L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 marzo. Occhi puntati sulla seconda giornata della settimana appena iniziata: curiosi di mettere in chiaro chi la spunterà nel periodo? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Con la Luna e Saturno che contrastano alcune vostre iniziative, la piacevole armonia che si era stabilita nei giorni passati si volatilizza di colpo.

Fortunatamente disponete della determinazione necessaria per affrontare qualsiasi situazione. Nel lavoro invece, gli astri del periodo non vi concedono proroghe. Messi alle strette, non avrete scuse per rinviare i vostri compiti, compresi quelli più seccanti. In amore, se vi ammorbidite, rinunciando a tenere tutto sotto controllo, anche i problemi si ridimensionano e i rapporti diventano più sereni. Se vi sentiste un po’ giù di corda, il rimedio potrebbe essere a portata di mano: niente di meglio che superare le tensioni tra le braccia del partner...

Scorpione: ★★★★. Una buona Luna questo martedì protegge la sfera delle relazioni d'amicizia, caldeggiando aiuti da parte di gente influente. In crescita i consensi da parte di persone che stimate o che vi stimano.

È proprio il momento di agire perché si delineano particolari istanti fortunati per qualsiasi progetto: professionale o privato che sia. Successo scolastico probabile. Al lavoro sarete efficienti, quindi non mancheranno soddisfazioni e riconoscimenti. Anche in amore potrete constatare da voi stessi che sarete in grado di dimostrarvi aperti e comprensivi con chi si ama: finalmente creare una buona vita di relazione non sarà troppo proibitivo.

Il buon dialogo induce a trascorrere momenti teneri e fantasiosi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 28 marzo predice un martedì quasi certamente fortunato. Ottima la mattina: coccolati dal Sole e dalla Luna in posizione favorevole, sarete vitali, disponibili e molto abili a rapportarvi con la gente intorno. Buone opportunità al lavoro ma non sprecatele perdendovi dietro a cavilli o a problemi immaginari.

La vostra mente non si ferma mai, anche se in questo momento tutto risulta un po’ più faticoso, considerata la recente questione che sapete. In amore niente "fuochi artificiali", ma un rapporto solido e profondo, che vi darà sicurezza e tanta serenità. Più che le parole, saranno i gesti affettuosi che riusciranno a rinverdire eventuali intese in declino. Maniaci della salute? Non avrete nulla da temere: state benone!

Oroscopo e stelle del 28 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Questo martedì una buona idea può trasformarsi in un progetto fuori dal comune e portarvi a una reale indipendenza sul piano economico e lavorativo. Cominciate pure a sondare il terreno, ma non siate troppo generosi con gli altri riguardo ai particolari.

Una nuova iniziativa in ambito lavorativo può portare denaro e buone possibilità di migliorare l'attuale posizione. Evitate però di creare conflitti tra il vostro tornaconto e gli interessi di chi lavora con voi. In amore intanto, mostratevi disponibili e state alla larga da richieste eccessive. In famiglia invece potreste dover fare bene i conti con il bilancio: tra il dare e l’avere alla fine risultate sempre in perdita. Pianificate nel frattempo una regolare attività fisica: jogging, palestra, piscina, non dimenticando di mettere in lista anche momenti di riposo.

Acquario: ★★★★. Con la solita vivacità, questo martedì coltiverete amicizie e contatti, anche in vista di un vantaggio futuro. Non siate però superficiali nelle decisioni ma cercate di approfondire qualsiasi questione di vostro interesse.

Mettete altresì un po’ d’ordine nei vostri programmi e soprattutto più razionalità nella gestione degli impegni. Nel lavoro, a mente fredda potrete esaminare la vostra attività, focalizzare i miglioramenti da fare e rivedere nei dettagli eventuali progetti da avviare nei prossimi giorni. In amore, trascinati dall’entusiasmo di nuove conoscenze, voi single potreste mettere in discussione alcuni rapporti di vecchia data per dare spazio a legami nuovi di zecca. Poi, come al solito, passata l’esaltazione iniziale forse sarete spinti dal rimorso a tornare sui vostri passi. Utilizzate il vostro grande dono della comunicazione per trasmettere ottimismo e gioia di vivere.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 28 marzo, annuncia una decisa risalita nelle situazioni che più stanno a cuore.

Fedeli al detto che “i fatti contano più delle parole”, in questo periodo certamente non vi perderete in chiacchiere, valorizzando il vostro operato con la consueta serietà. Molte sono le cose che bollono in pentola ed un po’ di silenzio vi aiuterà a fare ordine e a vederci chiaro. Nel lavoro intanto, prendete in considerazione l’idea di battere la flemma cercando qualcosa che possa dare una spinta alla voglia di fare: fatevi consigliare! In amore, puntando sulla sincerità e sul buon dialogo, ovviamente anche appellandovi ai sinceri sentimenti che per tanto tempo vi hanno unito, presto potreste risanare una frattura in ambito di coppia. Dedicate maggiore attenzione al vostro corpo.