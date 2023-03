L'Oroscopo della giornata di lunedì 6 marzo prevede energia e fiducia per i Toro, forti della Luna in buon aspetto, mentre Vergine sarà più apprensiva in amore. Leone godrà di una discreta stabilità, mentre Venere e Giove renderanno gli Ariete attivi e coinvolgenti in amore e al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 6 marzo.

Previsioni oroscopo lunedì 6 marzo 2023 segno per segno

Ariete: si avvicinano le giornate primaverili e vi sentirete pronti a vivere questo periodo al meglio delle vostre aspettative.

Se siete single l'amore potrebbe finalmente sbocciare. Sfruttate queste giornate di Venere favorevole per riuscire nel vostro intento. In ambito lavorativo ci sarà molto da fare nel prossimo periodo, ciò nonostante sarete abbastanza attivi e coinvolti. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di lunedì che vi vedrà pieni di energia e fiducia, soprattutto in amore grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Vergine. Single oppure no, la voglia d'amore aumenterà non poco. Sappiate dosare bene amore e razionalità con la vostra fiamma. In ambito lavorativo sarà una giornata impegnativa, ma anche produttiva. Mercurio in sestile v'indicherà la via più adatta per il successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale più cupa in questa giornata di lunedì.

Venere e Luna saranno in contrasto tra loro. Potreste essere sbilanciati troppo verso un atteggiamento troppo romantico, quasi soffocante. Anche nel lavoro non avrete ben chiaro cosa fare considerato Mercurio in quadratura. Concentratevi su quei progetti di cui siete abbastanza sicuri. Voto - 6️⃣

Cancro: il primo lunedì di marzo non sarà un granché in amore a causa di Venere in quadratura, ma neanche un disastro grazie alla Luna in sestile.

Dovrete cercare di essere più razionali, calmi, ma soprattutto comprensivi e disponibili nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo potrebbero esserci dei rallentamenti, ciò nonostante avrete le idee abbastanza chiare su come portare avanti i vostri progetti, nonostante tutto. Voto - 7️⃣

Leone: anche se la Luna lascerà il vostro cielo in questa prima giornata di marzo, i buoni sentimenti non mancheranno.

Se siete single sarà una buona giornata per dedicarsi alla vostra fiamma, e cercare di rendere questa potenziale storia d'amore più concreta. In ambito lavorativo avrete una grande forza di volontà, che dovrete sfruttare al meglio per trasformare i vostri sogni in realtà. Voto - 8️⃣

Vergine: partirà discretamente bene questa nuova settimana per i nati del segno. La Luna vi sorriderà questo lunedì, e vi renderà più apprensivi nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro la stanchezza sarà vostra nemica. Marte in quadratura prosciugherà le vostre energie, e con Mercurio opposto faticherete a ragionare per bene. Voto - 6️⃣

Bilancia: inizio di settimana turbolento per i nati del segno in amore.

Venere opposta renderà caotico il vostro rapporto, con continui momenti di malintesi che potrebbero portare solo a discussioni. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Marte che vi aiuterà a essere reattivi, ciò nonostante, ultimamente non tutti i vostri progetti stanno andando nella giusta direzione. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna che si sposta in sestile, la vostra storia d'amore sarà più leggera e affiatata, con momenti di maggior intesa. Se siete single i rapporti sociali rappresenteranno un tassello fondamentale della vostra vita quotidiana. In ambito lavorativo dovrete dimostrare di essere adatti al vostro ruolo. Con Mercurio in trigono riuscirete nel vostro intento. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in calo all'inizio di questa settimana.

Non basterà essere romantici per vivere un rapporto sereno con il partner. Dedicate maggior attenzione alla persona che amate, soddisfando i suoi desideri. In ambito lavorativo meglio non prendere troppi rischi al momento, perché Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 6️⃣

Capricorno: cielo sicuramente più invitante in amore grazie alla Luna in trigono dal segno della Vergine. Single oppure no, faticherete ancora un po’ a essere così romantici, ciò nonostante potreste provare a fare un piccolo passo in avanti, verso una storia d'amore migliore. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di gestire i vostri progetti in modo più intelligente, permettendovi di fare piccoli passi avanti.

Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali positive in questa giornata dal punto di vista sentimentale, dopo un weekend poco entusiasmante. La Luna non vi darà più noie e, single oppure no, potrete godervi quest'inizio di settimana sfruttando la buona posizione di Venere. Se ci sono stati piccoli screzi nelle giornate scorse, riuscirete a risolverli facilmente. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza troppe difficoltà, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Pesci: non un inizio di settimana ideale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. La Luna potrebbe mettervi a disagio con la persona che amate. Fate attenzione a quello che potreste dire o fare. In ambito lavorativo sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità, e dei risultati che potrete raggiungere. Voto - 7️⃣