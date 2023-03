L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 marzo. Sotto controllo da parte dell'Astrologia sono i segni della seconda sestina, ossia da Bilancia a Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 16 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Novità in arrivo. La Luna regala una marcia in più, per questo saprete districarvi rapidamente e definitivamente anche nelle situazioni più complesse, sfruttando il risvolto pratico della vostra personalità.

E potreste essere anche una bella sorpresa per chi non si è mai preso la briga di guardare oltre l’apparenza e vi ha sempre considerati un diesel lento a ingranare.

Scorpione: ★★★. Messa in preventivo da parte delle stelle un giovedì abbastanza movimentato. Se rifletterete prima di agire, di certo avrete la possibilità di controllare i capricci di una Venere poco positiva e Marte certamente disarmonico, quest'ultimo pronto a lanciare segnali contrastanti. Sapete cosa c’è di nuovo? Questo giovedì sarebbe proprio il caso di dire e fare l’indispensabile, in particolare se di mezzo ci sono sentimenti e quattrini. Non commettete errori evitabili.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 16 marzo annuncia un giovedì abbastanza stabile.

Per non essere vittime di Marte negativo, la strategia giusta per sfruttare gli aspetti positivi, e sono tanti oltre che importanti, è non ascoltare la prima impressione che suscitano in voi le persone o i discorsi. La calma è la virtù dei forti, e voi siete davvero forti ma non sempre calmi: sarebbe il caso di fare di necessità virtù, in particolare se in questi giorni avete a che fare con Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno che vivono un giorno all’insegna del malumore.

Oroscopo e stelle del 16 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La grande fiducia che avete nei vostri progetti per il futuro vi aiuterà a raggiungerli con sicurezza e determinazione. Nella sfera sentimentale, si avvicinano esperienze affascinanti che vi porteranno più vicino a quella persona che vi interessa tanto.

Se avete già un partner, sarà un giorno molto favorevole per condividere certe cose insieme. L’attività fisica regolare beneficerà la vostra salute.

Acquario: ★★★★. Una persona di fiducia vi aiuterà a trovare i mezzi adeguati per plasmare un’idea che avete in mente. D’altra parte, potreste avere buone notizie su un argomento legale di vostro interesse. In amore, dovete riconoscere la sincerità del vostro partner, anche se a volte non vi piace quello che dice. Se siete single, dovete accettare che non avete molto in comune con una certa persona, anche se vi piace fisicamente.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 16 marzo, vi vede particolarmente rilassati e tranquilli. In questo periodo molti sentimenti ritornano protagonisti.

Ecco perché entro pochi giorni sarà possibile anche fare un incontro speciale. In amore a voi piace soffrire un po'? Allora fate attenzione a persone troppo lontane. Cercate di rilassarvi visto che la settimana è stata difficile da gestire. Attenzione a non essere troppo protettivi nei confronti di chi non ricambia con altrettanta dedizione.