L'oroscopo del fine settimana del 4 e 5 marzo vedrà un grande Giove favorire i nativi Sagittario, che inizieranno al meglio alcuni progetti professionali, mentre la Luna in Leone porterà forti sentimenti al segno di fuoco. Il Toro potrebbe avere reazioni eccessive in amore, mentre l'umore dei nativi Scorpione non sarà così allegro e ottimista.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend del 4 e 5 marzo.

Previsioni oroscopo weekend 4-5 marzo 2023 segno per segno

Ariete: primo fine settimana di marzo positivo per voi nativi del segno.

Con la Luna e Venere favorevoli, i buoni sentimenti non mancheranno tra voi e la persona che amate. Anche voi cuori solitari darete maggior peso alla vostra vita sociale. In ambito lavorativo sarete piuttosto ragionevoli, cercando sempre il miglior risultato, senza dilungarvi troppo. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale sottotono in questo fine settimana a causa della Luna in quadratura. Se volete cambiare qualcosa nel vostro rapporto dovrete incontrare le esigenze della vostra anima gemella. Sul fronte professionale solo con il metodo adatto potrete mettere insieme buoni progetti. Attenzione sempre a Mercurio in quadratura che potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 6️⃣

Gemelli: avere Venere e la Luna in buon aspetto vi permetterà di coltivare al meglio il vostro rapporto.

Si creerà infatti un ottimo equilibrio tra voi e la vostra anima gemella. Anche voi single potreste ottenere qualcosa di buono dalla persona che vi piace, ma attenzione a non correre troppo. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di mantenere ritmi serrati grazie a Marte. Attenzione però perché questo periodo sarà stracolmo d'impegni.

Voto - 8️⃣

Cancro: con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, faticherete un po’ a manifestare i vostri sentimenti. Single oppure no, dovrete avere le idee più chiare su cosa provate per la persona che amate. In ambito lavorativo cercherete di essere produttivi al meglio delle vostre possibilità, nonostante i vari imprevisti.

Voto - 6️⃣

Leone: una Luna di passione infiammerà il vostro weekend. Non mancheranno dunque forti emozioni, anche per voi cuori solitari in cerca del vero amore. Per quanto riguarda il lavoro, portare a termine certe mansioni non sarà facile, ma la ricompensa che ci sarà dietro vi spingerà ad andare avanti. Voto - 8️⃣

Vergine: non potrete concedervi tanto romanticismo in questo periodo, ciò nonostante sappiate che la vostra relazione di coppia è forte al momento. Continuate a dimostrare con i fatti il vostro amore per il partner. In ambito lavorativo sarà un periodo stressante, fatto di tante mansioni da svolgere e poche energie. Cercate di non mollare. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo fine settimana avrete una bella energia.

Sarete spinti da Marte in trigono, oltre che dalla Luna in sestile, che in amore vi permetterà di essere più ragionevoli e comprensivi. Nel lavoro la produttività è in aumento, e dovrete cogliere l'occasione per cercare di ottenere di più dal vostro impiego. Voto - 7️⃣

Scorpione: il vostro umore non sarà proprio dei migliori considerato che la Luna non vi sorride. Dal punto di vista sentimentale potrebbe esserci qualche malinteso dovuto a una risposta di troppo. Se siete single potreste aver bisogno di riordinare i vostri pensieri. In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero rivelarsi scomodi da portare avanti. Sarà importante essere pazienti e mettere in campo le vostre competenze. Voto - 6️⃣

Sagittario: un ottimo Giove in trigono dal segno dell'Ariete vi permetterà di gestire davvero bene le vostre mansioni lavorative secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

Insieme a stelle come Mercurio e Saturno, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Per quanto riguarda i sentimenti ci penseranno la Luna e Venere a riempire di passione e allegria quei momenti più spensierati della giornata. Voto - 9️⃣

Capricorno: questo cielo rimarrà complesso dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Tenderete a essere molto severi con voi stessi e con il partner, e difficilmente ci sarà una buona sintonia tra voi. In ambito lavorativo Giove si metterà in mezzo a progetti importanti per voi. Attenzione dunque agli imprevisti e come deciderete di portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un weekend sottotono dal punto di vista sentimentale, colpa della Luna in opposizione.

Anche se Venere sarà ancora positiva, non basate il vostro rapporto soltanto sul puro romanticismo. In ambito lavorativo potreste organizzare progetti di più alto livello, che possano permettervi di raggiungere risultati più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale discreta in questo fine settimana per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante potrete godere di una storia d'amore abbastanza affiatata. Nel lavoro sarete produttivi quanto basta per tornare a casa soddisfatti del vostro operato. Voto - 7️⃣