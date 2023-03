L'oroscopo della giornata di giovedì 30 marzo prevede il pianeta Saturno in sosta nel segno dei Pesci, che dimostrerà buone abilità e competenze in ambito lavorativo, mentre Capricorno potrebbe essere a corto di idee. Leone dovrà essere più incisivo nei propri progetti professionali, mentre Sagittario sarà preciso e puntuale nelle proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 30 marzo.

Previsioni oroscopo giovedì 30 marzo 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale difficile per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna in quadratura potrebbe causare qualche malinteso tra voi e il partner. Con un po’ di fortuna, potrete risolvere velocemente la questione, ma dovrete essere pazienti e comprensivi. Per quanto riguarda il lavoro avrete un buon cielo dalla vostra parte, con la possibilità di mettere insieme progetti davvero ben fatti. Voto - 7️⃣

Toro: ottima giornata per voi dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere vi faranno sentire a vostro agio, e dimostrerete buone emozioni nei confronti della persona che amate. Se siete single nuovi incontri potrebbero entrare prepotentemente nella vostra vita. In ambito lavorativo Marte in sestile brillerà per voi, e vi darà una mano con i vostri progetti, con risultati più che soddisfacenti.

Voto - 9️⃣

Gemelli: periodo incoraggiante per voi secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante vi spingerà comunque a dare il meglio di voi. In amore, single oppure no, non abbiate paura di manifestare i vostri sentimenti. In ambito lavorativo mostrerete impegno e buona volontà, ma attenzione a non caricarvi troppo di impegni.

Voto - 8️⃣

Cancro: una bella Luna si poserà nel vostro segno zodiacale in questa giornata di giovedì, e vi permetterà di esprimere al meglio tutto il vostro romanticismo, cuori solitari oppure no. Per quanto riguarda il lavoro non prendetevi carico di tutti i problemi che ci sono. L’invito è a interagire di più con i colleghi e a trovare soluzioni insieme ai problemi.

Voto - 7️⃣

Leone: avrete buone idee e piccole ma importanti occasioni sul fronte professionale secondo l'oroscopo, ciò nonostante dovrete essere in grado di gestire la situazione per raggiungere gli obiettivi che avete fissato. In amore la Luna vi permetterà di sognare, ma per vivere un buon rapporto servono i fatti. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo convincente in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno e vi metteranno nelle condizioni ideali per godere di una splendida relazione di coppia. Se siete single l'amore potrebbe piombare nella vostra vita, ma dovrete essere pronti ad accoglierlo. Per quanto riguarda il lavoro Marte in sestile vi darà buone energie, ma dovrete avere competenze a sufficienza per gestire bene i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Bilancia: queste stelle non vi daranno grandi soddisfazioni dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Con la Luna in quadratura dal segno del Cancro, sarà difficile cercare di stabilire una buona sintonia tra voi e la vostra anima gemella. In ambito professionale meglio non tentare prospettive e progetti stravaganti per il momento. Voto - 6️⃣

Scorpione: non sarete nelle migliori condizioni per vivere un rapporto convincente secondo l'oroscopo. La Luna sarà dalla vostra parte, ma con Venere in opposizione non potrete ambire a un rapporto forte e sano. Per quanto riguarda il lavoro invece vi sentirete a vostro agio con i vostri progetti, ciò nonostante sarà necessario non ambire troppo in alto e scavalcare chi sta più in alto di voi.

Voto - 6️⃣

Sagittario: avrete più energie a disposizione in questo periodo, e riuscirete a essere più precisi e puntuali con i vostri progetti professionali, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà una piacevole quiete tra voi e la vostra anima gemella, che vi permetterà di costruire lentamente un rapporto soddisfacente. Voto - 8️⃣

Capricorno: la posizione sfavorevole di Mercurio e Giove potrebbe portarvi a corto di idee in questa giornata. Affinché i vostri progetti possano funzionare al meglio, potrebbe essere necessario avere al vostro fianco qualcuno dall'esperienza e abilità superiore. In amore questo cielo sarà contrastante. La Luna e Venere infatti potrebbero rendere altalenante il vostro rapporto, per cui attenzione al vostro modo di dire o fare.

Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno Venere in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. Cuori solitari oppure no, potreste non essere sempre nelle condizioni più adatte per vivere al meglio il vostro rapporto. Sul fronte professionale sarete attivi e volenterosi, con idee davvero efficaci per portare in auge i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: Saturno è in sosta nel vostro cielo, e in ambito lavorativo sarete messi abbastanza bene. Marte in trigono inoltre vi darà abbastanza energie da non tornare a casa distrutti. Sul fronte amoroso la Luna e Venere saranno dalla vostra parte e, single oppure no, sarà più facile per voi attirare l'interesse della vostra fiamma, in particolare se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣