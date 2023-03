L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 marzo. Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 4 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti, relativamente alla seconda sestina zodiacale.

Previsioni zodiacali del 4 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata abbastanza pesante da portare a fine. Problemi di ordine pratico, disguidi e ritardi sono alla base di malumori e confusione. Persiste nella vostra "testolina" qualche pensiero triste che riguarda il passato familiare.

Può essere saggio guardare al presente o al futuro se non si vuole essere tristi. Tralasciate impegni stressanti e dedicate il vostro tempo alla famiglia e alla casa. Pulizie di primavera in programma, da mettere in pratica ma non sapete ancora quando: dentro e fuori di voi regna tanta voglia di non fare assolutamente nulla. Piccole noie rallenteranno alcuni progetti, costringendovi a rivederne i dettagli. Fortunatamente, potrete contare sulla collaborazione di una persona ferrata in materia. Il Plenilunio di prossimo arrivo appoggerà in parte alcune iniziative tra le mura domestiche.

Scorpione: ★★★★. Un avvio di weekend poco esaltante ma proficuo. In ambito lavorativo, domestico e interpersonale, volendo, potrete sciogliere qualche nodo che vi assilla in questo momento.

Questioni burocratiche, faccende pratiche, più impegnative di qualsiasi battaglia riescono abbastanza facilmente. Nel lavoro sarete stimolati a dare il meglio per quanto riguarda i compiti di routine: sarete di una precisione impeccabile. In amore svolgerete i compiti quotidiani che in genere tendete a delegare: ciò sorprenderà positivamente chi vi sta vicino.

Parole di approvazione per lo stato della forma fisica: non fa una piega, ma la silhouette potrebbe essere un po’ arrotondata. Si consiglia fare un po' di movimento in più.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 4 marzo mette in risalto il fatto che avete nel cassetto tanti progetti ma alcuni vincoli familiari o professionali vi impediscono di tradurli in realtà.

Da lunedì tutto si quieterà e la vita ritornerà a sorridervi. Una pausa di riflessione senz'altro gioverà all'umore generale. Concedetevi un po' di tempo per voi e, se potete, evitate di farvi prendere la mano da dubbi o sospetti sulle persone che vivono accanto a voi. Frenate la voglia di litigare, mitigate le ire facendo affidamento su una migliore lucidità mentale e sulla carica vitale che vi appartiene. Esternate il fascino servendovi della forza istintiva del cuore. Concedete all'amore nuove chance, non ve ne pentirete.

Oroscopo e stelle del 4 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Tante le carte da giocare per valorizzare le vostre iniziative. Non manca neanche una certa audacia nel proporre soluzioni geniali e innovative.

Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle cose di poco conto. Nel lavoro, stimolati dall’ambizione e ispirati da un’insolita concretezza, vi rimboccherete le maniche per svolgere al meglio i compiti che vi saranno affidati. In amore, se non siete soddisfatti della situazione affettiva, prima di prendere decisioni affrettate dovreste fare un po’ più di chiarezza. Se poi la forma fisica fosse un po’ sottotono, fare passeggiate immersi nella natura aiuteranno a stare meglio.

Acquario: ★★★★. Se starete bene all’erta ve la potreste cavare anche nelle situazioni più intricate; l’importante è non scoraggiarsi al primo ostacolo. Difendete con determinazione la vostra privacy dalle interferenze di persone invadenti e poco sensibili.

Nel lavoro quantificate la disponibilità in termini d’energia e soprattutto di denaro. In amore l’imprevedibilità di Saturno - vostro pianeta di settore - è sempre un punto oscuro per voi, soprattutto in un periodo in cui di sicurezze ne avete ben poche. Le energie in questi giorni risultano un po’ basse: risparmiatevi soprattutto sotto il profilo muscolare. Vi sentirete meglio in serata.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di sabato 4 marzo, mette in campo una giornata davvero vincente. La sfera sentimentale gode della protezione della Luna che stimola a godersi i piaceri della vita, dell'amore in particolare, a divertirsi e alla creazione di qualcosa di interessante. Qualunque cosa decideste di fare in questo momento, certamente va afferrata nel modo migliore con disinvoltura e approvazione della buona sorte.

Visto l'incalzare della stagione primaverile potreste ritagliarvi ogni giorno uno spazio maggiore per il tempo libero e concedervi il piacere di stare in compagnia di nuovi amici. Un'attività sportiva leggera, da praticare in compagnia di gente allegra, recherà giovamento all'umore ballerino e alla linea che tende ad appesantirsi facilmente. Lavoro e studio sotto buoni auspici: favorite le attività a contatto con le persone.