L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 marzo. Questo giovedì si presenta carico di energia positiva per alcuni dei sei segni in analisi che, lo ricordiamo, sono quelli relativi alla seconda tranche zodiacale. Il cielo si presenta sereno e la giornata promette di essere piena di sorprese e nuove opportunità specialmente per i nativi del Sagittario. Gli astri sprizzano buon umore e tutti avranno la possibilità di godersi una giornata all'insegna dell'ottimismo e della gioia anche per coloro aventi il predetto segno di Fuoco come ascendente.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno, consultando il responso delle stelle di giovedì 23 marzo in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Guardando ai transiti astrali di giovedì 23 marzo 2023, la Bilancia sarà, seppur parzialmente, favorita dal passaggio della Luna in Toro. Questo significa che l'amore e le relazioni saranno al centro dell'attenzione per i nati sotto questo segno. In particolare, alcuni nativi potrebbero restare sorpresi da un incontro romantico o da un gesto d'affetto inaspettato da parte del proprio partner. Se invece si tratta di single, si potrebbero fare belle conoscenze con qualcuno capace di colpire immediatamente con il proprio fascino e la propria bellezza, anche solo interiore.

Sul fronte del lavoro, molti della Bilancia dovranno fare attenzione alle proprie finanze. Grazie alla posizione di Mercurio, sarà facile incontrare una persona importante che offrirà nuove opportunità di guadagno.

Scorpione: ★★★. Indecisi. Un'energia pesante questo giovedì potrebbe influire negativamente su molte aree della vita di voi nativi.

In amore, alta la possibilità di sentirsi isolati, con difficoltà a comunicare con il partner e a trovare la giusta intesa. Le relazioni potrebbero essere particolarmente tese e alcune incomprensioni potrebbero portare conflitti. Nel lavoro, si potrebbe dover affrontare ostacoli e difficoltà inaspettati, che potrebbero compromettere i progetti in corso.

Sarà difficile ottenere riconoscimenti e supporto dal proprio ambiente lavorativo, quindi sarà necessario facciate uno sforzo maggiore del solito per ottenere risultati concreti. Per quanto riguarda la fortuna, lo Scorpione troverà difficoltà a gestire la propria situazione finanziaria. Spese impreviste in arrivo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 23 marzo annuncia un ottimo periodo in amore. Per tanti nativi si prevede un'energia positiva tale da permettere di vivere momenti di svolta nelle relazioni. Se si è single, potrebbe essere facile incontrare una persona interessante, capace di scuotere le proprie convinzioni e far si che si possano sperimentare emozioni intense. In coppia, il momento è giusto per fare una scelta importante, il che potrebbe portare la relazione ad un livello superiore.

Per quanto riguarda il lavoro, opportunità interessanti in arrivo. Persone influenti potrebbero aiutare a raggiungere alcuni obiettivi con successo. È importante però mantenere la concentrazione e non distrarsi da eventuali ostacoli che potrebbero presentarsi lungo la strada.

Oroscopo e stelle del 23 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Secondo l'astrologia, in questo periodo si potrebbe avere un aumento della concentrazione, questo porterà più di qualche nativo a fare progressi significativi sia nel lavoro che nelle attività quotidiane. Per quanto riguarda l'amore, qualcuno potrebbe sentirsi particolarmente emotivo e vulnerabile in questo momento. Potrebbero sorgere situazioni o conversazioni tali da mettere alla prova la capacità di comunicazione e forse anche la voglia di risolvere eventuali conflitti.

In termini di lavoro potreste ricevere una notizia positiva o una buona opportunità. Alti saranno chiamati a prendere una decisione importante: prendetevi il tempo necessario per riflettere prima di agire.

Acquario: ★★★★. Si prevede una giornata assolutamente meravigliosa! La posizione favorevole di Plutone, nel segno e in sestile al Sole, suggerisce un periodo di grandi opportunità e crescita personale. In amore sarà facile sperimentare un sentimento di grande complicità con il partner. Se si è single si potrebbe incontrare una persona che affascina e che forse potrebbe diventare molto importante nella vostra vita. L'energia positiva del periodo suggerisce che questo potrebbe essere il momento giusto per iniziare una nuova relazione o per fare un passo avanti in quella già esistente.

Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere grandi opportunità in arrivo. Forse riceverete un'offerta o una proposta di collaborazione, il che potrebbe portare grandi vantaggi e gratificazioni nel prossimo futuro. È importante però fare attenzione ai dettagli.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 23 marzo, prevede un periodo molto instabile. In questi giorni sembra esserci una sfera energetica negativa che aleggia intorno al segno zodiacale. Marte in quadratura al vostro Nettuno potrebbe causare tensioni emotive e problemi di comunicazione. In amore, diversi nativi potrebbero sperimentare alcune difficoltà nel relazionarsi correttamente con chi si desidera. Potrebbero esserci discussioni o un malintesi con il partner, oppure con un familiare.

Inoltre, se in crisi coniugale, l'essere tentati di tornare con un/una ex sarà molto pressante: sarebbe meglio evitare di agire impulsivamente in tal senso... Per quanto riguarda il lavoro, facile incontrare ostacoli sul cammino quotidiano. Potrebbero esserci problemi con i colleghi o con il capo, causa di stress e tensioni.