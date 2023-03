L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'8 marzo. In evidenza le analisi astrologiche dedicate alla giornata della festività in onore delle donne. In questo contesto andremo a valutare in esclusiva i soli simboli astrali relativi alla seconda sestina: curiosi di scoprire qualcosa di più?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 8 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'8 marzo, l'oroscopo della festa della donna

Bilancia: "top del giorno".

Luna in arrivo nel segno della Bilancia, questo permetterà di godere un periodo di prosperità, soprattutto per i nati nelle prime e terze decadi. Le stelle promettono gioia, sensibilità e la possibilità di realizzare grandi ambizioni e inedite soddisfazioni in amore. In generale il periodo potrebbe favorire la nascita di una relazione destinata ad avere un seguito interessante. Le stelle prevedono anche fortuna al gioco o con alcune speculazioni finanziarie. Mercoledì sarà una giornata perfetta per tentare la fortuna. Successo scolastico in vista.

Scorpione: ★★★★★. La giornata si preannuncia altamente positiva, con molteplici opportunità di fare una gita fuori porta, di ballare fino a tarda notte e di sfogare le energie in cose piacevoli.

Nel lavoro si prospettano appuntamenti, affari ed esami che permetteranno di procedere senza intoppi. Sarà utile raccogliere informazioni per risolvere rapidamente un problema. In amore i single possono aspettarsi una sorpresa romantica entro i prossimi sette giorni a partire da questo mercoledì. Una giornata ideale per mettere in pratica le abilità, sfruttare rapidamente le possibilità offerte dal campo finanziario e ottenere un buon guadagno.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo dell'8 marzo mette in evidenza una giornata poco positiva. Il vento di Nettuno opposto alla Luna in Bilancia si prepara a soffiare forte, spingendovi ad andare all’arrembaggio, ma vi troverete di fronte parecchi ostacoli. Strattonati tra il passato e il futuro, nel caso foste di fronte a una scelta, non sarà facile prendere una decisione.

Nel lavoro, nonostante sia una giornata di normale routine, gli impegni non vi daranno respiro. Avrete forse anche una bella mole di incombenze arretrate da smaltire: dovete darvi una mossa! In amore invece, una situazione inattesa per un attimo vi lascerà senza parole, giusto il tempo di preparare la controffensiva e rispondere per le rime.

Oroscopo e stelle dell'8 marzo, le previsioni astrologiche di mercoledì

Capricorno: ★★★★. Gli influssi delle stelle continueranno a puntare su carriera e immagine pubblica. Coloro che lavorano in proprio riusciranno a creare un progetto che sarà presto riconosciuto. Alcuni potrebbero avere l'opportunità di concludere un affare rapidamente. Prima di firmare, assicuratevi di aver letto ogni clausola con attenzione.

Anche se avrete una buona dose di sicurezza, sappiate che Saturno, nel periodo particolarmente dispettoso, potrebbe impedirvi di usare le vostre ottime capacità intuitive, specialmente se siete nati nella prima decade. Nuovi amici in arrivo. Accetta un invito galante e non rimarrete delusi.

Acquario: ★★★★. Risveglio poco pimpante per via dell'opposizione della Luna con Nettuno, anche se poi le cose evolvono rapidamente e a sera ve la spasserete tranquillamente con famigliari o amici. Nei giorni scorsi qualcuno vi ha rubato la scena? Dal pomeriggio tornerete a calcarla da protagonisti. Nel lavoro intanto, è giunta l'ora di dare una dimostrazione pratica di ciò che sapete fare veramente, sia sul piano professionale sia su quello economico.

Le capacità ci sono, per cui... In amore avete un po’ di confusione nei desideri o in alcune scelte? Potreste approfittare della situazione astrale odierna per mettere ordine e fare chiarezza.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 8 marzo, propone una festa della donna altamente positiva. Complice la Luna in Bilancia, la giornata imboccherà la direzione giusta. Piacevoli incontri per i single con momenti appassionati e romantici da vivere anche per chi ha già un partner. Intimità ritrovata soprattutto nell’alcova con piacevoli fuoriprogramma e piccanti sorprese da parte della persona amata Qualche altra chicca potrebbe colorare il periodo. Chiarimenti nelle amicizie con possibilità di piccole vincite al gioco. Nel lavoro invece, non credete a quelle proposte troppo belle per essere vere, ma nello stesso tempo non fatevi sfuggire di mano opportunità concrete.