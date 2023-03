Le previsioni dell'oroscopo del giorno 3 aprile esortano i Bilancia a lasciarsi andare un po' di più. Gli Ariete, invece, è opportuno che abbiano sempre la guardia alta.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non abbassate mai la guardia. Sia in amore sia nel lavoro dovete tenere sempre gli occhi ben aperti. Attenti alle persone di cui andrete a fidarvi, non tutti sono onesti e sinceri con voi.

11° Pesci: giornata piena di alti e bassi dal punto di vista professionale. L'Oroscopo del 3 aprile vi invita a mantenere la calma e a mettere da parte il rancore, solo quando strettamente necessario.

10° Scorpione: le stelle vi invitano ad essere un po' più determinati. Se ci tenete davvero a raggiungere un obiettivo importante, allora non dovrete guardare in faccia a nessuno. Nella vita ci vuole anche del cinismo.

9° Cancro: spesso vi lasciate troppo condizionare da quello che pensano le persone che vi circondano. Forse è il caso di ragionare un po' di più seguendo unicamente i vostri istinti e desideri.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: secondo l'oroscopo del 3 aprile, i nati sotto questo segno dovrebbero mettere da parte il rancore e guardare al futuro con maggiore lucidità e ottimismo. Non chiudetevi troppo in voi stessi.

7° Acquario: in questo periodo siete dominati da impulsi contrastanti.

Essi potrebbero spingervi a complicarvi la vita senza una ragione ben precisa. Cercate di essere più riflessivi.

6° Toro: siete particolarmente logorroici in questo periodo. Cercate, però, di andare dritto al nocciolo della questione, altrimenti le persone che vi circondano potrebbero arrivare a stancarsi facilmente.

5° Vergine: buon momento per inseguire un vostro sogno, che magari avete tenuto nel cassetto per troppo tempo.

Imparate dai vostri errori e rialzatevi più forti e determinati di prima.

Oroscopo segni fortunati 3 aprile

4° in classifica Bilancia: in amore potrebbe nascere qualche piccolo dissapore, ma nulla che non possa essere risolto con il dialogo e con un po' di intimità. Non siate troppo rigidi, lasciatevi andare.

3° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 3 aprile vi invitano a credere in quello che state facendo.

Se siete arrivati dove vi trovate, lo dovete unicamente a voi stessi.

2° Leone: oggi siete particolarmente audaci. Sia in amore sia nel lavoro è opportuno darvi da fare e dimostrare a tutti quanto valete e di che cosa siete capaci. Questo è il vostro momento.

1° Sagittario: ci sono delle liete novelle in arrivo. Sia in amore che nel lavoro vi cominciate a sentire decisamente appagati. Non fermatevi alle apparenze, specie se si tratta di persone conosciute da poco.