Una nuova settimana del mese di marzo 2023 sta per sorgere e le previsioni dell'Oroscopo, per il periodo in questione che va da lunedì 13 a domenica 19, non sembrano essere così ottimali per tutti i segni zodiacali. Chi è nato sotto al segno dell'Ariete, ad esempio, potrebbe non essere felice di dover affrontare una settimana in cui il nervosismo potrebbe farla da padrone, seguito a ruota da uno Scorpione non proprio sicuro di ciò che potrebbe accadere. Mentre il segno del Toro riuscirà a portare gioia e serenità in un periodo altrimenti cupo, i Pesci potrebbero ritrovarsi immersi in una settimana non proprio chiara.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale per la settimana da 13 al 19 marzo.

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 marzo, da Ariete a Vergine

Ariete - con Marte e Mercurio non proprio dalla stessa parte, l'Ariete potrebbe ritrovarsi a iniziare una nuova settimana con qualche nota di nervosismo in più. Secondo l'oroscopo, le varie situazioni che ruotano attorno al segno zodiacale in questione potrebbero non rendere possibile il relax ma, grazie alla vicinanza delle persone amate, si avrà la possibilità di alleggerirsi un po'.

Toro - diversamente a quanto accade all'Ariete, il segno zodiacale in questione riuscirà finalmente a realizzare qualcosa anche nel suo piccolo. Qualche gioia potrebbe subentrare nel corso delle prossime giornate, rendendo il periodo ancora più piacevole.

Buone notizie anche in ambito sentimentale.

Gemelli - secondo l'oroscopo, la nuova settimana di marzo non sembra voler iniziare nel migliore dei modi per il segno dei Gemelli. Specialmente in ambito lavorativo ci si potrebbe ritrovare di fronte a situazioni poco piacevoli in grado di portare ad un innalzamento dei livelli di stress.

Cercare di evitare battibecchi e discussioni futili potrebbe aiutare a non andare in escandescenza.

Cancro - Venere sembra aver deciso di volgere il proprio sguardo verso il Cancro, donandogli il proprio favore e facendolo apparire più affascinante del solito. Riuscire a sfruttare la situazione, mettendo in mostra la parte romantica posseduta, permetterà di rafforzare il legame con il proprio partner, migliorando così non solo il presente ma anche il futuro di coppia.

Leone - chi è nato sotto al segno del Leone avrà finalmente la possibilità di riprendere in mano la propria vita riscoprendo quei piaceri e quelle sensazioni che sono state messe da parte a causa dei vari impegni lavorativi. Concedersi qualche attimo di riposo, ritagliando dei momenti da condividere con il partner, potrebbe non essere così difficile.

Vergine - per il segno della Vergine, la nuova settimana del mese non sembra essere tra le più decise. Già dalla giornata di lunedì si potrà avvertire un susseguirsi di alti e bassi in grado di portare qualche tensione all'interno del posto di lavoro, ma anche svariati attimi di dolcezza e serenità nella vita di coppia. Concludere un affare potrebbe non essere facile in questo momento, ma ci si potrà comunque affidare alle cure amorevoli del partner e delle persone care.

Previsioni ed oroscopo dal 13 al 19 marzo, da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo le previsioni dell'oroscopo, la nuova settimana del mese potrebbe rivelarsi leggermente pesante da affrontare. Qualche nota di nervosismo contribuirà a rendere difficoltosa la ricerca di qualche attimo di relax, causando disguidi e battibecchi anche nella vita di coppia. Cercare di mantenere la calma attendendo l'arrivo del weekend sarà complicato, ma necessario.

Scorpione - secondo le previsioni astrali, chi è nato sotto al segno dello Scorpione potrebbe ritrovarsi all'interno di una situazione poco chiara e piacevole che potrebbe rendere spigolosi i rapporti interpersonali, specialmente in riferimento alla vita di coppia.

In ambito lavorativo, invece, il tutto sembra scorrere nel verso giusto.

Sagittario - l'oroscopo della nuova settimana del mese di marzo prevede la nascita di giornate interessanti anche per i nativi del Sagittario. Una nuova carica di energie incrementerà la voglia di lavorare e di mettersi in gioco, portando così alla conquista di obbiettivi che si credeva non potessero mai essere ottenuti. Risolvere problematiche in ambito lavorativo si rivelerà abbastanza semplice.

Capricorno - un periodo ottimale come quello che sta per nascere potrebbe non ricapitare più. La presenza quasi costante di alcuni astri permetterà al segno del Capricorno di ottenere quanto richiesto, o comunque la maggior parte di esso, tenendo lontane le inutili discussioni su più fronti.

In amore si potrà contare sulla presenza di una persona realmente innamorata e pronta ad alleggerire il carico di stress ed eventuali tensioni accumulate.

Acquario - secondo quanto previsto dall'oroscopo, chi è nato sotto al segno dell'Acquario potrebbe non trascorrere nel modo sperato le prossime giornate. La settimana in questione, infatti, sembrerebbe pronta a rivelarsi carica di stress e nervosismo, specialmente nella vita di coppia. Affrontare nel migliore dei modi le varie discussioni potrebbe non essere così semplice.

Pesci - varie saranno le situazioni favorevoli che si presenteranno lungo il cammino, ma non tutte potranno essere colte al volo. A causa dell'opposizione di alcuni astri, anche i Pesci dovranno fare i conti con un innalzamento pressoché repentino dei livelli di stress. Rimandare le situazioni importanti, almeno quelle che possono essere posticipate, potrebbe rivelarsi utile e necessario.