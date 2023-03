L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 marzo. In programma la venuta del pianeta Saturno nel settore dei Pesci. Tra i favoriti nel filotto interessante la seconda sestina zodiacale, ossia quella in analisi in questo contesto, senz'altro il segno della Bilancia, pronosticata positivamente nel settore lavorativo: ansiosi di scoprire qualcosa di più?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 7 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo il settore lavorativo! Entusiasmo in crescita dopo un confronto con persone del settore, avrete la certezza che i vostri progetti si stanno muovendo nella giusta direzione. Mettete a frutto le vostre capacità e studiate le prossime mosse da fare per battere la sfortuna. Opportunità interessanti vi porteranno ad ampliare i vostri orizzonti. Chi è in commercio, sarà molto abile a trattare col pubblico. In amore avete già trovato (o state per trovarlo) qualcuno che vi capisce veramente, non ve lo lascerete scappare, anzi farete in modo di soddisfare ogni suo desiderio.

Scorpione: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, seppur con i soliti impegni inderogabili ai quali tener fede.

In generale quindi si preannuncia una giornata adatta alla riflessione. Con un cielo sufficientemente propizio, dunque non troppo sconvolgente ma nemmeno pienamente sereno, gli incontri, l'amore e la vita di relazione si tingono di lievi sfumature rosate. Le giornate a venire saranno gradevoli, anche se non eccessivamente travolgenti.

Starà a voi mettere un peso in più sulla bilancia per far nascere qualcosa di diverso, di unico e speciale. Con Venere e Urano in posizione strategica qualcosa di nuovo potrebbe accadere in ambito lavorativo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 7 marzo vede di buon auspicio la giornata di martedì. Ultimamente siete stati abbastanza presi dalle questioni di lavoro o da affari relativi a investimenti e proprietà che hanno richiesto un vostro impegno in prima persona.

Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro sono e saranno sempre le vostre carte vincenti. State attraversando una fase molto impegnativa, ma grazie alla complicità delle stelle le cose sembrano andare per il meglio. In amore intanto, per rendervi indispensabili agli occhi del partner rendetevi partecipi anche in ciò che non vi spetta direttamente, evitando ovviamente di lamentarvi per l'eventuale stanchezza accumulata.

Oroscopo e stelle del 7 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Si prospetta una giornata poco affidabile. Visto il periodo decisamente scarso in termini di fortuna, preferirete starvene nelle retrovie per non rischiare passi falsi.

Una leggera forma di stress può essere avvertita dai nati nella seconda decade. Cercate di rilassarvi sia in casa che nel lavoro. Bene le finanze, anche se Marte poco collaborativo tenderà a sottrarre più energie del dovuto, questo renderà tutto più complicato e faticoso da portare a buon fine. In amore cresce il sentimento e crescono le emozioni. Anche il desiderio di possesso potrebbe essere in deciso aumento e con esso anche un pizzico di gelosia: non lo darete a vedere o almeno ci proverete!

Acquario: ★★. Astri in fermento negativo rispetto al vostro simbolo zodiacale. Tranquilli, un momento di ascolto interiore in concomitanza con il basso tono psicofisico vi consentirà di riposarvi e di individuare le reali esigenze.

Apatia e pigrizia non vi si addicono dicerto, quindi non c’è motivo di deprimersi solo perché questo non è un giorno "da leoni", ok? Arriveranno presto tempi migliori. Nel lavoro intanto, cercate di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Meglio rimandare a domani ciò che dovete fare oggi, a patto di poterlo fare. In amore intanto, si pronostica una giornata che non offre grandi emozioni, ma in compenso permette di analizzare con calma il rapporto: assaporate quel poco che certamente vi saprà donare.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 7 marzo, annuncia l'ingresso del Pianeta Saturno nel vostro segno. Certamente avrete a vostro vantaggio un'eccezionale lucidità e una buona espressività dialettica, il che sono ottime compagne di percorso che in molti casi porteranno un considerevole guadagno materiale.

Saturno, come anticipato in aspetto positivo e nel segno, conferirà un maggior fiducia nelle vostre doti rendendovi espansivi, generosi e fortunati quel che basta. La Luna nel settore della prima casa, quella della famiglia, consiglia maggiore interesse per un familiare in difficoltà. Rapporti sereni e circostanze favorevoli dalla vita domestica alle amicizie passando per il settore lavorativo.