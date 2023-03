Le previsioni dell'oroscopo del 27 marzo invitano i Toro ad essere un po' meno indecisi. I Bilancia, invece, vivranno una giornata un po' controversa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: giornata un po' controversa per quanto riguarda i nuovi incontri. Cercate di tenere a bada la rabbia e l'istinto. Meglio essere un po' più riflessivi.

11° Gemelli: l'Oroscopo del giorno 27 marzo vi invita ad essere un po' più flessibili. Cercate di non soffermarvi troppo su quello che pensano gli altri. Nella vita è importante essere un po' autoironici.

10° Pesci: la mattinata potrebbe cominciare in maniera un po' agitata. Cercate di mantenere la calma e di non dire cose di cui potreste pentirvi. Buon momento per iniziare un nuovo percorso professionale.

9° Vergine: ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, cercate di non essere troppo severi con voi stessi. Nella vita tutti possono commettere degli errori. Cercate di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: non tutto quello che fate ha sempre un senso. Ci sono delle situazioni che, purtroppo, non possono essere spiegate e, soprattutto, controllate. Prima assimilerete questo concetto e meglio sarà.

7° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 27 marzo vi invitano a cominciare questa settimana nel migliore dei modi.

Ci sono tante cose da fare e altrettante da chiarire, ma poco alla volta farete tutto.

6° Sagittario: le stelle sono un po' ballerine. Alternerete momenti in cui vi sentirete particolarmente rilassati, ad altri, invece, dove sarà necessario fare un po' di fatica per riordinare le cose.

5° Scorpione: cercate di avere pazienza.

La giornata potrebbe iniziare in maniera un po' stressante, ma verso il pomeriggio ci sarà un bel miglioramento. Non siate troppo polemici in amore.

Oroscopo segni fortunati del 27 marzo

4° in classifica Acquario: In ambito sentimentale è importante riuscire a fare un po' di chiarezza. Andare di fiore in fiore potrebbe avervi stancato.

Forse è giunto il momento di mettere delle radici.

3° Ariete: l'oroscopo del 27 marzo vi invita ad essere un po' più dinamici. Questo è un ottimo momento per mettervi in gioco, quindi, non temporeggiate e datevi da fare. Inutile bloccarvi su cose di poco conto.

2° Toro: siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere. Cercate di essere un po' più riflessivi. Ogni ostacolo verrà visto come una prova da superare per riuscire a dimostrare a tutti il vostro valore.

1° Leone: ottimo momento per iniziare un nuovo progetto. Sia in amore sia nel lavoro siete molto motivati. Ci sono delle novità in arrivo, ma la cosa da non dimenticare è non tradire i vostri valori.