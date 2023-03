L'oroscopo del fine settimana che va dal 18 al 19 marzo vedrà i nati sotto il segno del Leone messi in difficoltà dalla Luna e da Venere in cattivo aspetto, mentre la Bilancia riuscirà a essere calma e cordiale al lavoro. Venere in trigono per la Vergine porterà buoni sentimenti al segno di terra, mentre il Toro dovrà essere paziente prima di affondare il colpo in amore.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 18 al 19 marzo.

Previsioni oroscopo weekend 18-19 marzo 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana si aprirà con la Luna in Acquario, perfetta per continuare a godere ancora dell'ottima intesa tra voi e la vostra anima gemella.

Anche voi cuori solitari avrete buone occasioni e vi sentirete abbastanza coinvolti nella vostra vita sociale e sentimentale. In ambito lavorativo alcuni obiettivi saranno al centro per voi, cercando di raggiungerli a ogni costo. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere sarà nel vostro segno zodiacale, ciò nonostante con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, dovrete essere ancora piuttosto pazienti prima di poter vivere una relazione di coppia che funzioni veramente. In ambito lavorativo sarete piuttosto modesti, ma saprete come muovervi per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale gradevole secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna vi sorriderà dal segno amico dell'Acquario, e single oppure no, le emozioni non tarderanno ad arrivare per voi e per la persona che amate, con un po’ di fortuna da parte di Giove.

Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto abili quando avete il lavoro già impostato, ma in quanto a originalità faticherete a brillare. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale. Una splendida Venere vi sorriderà dal segno del Toro. Vi sentirete più vicini nei confronti del partner, con quella voglia di godere di un rapporto migliore, soprattutto voi nati nella prima decade.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, anche se non in maniera così spedita. Voto - 8️⃣

Leone: sarete messi in difficoltà dalla posizione sfavorevole della Luna e di Venere. Con questo cielo, non sarà facile mantenere un buon rapporto con la vostra anima gemella, in particolare voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti potrebbero finalmente prendere la direzione giusta.

Cercate comunque di mantenere alta la concentrazione. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale favorevole in questo fine settimana secondo l'oroscopo. Venere in trigono dal segno del Toro porterà buone emozioni in voi, che saprete condividere con la persona che amate. Sul fronte professionale meglio non prendere decisioni azzardate considerato Mercurio in opposizione dal segno dei Pesci. Voto - 7️⃣

Bilancia: riuscirete a mostrarvi calmi e cordiali in ambito lavorativo in questo weekend. Con stelle favorevoli come Marte e Saturno, avrete la situazione sotto controllo. Sul fronte amoroso il rapporto con la persona che amate tenderà lentamente a migliorare. Venere non sarà più in cattivo aspetto, e la Luna in trigono vi aiuterà a sentirvi più vicini alla vostra fiamma.

Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà il fine settimana ideale per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno sfavorevoli, e ci saranno alcune problematiche da risolvere tra voi e la persona che amate, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante potreste non metterci lo stesso entusiasmo di prima. Voto - 6️⃣

Sagittario: anche se Venere non sarà più in buon aspetto, ci penserà la Luna in sestile a mettervi a vostro agio con la vostra anima gemella. Se siete single avrete ancora piccole occasioni amorose da cogliere al volo. In ambito lavorativo Giove in trigono sarà vostro alleato, ma riuscire a proporre lavori di pregevole fattura quando Marte e Mercurio sono contro di voi non sarà semplice.

Voto - 7️⃣

Capricorno: ottimo fine settimana. Venere in trigono dal segno del Toro porterà intesa e affiatamento nella vostra storia d'amore, ma anche voi cuori solitari sarete più abili nel mostrare i vostri sentimenti. Sul fronte professionale saprete trovare buone soluzioni ai vostri progetti, ma attenzione a Giove in quadratura dal segno dell'Ariete. Voto - 8️⃣

Acquario: i sentimenti non saranno al centro dei vostri pensieri considerato che Venere sarà in quadratura dal segno del Toro. La Luna sarà dalla vostra parte, ciò nonostante cercate comunque di mantenere stabile il rapporto con il partner, con amici e con familiari. Sul fronte professionale invece riuscirete a essere ancora sul pezzo, con le capacità per mettere in piedi progetti ben realizzati.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale appagante secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Single oppure no, godrete della buona posizione di Venere, che v'incentiverà a mostrare le vostre emozioni alla persona che amate. In ambito lavorativo troverete buone idee da applicare ai vostri progetti, grazie anche all'aiuto di Mercurio. Voto - 8️⃣