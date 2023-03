L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 marzo 2023. In analisi il giro di boa infrasettimanale contemplato, astrologicamente parlando, con l'occhio professionale di chi studia con amore l'Astrologia. Ad essere testati, almeno sulla carta, i sei simboli dello zodiaco relativi al filotto compreso dall'Ariete sino a Vergine: ansiosi di sapere cosa porterà di buono la giornata di giovedì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 16 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. Periodo portatore di diverse difficoltà. Se fino ad ora avete rimandato un chiarimento con qualcuno, forse perché non vi sentivate pronti ad affrontarlo, adesso potrete finalmente dire tutto quello che vi passa per la testa. Le stelle vi aiuteranno ad essere sinceri ed onesti, in primis con voi stessi e poi con il partner: in questo momento avete voglia di verità e di serenità. Non vi attirano i legami troppo stretti e preferite mantenervi indipendenti, ma fate attenzione però: perché un possibile ritorno di fiamma potrebbe farvi capitolare definitivamente. Nel lavoro, vi sentirete un po' sotto pressione per alcune questioni che richiedono di essere gestite con urgenza.

Toro: 'top del giorno'. Venere, in arrivo nel segno, donerà serenità e sicurezza in voi stessi e nel vostro rapporto. Si schiariranno alcune nebbie del passato e le emozioni vere prenderanno corpo. Con una giornata che passerete in compagnia della persona amata, godrete certamente di tenerezze e gesti delicati. Se siete ancora un cuore solitario, presto sentirete il desiderio di reinserirvi in una dimensione di coppia.

Un Marte molto fortunato, poi, vi offrirà l’occasione di avventure che potranno tramutarsi in qualcosa di più serio per il futuro amoroso. Il lavoro intanto, a molti ma non proprio a tutti ovviamente, sta regalando soddisfazioni inaspettate: tutto quello che avete seminato ora sta dando i suoi frutti.

Gemelli: ★★. L'oroscopo del giorno 16 marzo predice un periodo difficile, poco favorevole a voi del segno.

Dovrete sicuramente fare buon viso a cattivo gioco e ingoiare qualche rospo nella vostra relazione. Nonostante quello che fate per la persona amata, infatti, state ricevendo ben poco e non solo da chi dice di volervi bene. L'opposizione di buona parte stelle potrebbe far cadere nell'incertezza più di qualcuno tra voi nati sotto questo segno. Comunque, non è detto che la situazione precipiti in fretta ma di sicuro sarebbe meglio rimanere lucidi e non fare passi troppo avventati in amore. Nel lavoro, anche se avete un grandissimo desidero di realizzare i vostri progetti, molto probabilmente dovrete lottare: un piccolo problema burocratico vi farà davvero innervosire e forse bloccherà un po' tutto.

Oroscopo e stelle del 16 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Saturno vi spiana la strada per un giorno particolarmente sereno, sicuramente capace di offrirvi soddisfazioni esaltanti. Specialmente con chi avete accanto, sentimentalmente parlando, avrete la conferma di quanto i vostri conviventi e parenti vicini siano importanti per voi. In questa giornata che sta per arrivare vi sveglierete di ottimo umore, tutto procederà per il meglio e, anche se ci fossero ogni tanto dei piccoli intoppi, com'è normale che sia, saprete risolverli in maniera rapida e brillante. La Luna tirerà fuori le vostre competenze più innovative e tecnologiche e vi darà la possibilità di stringere nuove collaborazioni promettenti in ambito lavorativo.

Leone: ★★★★. Giornata buona, anche se con possibili lievi intoppi a fine periodo. Venere vi renderà sensibili e ricettivi: l’ideale per sapervi porre in modo giusto con la persona amata, vi renderà in aggiunta suadenti, senza scordare di inserire un tocco di sensualità al vostro atteggiamento complessivo. La magia dell'amore sta anche nella difficoltà di viverlo e voi lo sapete bene, passionali come siete. Ecco il consiglio di Venere: accogliete gli eventi senza farvi troppe domande ma lasciatevi trascinare dal flusso delle emozioni. Nel lavoro, durante questa giornata saprete essere accattivanti e persuasivi in maniera assolutamente straordinaria. Qualcosa inizia a muoversi...

Vergine: ★★★★★.

L'oroscopo di domani, 16 marzo, indica la possibilità che possiate sentirvi davvero "su di giri". Le stelle apriranno alla grande questo giovedì, tanto che condividerete tutto con la persona amata. Sia che desideriate passarla in compagnia esclusiva del vostro amore oppure in armonia con la famiglia, il luminare delle emozioni, la Luna, vi darà modo di essere felici, come non accadeva da tempo. Se siete un cuore solitario, ottime la possibilità di dare uno stop a questo momento di solitudine: una persona conosciuta di recente - per esempio - potrebbe incuriosirvi nel voler approfondire il contatto. Sul lavoro, ponetevi degli obiettivi concentrandovi solo su di essi. Le stelle saranno dalla vostra parte regalando l'energia necessaria per raggiungere la meta.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 16 marzo.