diverse giornate si riveleranno dense di soddisfazioni e magari anche portatrici di nuovi stimoli.

Meno positiva invece potrebbe risultare l’atmosfera in campo amoroso: alcune delle cose che sperate potrebbero prendere una piega non troppo gradita. Abbiate pazienza e, nel frattempo, sfogatevi parlando con una persona amica oppure facendo qualcosa che a voi piace e rilassa. In campo professionale, forse dovreste far sentire meglio la vostra voce: chiedete e vi sarà dato, ma fatelo con convinzione e non tanto per...

La classifica della settimana interessante il segno del Cancro:

Top del giorno domenica 12 febbraio;

★★★★★ venerdì 10 e sabato 11;

★★★★ lunedì 6 e giovedì 9;

★★★ martedì 7 febbraio;

★★ mercoledì 8 febbraio.

♌ Leone: voto 6. La settimana, almeno sulla carta, potrebbe cominciare con qualche fastidio di troppo.

Calma, alla fine il bilancio sarà abbastanza positivo anche perché riuscirete ad aggirare la maggior parte degli ostacoli con una certa destrezza, questo alla fine potrebbe sorprendere persino voi stessi. Per quanto riguarda gli equilibri familiari poi, sarebbe meglio parlare con più chiarezza ma mostrare anche maggiore tolleranza nei riguardi di qualcuno che sapete... La persona amata in questi giorni vi sarà accanto in una questione delicata, consigliandovi sul da farsi e ben disposta a proteggervi da qualsiasi situazione negativa.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ venerdì 10 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8, giovedì 9 e sabato 11;

★★★ lunedì 6 febbraio;

★★ martedì 7 febbraio.

♍ Vergine: voto 8.

In evidenza una bella settimana. A portare una ventata di freschezza sarà di certo la Luna, in arrivo nel segno proprio lunedì. Dunque, sì ai rapporti affettivi e sociali in generale: saranno al primo posto nei vostri interessi; comunque sarebbe opportuno non trascurare nemmeno quelli di interesse professionale perché alla resa dei conti potrebbero essere proprio quest'ultimi a regalare le maggiori soddisfazioni. In amore, parlando nello specifico di coppie, nel caso aveste problemi aperti dovreste tentare di correggere il tiro, soprattutto perché ultimamente avete messo più volte il partner in secondo piano a causa dei troppi impegni.

La classifica della settimana interessante il segno della Vergine:

Top del giorno lunedì 6 febbraio (Luna nel segno);

★★★★★ martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9;

★★★★ venerdì 10 febbraio;

★★★ sabato 11 febbraio;

★★ domenica 12 febbraio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.