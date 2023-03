L'Oroscopo della giornata di domenica 19 marzo vedrà i nativi Cancro fare passi avanti in ambito professionale, mentre la determinazione permetterà ai nativi Gemelli di gestire meglio i propri progetti. Ci sarà un clima nervoso per i nativi Leone, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Pesci sarà a caccia di nuove conquiste. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 19 marzo [VIDEO].

Previsioni oroscopo domenica 19 marzo 2023 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà in modo piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno.

Anche se Venere non sarà più nelle vostre corde, i buoni sentimenti non mancheranno tra voi e la vostra anima gemella grazie alla Luna in sestile. Anche voi single sarete propensi a vivere la vostra vita con ottimismo. Nel lavoro questo cielo vi darà una mano con i vostri progetti, ma dovrete anche metterci del vostro in quel che fate. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di domenica tra alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Anche se Venere si troverà in congiunzione al vostro cielo, con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario faticherete a essere così romantici. Abbiate pazienza: la nuova settimana vi riserverà emozioni più forti. In ambito lavorativo sarete abbastanza abili nei vostri progetti grazie a Mercurio e Saturno in buon aspetto, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale appagante per voi secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Con la Luna in trigono dal segno dell'Acquario, avrete modo di chiudere al meglio questa settimana. Anche voi single sarete in vena di emozioni, con quella voglia di dare inizio a nuovi interessanti rapporti. In ambito lavorativo dovrete gestire in modo più efficace i vostri progetti, prestando attenzione a possibili imprevisti da parte di Mercurio in quadratura.

Voto - 8️⃣

Cancro: con Mercurio e Saturno in trigono dal segno dei Pesci, avrete modo di fare passi avanti con i vostri progetti professionali. Riuscirete a esprimere in modo migliore le vostre capacità, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. In amore Venere in sestile vi aiuterà a stabilire un buon legame con il partner, che dovrete costruire con pazienza.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale poco entusiasmante a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Secondo l'oroscopo, in questo periodo non sarà facile entrare in sintonia con la vostra anima gemella. Se siete single meglio dedicare un po’ di tempo in più per voi stessi. Nel lavoro riuscirete a ottenere discrete soddisfazioni dalle vostre mansioni e progetti, ma dovrete ancora pazientare prima di poter raggiungere traguardi più ambiziosi. Voto - 6️⃣

Vergine: la settimana si chiuderà bene per voi dal punto di vista sentimentale. Riuscirete a mantenere un buon rapporto con la vostra anima gemella. Anche voi single sarete socievoli e con la voglia di approfondire il vostro legame con amici e nuove conoscenze.

Nel lavoro prendetevi un po’ di tempo in più per i vostri progetti, al fine di non proporre lavori ancora troppo acerbi. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali positive in questa giornata di domenica. La Luna vi sorriderà dal segno dell'Acquario, e vi permetterà di sentirvi felici se vi circonderete di gente che apprezzerete e che vi apprezzeranno. In ambito lavorativo alcuni progetti andranno avanti, mentre altri richiederanno un intervento più accurato da parte vostra. Voto - 8️⃣

Scorpione: con Mercurio in trigono dal segno amico dei Pesci, i vostri progetti professionali andranno avanti al meglio con la giusta organizzazione, raggiungendo risultati sopra le aspettative. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, assumerete un atteggiamento più difensivo nei confronti delle persone che amate.

Non sarete particolarmente amichevoli, complice una situazione sentimentale al momento difficile per voi. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo discreto per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante vi sentirete comunque abbastanza bene insieme alla vostra anima gemella. Sul fronte professionale invece sarà opportuno non correre troppi rischi in quanto questo cielo non vi darà molte alternative. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale gradevole in ambito amoroso grazie agli influssi benefici di Venere, in trigono dal segno del Toro. Single oppure no, godetevi questo fine settimana insieme alle persone che più amate.

In ambito lavorativo ci sarà un ottimo equilibrio e una buona sintonia con i vostri colleghi, utile per gestire bene i vostri progetti e ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale altalenante in quest'ultima giornata della settimana. La Luna sarà favorevole, ciò nonostante, con Venere in quadratura dal segno del Toro, non sarà possibile al momento ambire a una relazione seria. Cercate prima di curare quegli aspetti che non funzionano bene tra voi e la vostra anima gemella. Sul fronte professionale continuerete a giocare un ruolo fondamentale all'interno dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: vi metterete a caccia di nuove conquiste secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Venere in sestile favorirà i buoni sentimenti, e con la Luna presto nel vostro segno potrete conquistare la persona che amate. Sul fronte professionale sarà possibile affrontare i vostri impegni con serietà. Con i mezzi giusti, riuscirete a fare centro. Voto - 8️⃣