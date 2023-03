L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 marzo. Secondo l'Astrologia nel corso della giornata in molti potreste ricevere interessanti soddisfazioni, forse nuove opportunità con prospettive da considerare. La forza dei pianeti influenzerà la vita di tutti, mettendo in risalto la capacità di prendere importanti decisioni con saggezza. Se poi le stelle fossero pienamente a favore del segno, allora si presume possiate avere davvero una giornata fortunata. Chi saprà cogliere al meglio le opportunità del momento di sicuro avrà una possibilità in più di raggiungere i propri obiettivi.

Curiosi di conoscere il responso astrale di venerdì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 17 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo venerdì con un Sole quadrato a Marte si parlerà di alcune questioni da rivedere, che possono riguardare la famiglia come anche riguardare l'attività svolta da voi in questo momento. Forse l'unica cosa che bisognerebbe fare è evitare strapazzi, soprattutto se nel corso degli ultimi giorni non vi siete sentiti in perfetta forma. Non pensate sempre a quelle persone che hanno tradito il vostro modo di essere o la vostra fiducia, perché poi voi sapete essere, anzi, siete superiori.

In realtà siete anche delle persone molto sensibili. Il consiglio come sempre è quello di mettere a posto alcune questioni di carattere economico e lavorativo. Comunque, entro la fine di marzo bisognerà osservare con attenzione uscite ed entrate monetarie

Scorpione: ★★. Giornata poco favorevole al segno, purtroppo. Per questo c'è da fare una osservazione: per molti Scorpione questo è un periodo di grandi intuizioni o cambiamenti, che però portano dentro, quasi nascosti, diversi punti interrogativi.

Qualsiasi tipo di quesito o perplessità, in amore come nell'ambito lavorativo, dovranno essere risolti almeno entro la fine di marzo. Diciamo questo perché da inizio aprile Mercurio passerà nel segno del Toro, quindi se aveste in mente di cambiare azienda o tipo di lavoro, magari di mettervi in proprio, vi risulterà difficile decidere se sottoscrivere o meno un patto o un contratto.

Forse sarebbe il caso di anticipare gli eventi. Dentro quella data poi, alcuni rapporti con persone dell'acquario o del Toro potrebbero generare discussioni, quantomeno perplessità.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 17 marzo mette in chiaro un venerdì abbastanza positivo, seppur con ridotti margini di manovra. Di buon augurio la coppia Saturno-Marte, nel periodo in splendido trigono astrale: periodo fortunato per eventuali questioni patrimoniali da risolvere, oppure se si stesse pensando a un nuovo lavoro. Molto positivo il periodo se si volesse investire qualche soldino in un nuovo progetto o per fare un acquisto importante per la casa o per se stessi. Forse ci potrebbero essere dei dilemmi, però attenzione, voi siete tipi che recuperano nel giro di poche settimane qualsiasi intoppo o problematica, quindi non siate timorosi.

Intanto non sottovalutate l'amore, visto che da aprile Venere tornerà a sorridervi.

Oroscopo e stelle del 17 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Sapete bene che qualsiasi progetto per voi non è mai visto in modo superficiale, anche se impegnativo a massimo. Forse costano un po' in termini di energie o di tempo, ma alla fine riuscite sempre a portare a casa ottime soddisfazioni. Il discorso appena fatto calza a pennello alla giornata di venerdì: in questo periodo sentirete una grande voglia di rimettervi in gioco. Capirete quanto sia importante fare delle scelte utili per il futuro che coinvolgano non solo voi ma anche le persone che vi stanno attorno. Che siate in società, per quanto riguarda il lavoro, o che abbiate una bella famiglia, fatto sta che adesso dovete in qualche modo assumervi qualche responsabilità in più, cosa che tutto sommato non vi preoccupa.

Acquario: "top del giorno". Il Sole nel segno dei Pesci questo venerdì si troverà in splendido sestile alla Luna, in entrata nel segno proprio in questa giornata. Per molti di voi, quindi, si tratta di un aspetto più che buono, favorevole sia per i sentimenti che per le attività lavorative. La giornata intanto, di certo partirà in maniera molto interessante, portando una sorta di messaggio beneaugurante: un pizzico di fortuna ogni tanto non guasta, non trovate? Le energie poi, senz'altro sono previste molto alte e porteranno creatività ed entusiasmo. Molti del segno saranno incoraggiati a (ri)mettersi in gioco e magari anche a prendere iniziative, in modo da sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno.

La fortuna è dalla vostra parte, pertanto dovete sforzarvi di fare del vostro meglio per sfruttare questa giornata favorevole. Sarà un momento ricca di soddisfazioni anche nella vita personale.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 17 marzo a voi dei Pesci promette buone notizie in arrivo. Diciamo che se non proprio tutti, almeno una gran parte dei Pesci potranno essere certi che questo venerdì di fine settimana sarà una giornata di grandi opportunità, con possibilità di successi e avanzamenti professionali. Potrebbero arrivare nuove offerte di lavoro o occasioni per aumentare le entrate economiche. Anche nelle relazioni personali, il destino potrebbe baciare alcuni nati del segno, magari con delle esperienze piacevoli oppure con relazioni gratificanti.

Diciamo che potrebbe essere un buon momento per cercare l'amore e connettersi con persone che contano. La giornata è favorevole per coloro che volessero prendere piccoli rischi sperimentando nuove idee. Bene davvero, anche se invitiamo a fare tutto con cautela e prudenza: avere successo ok, rischiare inutilmente no. La fortuna sorride a chi ha la forza di affrontare di petto i problemi.