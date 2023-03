Le previsioni dell'Oroscopo del 16 marzo invitano i Leone a fare un salto nel buio. I Vergine, invece, sono molto produttivi e pieni di spirito d'iniziativa.

Vediamo, nel dettaglio, cosa prevede l'oroscopo di giovedì 16 marzo per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: nella vita ci sono alti e bassi, la cosa importante è essere forti e riuscire a rialzarsi dopo le cadute. Non siate troppo polemici nei rapporti di coppia.

11° Capricorno: l'oroscopo del giorno 16 marzo vi invita ad essere un po' più creativi.

Specie se svolgete una professione per cui è necessario essere sempre sul pezzo è importante che siate pronti.

10° Leone: non affidate nulla al caso. Dal punto di vista sentimentale è importante mettersi in gioco e non aspettare che siano gli altri a spronarvi. Talvolta bisogna fare anche un salto nel buio.

9° Cancro: siete un po' confusi in questo periodo. Le vostre emozioni sono un po' in subbuglio, pertanto, potrebbe essere difficile riuscire a fare delle valutazioni importanti che riguardano la sfera sentimentale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: le strade più semplici non sono quelle che fanno per voi. Siete amanti delle sfide, pertanto, tra un rettilineo e una strada in salita, voi sceglierete sempre la seconda.

In fondo, dall'alto la vista è sempre più bella.

7° Scorpione: siete molto testardi. Quando vi mettete una cosa in testa difficilmente riuscite a cambiare idea. In ambito professionale è importante non essere troppo litigiosi, riflettete prima di dare luogo ad una sfuriata.

6° Ariete: siete molto positivi e ottimisti in questo periodo.

Siete spinti a vedere il bicchiere mezzo pieno e a mettervi in gioco il più possibile, sia in amore sia nel lavoro.

5° Toro: di solito siete molto pretenziosi, ma l'oroscopo del 16 marzo vi invita ad apprezzare di più quello che avete e ad accontentarvi. Non c'è bisogno di chissà cosa per essere felici.

Oroscopo segni fortunati del 16 marzo

4° in classifica Gemelli: ci vuole coraggio per raggiungere traguardi importanti. Sforzatevi di fare anche le cose più noiose, apprezzerete ancora di più quelle belle.

3° Pesci: le stelle sono piuttosto altalenanti, ma è necessario osare per arrivare lontano. In ambito sentimentale siete molto indecisi. Lasciatevi andare e ascoltate di più quello che vi dice il vostro cuore.

2° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 16 marzo vi invitano ad essere più aperti in amore. Questo è un ottimo momento ma dovete riuscire a mettervi in gioco al massimo.

1° Vergine: ottimo momento sia in amore sia nella professione. Siete creativi e lungimiranti. Cercate di sfruttare al meglio questo momento positivo per riuscire a raggiungere dei traguardi importanti.