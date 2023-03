Le previsioni dell'oroscopo del giorno 28 marzo invitano i nati sotto il segno del Cancro a farsi scivolare di più le cose addosso. I Leone, invece, devono essere più sagaci.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: siete molto testardi e difficilmente cambiate idea quando vi mettete in testa una cosa. Cercate, però, di non tirare troppo la corda, specie con le persone che amate.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 28 marzo vi invitano ad essere un po' più sagaci. Nella vita ci vuole scaltrezza e determinazione. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e non tiratevi mai indietro.

10° Scorpione: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro potrebbe esserci qualche piccolo momento di tensione. Mantenete la calma e contate sempre fino a 10.

9° Sagittario: ci sono dei cambiamenti per i nati sotto questo segno. Forse non è il momento di prendere troppo di petto certe persone. Capite quale sia il momento migliore per riuscire a farvi strada.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: siete un po' scevri di motivazione e di entusiasmo in questo periodo. Tenete alto l'umore e non perdete tempo in chiacchiere. Questo è il momento di osare e di farvi spazio.

7° Vergine: alti e bassi per quanto riguarda la sfera professionale. Buon momento per iniziare un nuovo progetto, ma attenzione alle persone che vi stanno accanto, non tutte sono sincere.

6° Bilancia: momento pieno di confusione secondo l'oroscopo del 28 marzo. Non siate troppo frettolosi e cercate di mettere da parte l'orgoglio in amore. La Luna nel segno vi favorirà nelle nuove relazioni.

5° Ariete: meglio un uovo oggi o una gallina domani? Nella vita la cosa migliore da fare sarebbe quella di trovare il giusto compromesso tra questi due aspetti.

Non eccedete nell'uno o nell'altro.

Oroscopo segni fortunati del 28 marzo

4° in classifica Gemelli: cambiamenti in arrivo sia sul fronte delle relazioni sia su quello professionale. Imparate a dosare un po' di più l'istinto. Per certe cose è necessario essere riflessivi.

3° Cancro: chi svolge mansioni a contatto con il pubblico deve sempre cercare di essere di buon umore.

Non lasciatevi intimidire dai pareri negativi. Fatevi scivolare addosso le cose di poco conto.

2° Acquario: la pazienza vi aiuterà a superare tutto. Credete sempre in voi e nelle vostre capacità. Presto, inoltre, potreste ricevere una bella notizia su di una cosa a cui stavate lavorando da un po'.

1° Pesci: l'oroscopo del 28 marzo vi vede in una posizione sicuramente dominante rispetto agli altri segni. Siete molto sicuri di voi e non è escluso che possiate raggiungere anche dei traguardi molto importanti.