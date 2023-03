L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 marzo. In base alla posizione dei pianeti nel firmamento possiamo vedere quali saranno le influenze che potrebbero avere su ciascun segno zodiacale. I transiti planetari infatti possono influenzare le nostre emozioni, le nostre decisioni e le nostre relazioni con gli altri. Il modo in cui i pianeti influenzano ogni segno zodiacale è unico e le stelle possono offrire preziose informazioni su ciò che ci aspetta per la giornata. Analizzando la posizione dei pianeti, possiamo scoprire quali sono i temi che dobbiamo affrontare, i compiti che dobbiamo svolgere e quali sfide ci attendono.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 13 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo prossimo lunedì 13 marzo 2023, i nati in Bilancia possono prepararsi per una giornata abbastanza positiva. La Luna si unisce in sestile con Plutone regalando una previsione astrologica molto affidabile. Molti nativi nel segno godranno senz'altro di momenti di pace e serenità, in cui prendersi una pausa dai problemi quotidiani. Il cielo astrale consiglia anche di dedicare un po' di tempo alla creatività, alla meditazione o alla ricerca di soluzioni alle sfide che la vita regolarmente presenta.

Questo in arrivo è un momento ideale per prendersi cura sia di se stessi che degli altri, così come per iniziare qualcosa di nuovo. Alla Bilancia molto presto verrà offerta un'eccellente opportunità: poter finalmente sperimentare felicità e serenità.

Scorpione: ★★★★★. Questo lunedì, la Luna nel segno del Sagittario porta con sé una grande energia per iniziare la settimana con il piede giusto.

Le persone del segno possono aspettarsi di sentirsi motivate, energiche e pronte ad affrontare tutte le incombenze che hanno in agenda. I raggi benevoli della Luna indicano che potrebbe stabilirsi un contatto che richiederà la messa a punto di una prospettiva nuova. Una buona organizzazione vi permetterà di spostarvi agevolmente anche in luoghi piuttosto lontani.

Nel lavoro vi sentirete sempre più carichi col passare delle ore. Concentrate gli impegni più importanti nelle ore pomeridiane. In amore invece, saprete sfruttare con astuzia una circostanza favorevole, ottenendo così il consenso di una persona che vi sta particolarmente a cuore.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 13 marzo rivela la presenza di una buona Luna nel segno, pronta a proteggere la sfera delle relazioni, specialmente quella dell'amicizia e della famiglia. In generale potrebbero arrivare aiuti inaspettati da parte di gente influente, questo accrescerà i consensi da parte di persone stimate. È proprio il momento di agire perché si vanno delineando sempre più alcuni particolari fortunati, utili per qualsiasi progetto professionale o privato che sia.

In questi giorni il massimo delle soddisfazioni lo potreste avere in campo sociale, relazionale o intellettuale. Riscontrerete anche una certa facilità nei contatti, provando un grande interesse per tutto ciò che stimola l'intelletto e la creatività. Proficui passi avanti nella carriera.

Oroscopo e stelle del 13 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Questo lunedì avanzate per gradi, senza pretendere di ottenere tutto e subito. Cominciate col liberarvi di certe zavorre, rimpianti e sensi di colpa in primis. In amore, la situazione è ancora lontana dalle vostre aspettative, considerato quanto siete esigenti in materia. Nel lavoro, di mattina, con la luna un po' di traverso, potreste accusare un leggero senso di instabilità.

Vi sentirete certamente più tranquilli nel pomeriggio. In amore, intanto, sprechereste solo del tempo lanciandovi in una nuova storia senza futuro. Ciò di cui avete davvero bisogno è un rapporto serio e duraturo. Nel lavoro imparate a tenere sotto controllo una certa irritabilità: spesso cresce col passare delle ore rischiando di trasformare la determinazione in ostinazione.

Acquario: ★★★★★. Giornata decisamente molto positiva, a tratti anche un pizzico fortunata. Prendetevi cura di voi, soprattutto investendo bene il tempo libero a disposizione. Le stelle in generale saranno dalla vostra parte riuscendo ad offrire ciò di cui avete bisogno: intraprendenza, ottimismo e capacità di fiutare le buone occasioni.

Buoni i risultati nel lavoro con l'entusiasmo al top. Una visita inaspettata vi riempirà di gioia. Qualcuno finalmente riuscirà a perfezionare tutti i dettagli di un progetto che lo appassiona da tempo. In amore il panorama astrale del periodo potrebbe essere un’ottima garanzia per quelle faccende di cuore con problemi da risolvere. Tenetevi pronti per una magica sorpresa...

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 13 marzo, preannuncia un inizio settimana poco positiva. Buona volontà e tenacia saranno gli strumenti giusti da metterete in campo per far fronte agli imprevisti. Trovate anche il tempo per rilassarvi! Rispondete con risolutezza ai contrattempi, senza lasciarvi scoraggiare dall’incertezza dell’esito.

Nel lavoro, poi, se alcuni progetti che avete attualmente in ballo vi tenessero un po’ sulle spine, agite con il vostro metodo consueto, ossia pianificando tutto in ogni dettaglio. In amore invece, non prendete decisioni avventate in merito alla vostra relazione. Temporeggiate per riflettere e magari anche per avere tempo di confidarsi con una persona amica.