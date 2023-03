L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 marzo 2023. Sul piatto della bilancia la giornata iniziale del weekend: vogliosi di dare un senso, positivo o negativo che sia a questo sabato?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 4 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 marzo, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. Ottima giornata in arrivo! Vi sentirete amati e apprezzati come non mai e riempirete il partner di attenzioni.

Avrete nuova linfa grazie all'opportunità di fare qualcosa di nuovo insieme a chi amate, condividere, sorridere. Avevate messo troppo da parte tale aspetto della vostra storia, d'ora in avanti sarà proprio bello riscoprirsi. Si avverte un'aria di novità da un punto di vista dei single: una persona molto affascinante conosciuta da poco vi ricercherà e vi chiederà un appuntamento. Non vi tirate indietro, perché questo incontro lo potreste vedere come un banco di prova per capire quanto vi possa incuriosire una possibile unione. Le stelle del periodo sembrano essere particolarmente positive nel lavoro. Gli affari avranno grandi probabilità di successo e i rapporti con i superiori saranno piacevoli.

Toro: ★★★★★. Ottimo inizio weekend. La costruzione di un legame di coppia che avete cominciato da poco vi impegnerà anima e corpo. Non vi lasciate tentare da qualche evasione di troppo che potrebbe distogliere le vostre energie, così preziose ma piuttosto scarse in questo periodo. Immaginate una dimora di affetti che state edificando con tutta la vostra passione: lo slancio e l’intelligenza di cui siete dotati vi daranno una mano affinché tutto si avveri.

Le stelle renderanno la vostra giornata particolarmente allegra e felice. Avrete il potere di realizzare qualsiasi cosa desiderate e di portare buonumore anche nella vita di tante altre persone. In ambito lavorativo sarete molto tenaci: quando vi mettete in testa qualcosa, nessuno può impedirvi di raggiungerla.

Gemelli: ★★★★.

L'oroscopo del giorno 4 marzo, vede un buon periodo per tanti nati sotto questo segno. In generale sarete sensibili e coinvolgenti con la persona amata, riuscirete ad alleggerire notevolmente la giornata dalle incombenze e dai problemi. La famiglia e le persone intorno a voi sono pronte a offrire il loro sostegno. In questo momento siete molto ben predisposti per raggiungere alcuni dei vostri obiettivi. La giornata si farà particolarmente frenetica da fine pomeriggio: in qualche caso potreste trascorrere tanto tempo in giro per la città o al telefono con qualcuno che desidera condividere un po' di tempo con voi. Durante lo scorrere di questa giornata, nel lavoro, il senso speculativo, la determinazione e la tenacia vi aiuteranno a far carriera e a lanciarvi in nuove esperienze.

Oroscopo e stelle del 4 marzo, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Soluzioni positive in arrivo per molti del segno. Con la forza del buon dialogo arriverete a capirvi con il vostro amore e a sciogliere quei dubbi che vi avessero messi in crisi nei giorni scorsi. La vostra dolce metà vi apprezzerà di più se saprete essere sinceri: dovete essere capaci di prendere in mano la situazione, giusto per dimostrare ancora una volta quanto ci tenete al vostro legame. Potrete iniziare a mettere mano ad un nuovo progetto, grazie agli influssi armonici delle stelle: sarete particolarmente stimolati e darete il meglio di voi. Riceverete anche un consiglio prezioso da parte di un amico, il che vi aiuterà moltissimo nelle scelte di vita.

Vagliate tutte le possibilità che vi si presenteranno sul lavoro e scegliete quella che più stuzzica la vostra fantasia.

Leone: ★★★★★. Giornata all'altezza delle migliori aspettative! Celata dietro la timidezza esiste la vostra affettività, che solo chi vi conosce molto bene impara a capire e ad apprezzare. La metterete fuori solo adesso con la persona amata. In questi giorni vi abbandonerete a una fase di magica alchimia, di intesa del corpo e della mente. Avrete tutte le carte in regola per diventare dei leader anche se non ci avete mai pensato prima d'ora. La Luna dunque vi invita ad osare qualcosa in più e a superare i limiti imposti dalle vostre paure e dalle vostre insicurezze. Tutto bene sul lavoro: il cielo vi spianerà la strada per realizzarvi e per inserirvi con successo in nuove attività.

Pronti a fare carriera?

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, 4 marzo, pronostica un po' di incertezza in più del solito, con anche qualche cambiamento (forse inutile) nella vita di tutti i giorni. Se sarete troppo stressati la tensione si ritorcerà contro la vostra storia d’amore. La chiave per affrontare questa giornata risiederà nel cercare l’armonia dentro voi stessi, giusto per portare pace e serenità tra di voi, ricordatevelo. Avreste molta voglia e bisogno di confidarvi con qualcuno che possa capirvi veramente in profondità. Peccato che in questo periodo non troverete proprio nessuno con queste caratteristiche. Troppi pesi poggiati sulle vostre spalle stanno rovinando il clima nel quale siete immersi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 marzo.