L'Oroscopo della giornata di giovedì 16 marzo vede i nativi Bilancia più fragili in ambito amoroso a causa della Luna e di Venere contrari, mentre per il Toro risulterà più semplice affrontare certe discussioni. Serietà e impegno permetteranno ai nativi Acquario di centrare buoni successi professionali, mentre le emozioni saranno al centro della vita dei nativi Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l' oroscopo della giornata di giovedì 16 marzo .

Previsioni oroscopo giovedì 16 marzo 2023 segno per segno

Ariete: vita sentimentale che cambierà drasticamente in questa giornata di giovedì.

Il pianeta Venere nelle prossime ore abbandonerà il vostro cielo, e la Luna in quadratura smorzerà il vostro entusiasmo. Vi sentirete un po' disorientati, ciò nonostante sappiate che il vostro legame con il partner è forte, e non dovrete dubitarne. In ambito lavorativo sarete ancora abbastanza precisi e affidabili nei vostri progetti grazie al sostegno di Giove. Voto - 7️⃣

Toro: preparatevi ad accogliere il pianeta Venere nel vostro segno zodiacale. Secondo l'oroscopo, il periodo che sta per aprirsi non sarà niente male per dedicarsi al meglio ai sentimenti e rendere la tua vita amorosa impeccabile. Nel lavoro Mercurio sarà vostro alleato, e vi darà una mano a mettere insieme progetti ben studiati.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale discreta in questo giovedì di marzo. Vi sentirete abbastanza bene con il partner, e potrete vivere e portare avanti il ​​vostro rapporto serenamente. Sul fronte professionale a volte alcune idee potrebbero non essere proficue come pensate. Prima di buttarvi in ​​certi progetti dunque, pensate bene ai pro e ai contro.

Voto - 7️⃣

Cancro: questo cielo sarà ancora burrascoso nei vostri confronti, ma non per molto ancora. La Luna e Venere presto saranno in una posizione più invitante per voi. Iniziate a vedere la vostra storia d'amore dal suo lato positivo, e vi sentirete pronti a ricominciare la vostra vita insieme alla persona che amate. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti senza problemi, anche se non in maniera così spedita come pensate.

Voto - 6️⃣

Leone: il rapporto con la tua anima gemella potrebbe farsi più aspro nel prossimo periodo, considerato che il pianeta Venere si troverà in quadratura dal segno del Toro. Single oppure no, dovrete salvare il vostro legame con la vostra fiamma, senza causare problemi. In ambito lavorativo state svolgendo bene il vostro lavoro, ma non vi sentirete così soddisfatti del vostro operato. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno del Capricorno aprirà un periodo davvero interessante e pieno di sentimenti per voi nativi del segno. Venere, inoltre, sta per arrivare in Toro e, single oppure no, presto godrete di momenti davvero appaganti insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo potrebbe essere necessario cambiare registro e vedere i vostri attuali progetti sotto una luce differente.

Voto - 8️⃣

Bilancia: Venere, ancora per poco in Ariete, e la Luna in quadratura vi faranno sentire fragili in amore secondo l' oroscopo della giornata di giovedì . Single oppure no, avrete bisogno di una motivazione valida per andare avanti con la vostra storia d'amore. Non smettete di cercarla, perché presto la troverete. In ambito lavorativo idee ed energie non mancheranno, ma dovrete anche saperle mettere in pratica per portare a termine efficacemente i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in sestile, ciò nonostante, il pianeta Venere sta per mettersi in opposizione a voi. Single oppure no dunque, dovrete essere più prudenti, ma soprattutto rispettosi nei confronti della persona che amate.

In ambito lavorativo continuerete a gestire bene i vostri progetti grazie a Mercurio, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Sagittario: dimostrerete buone abilità in campo professionale secondo l'oroscopo, merito di Giove in trigono dal segno dell'Ariete. Ciò nonostante dovrete comunque fare attenzione a Mercurio e Marte in cattivo aspetto, che potrebbero portarvi fuori strada. In amore sarà una buona giornata da dedicare ai sentimenti, ma tenete a mente che questo cielo sarà meno influente nel prossimo periodo. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che tornerà di nuovo a splendere per voi nativi del segno. La Luna (e presto anche Venere), vi permetterà di guadagnare terreno con la vostra fiamma, potendo vivere così una storia d'amore più affiatata.

Nel lavoro ve la caverete molto bene grazie a Mercurio, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Acquario: con questo cielo dimostrerete serietà e impegno nei vostri progetti professionali, mettendo insieme risultati davvero soddisfacenti. In amore godetevi queste ultime ore di Venere favorevole, perché il prossimo periodo potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. Voto - 7️⃣

Pesci: le emozioni saranno al centro dei vostri pensieri in questa giornata di giovedì, complice un cielo sempre più rivolto verso di voi. Single oppure no, non lasciatevi sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno. Nel lavoro ve la caverete bene grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura non prendete in carico troppe mansioni. Voto - 8️⃣