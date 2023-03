Le previsioni dell'oroscopo del 7 marzo invitano i nati sotto il segno della Bilancia a non prendere decisioni troppo affrettate. I Sagittario, invece, sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: siete in balia delle emozioni e dei sentimenti. Cercate di non commettere errori grossolani dovuti alla fretta. In ambito sentimentale l'importante è capire in che direzione volete andare.

11° Pesci: l'Oroscopo del giorno 7 marzo vi invoglia a cercare nuovi stimoli e occasioni. La monotonia non fa altro che rendervi pigri, quindi cercate di essere più dinamici.

10° Toro: ci sono delle belle novità in arrivo, ma dovete mantenere la calma. Spesso vi fate prendere dall'ansia e dalla voglia di fare tutto, siate cauti e non troppo pretenziosi.

9° Bilancia: in amore ci sono delle belle occasioni soprattutto per i single, anche se in questo momento vi sentite un po' troppo confusi e stralunati. Aspettate prima di trarre conclusioni affrettate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Cancro: siete molto impegnati sul lavoro e questo potrebbe spingervi a essere distratti dal punto di vista sentimentale. Non trascurate le persone care.

7° Capricorno: cercate di essere creativi e propositivi. L'oroscopo del 7 marzo vi invita a essere più partecipi e curiosi nel lavoro.

Dovete captare quante più informazioni possibili da chi ne sa più di voi.

6° Acquario: siete molto dinamici, ma attenti alle persone con cui vi relazionate. Questo è un periodo molto delicato dal punto di vista affettivo, molti di voi potrebbero dover fare i conti con delle decisioni.

5° Scorpione: questo non è il momento di dare luogo a dei colpi di testa repentini.

Riflettete a fondo sul da farsi e non siate troppo frettolosi, soprattutto nel giudicare le persone appena conosciute.

Oroscopo segni fortunati del 7 marzo

4° in classifica, Gemelli: giornata produttiva quella di oggi, specie nel lavoro. Siete stati un po' troppo polemici ultimamente, pertanto è il caso di fermarvi un attimo e riflettere sulle prossime mosse.

3° Leone: ci sono dei pensieri che vi frullano per la testa, ma cercate di non distrarvi. Questo è il momento in cui potreste chiudere un affare importante, quindi siate concentrati sui vostri obiettivi.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 7 marzo vi invitano a concentrarvi di più sui vostri interessi. Non troppo lontano ci sono dei traguardi da raggiungere, pertanto insistete.

1° Sagittario: siete in forma smagliante sia dal punto di vista fisico che psicologico. Cercate di sfruttare questa positività per mettere a segno dei colpi vincenti, soprattutto nel lavoro.