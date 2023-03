L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 31 marzo 2023. Si prospetta una giornata molto positiva per i Leone, merito dell'ingresso nel proprio comparto di una meravigliosa Luna d'amore. Si prevede un venerdì vincente anche per l'Ariete, sostenuto da sprazzi di buona fortuna da sfruttare in diversi contesti. Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 31 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 31 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Sprazzi di fortuna favoriti da influssi altamente armonici provenienti da Venere. In ambito amoroso qualcuno vi farà ardere di passione. Sarete particolarmente intraprendenti sia con il partner che con le persone amiche. Sarete altresì desiderosi di trascorrere quanto più tempo possibile con la persona amata, e magari trovare un punto di accordo su una annosa questione. Single, le stelle di venerdì favoriranno l'elaborazione di nuove idee e nuovi pensieri. Sarà soprattutto il vostro spirito creativo a travolgervi e a portarvi lontano, verso lidi ancora sconosciuti ma sicuramente molto interessanti. Nel lavoro avrete iniziative, fantasia ed estro che vi permetteranno di produrre spunti originali.

Vi accorgerete così, di aver realizzato buoni affari o di aver concluso operazioni redditizie.

Toro: ★★★★. Avrete una giornata all'insegna del buonumore e le stelle vi daranno un'altra possibilità per poter rafforzare l'intesa con il partner. Così per una volta metterete tutto in discussione con l'intento di ribaltare una situazione in stallo: ultimamente qualcosa che vi tocca da vicino è diventata troppo noiosa e questo vi innervosisce non poco.

Single, la Luna renderà la vostra vita sociale particolarmente movimentata e a tratti anche un po' allegra. È la giornata giusta per organizzare una riunione tra amici e scambiarvi preziosi consigli sulla vita in generale. Finalmente, pian piano, alcuni vostri progetti si realizzeranno per davvero. Nel lavoro, avrete dei contatti importanti che vi permetteranno di ben sperare per il vostro futuro.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 31 marzo, indica il periodo poco positivo: giornata sottotono? Ebbene si, questo è quanto lasciato presagire dalle stelle del giorno. Forse, alcune cose non andranno nella direzione sperata ma avrete comunque modo di apprezzare la compagnia di chi vi vuole bene. Così, se riuscirete ad aprirvi col partner, questa potrebbe essere la giornata giusta per assaporare piccole ma piacevoli sorprese. Preparatevi a spazzare via tutti i brutti pensieri che avete. Single, vi sentirete pressati da più parti e avrete la percezione di essere privi di direzione: ricordatevi però che il percorso di conoscenza di una persona potrebbe essere lungo e complesso. Nel lavoro, le stelle vi chiederanno di fare bene i vostri calcoli prima di accettare una proposta molto rischiosa: al più presto vi sarà fatta.

Oroscopo e stelle del 31 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Una romantica Luna tenderà a favorirvi in amore. Se avete relazioni sentimentali che risultano ancora in corso d’opera, vi potrete dedicare con successo alla loro evoluzione, guidati dall’intuito e anche da un pizzico di buona fortuna. Quelli che invece vivono già storie di lungo corso, organizzeranno per questa giornata una serata romantica da gustare insieme alla dolce metà. Single, potrete camminare in una dolce nebbiolina romantica e con la testa tra le nuvole, anche perché tutto vi sembrerà perfetto e meraviglioso. Mantenendo un buon equilibrio e una giusta lucidità che vi caratterizzano, riuscirete a vedere con chiarezza ogni situazione che si dovesse presentare davanti a voi.

Nel lavoro invece, siete in cammino verso la conquista di posizioni di maggior prestigio: la carriera appare abbastanza luminosa.

Leone: 'top del giorno'. La presenza della Luna nel vostro segno è un segnale estremamente positivo e incoraggiante per quanto riguarda la vita insieme al partner. In questo momento vi va di fluire come un fiume, lasciandovi trascinare dagli eventi con la fiducia di sapere che quest'ultime vi condurranno verso porti sicuri. Single, tanta allegria vi circonderà in questa giornata, dove sarete propensi a ridere e scherzare. Chi avete accanto certamente sarà sulla vostra stessa lunghezza d'onda. A volte c'è bisogno di portare leggerezza laddove il clima fosse pesante, e voi ultimamente ci state riuscendo perfettamente.

Nel lavoro, vi stupirete nel vedere la magnificenza dei vostri risultati, soprattutto perché saranno dovuti soltanto al vostro impegno.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 31 marzo, annuncia per molti nati sotto questo segno una giornata standard. Venere vi consentirà, seppur blandamente, di costruire un discreto futuro di coppia con pacatezza, equilibrio, razionalità. Così, potreste anche avere la possibilità di avviare progetti di convivenza, di matrimonio oppure decidere spese importanti come l'acquisto di una casa. Mentre i più giovani e coraggiosi rappresentanti del segno, potranno pensare a un figlio da mettere al mondo. Se siete cuori solitari avrete modo di mettervi alla prova per scoprire quanto piacete agli altri.

Il Sole contribuirà con una piccola carica comunicativa e una forza persuasiva, allo scopo di farvi sedurre chi volete. Nel lavoro avrete una sufficiente evoluzione personale mostrandovi ottimisti nelle mansioni che vi saranno affidate.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 31 marzo.