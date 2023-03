L'Oroscopo della giornata di sabato 18 marzo prevede un Capricorno vigoroso in ambito amoroso ma non solo, mentre Pesci avrà buone capacità di gestione dei propri progetti professionali. Nuove tentazioni amorose colpiranno i Cancro, mentre Gemelli dovrà essere in grado di valutare attentamente pro e contro dei propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 18 marzo.

Previsioni oroscopo sabato 18 marzo 2023 segno per segno

Ariete: sarete particolarmente brillanti in ambito lavorativo, grazie a un forte Giove insieme a Marte in sestile, che vi permetteranno di sentirvi parte integrante del vostro gruppo di lavoro.

In amore la Luna in sestile vi permetterà di portare avanti il vostro rapporto con il partner, ciò nonostante dovrete anche metterci del vostro ora che Venere non si trova più in congiunzione. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà la Luna e Venere in contrasto tra loro. I buoni sentimenti ci saranno con il partner, ma non sarà così facile esprimerli, almeno fino a quando l'astro argenteo sarà contrario. Nel lavoro l'importanza del vostro ruolo nel vostro gruppo di lavoro non è trascurabile, e potrete essere fondamentali per lo sviluppo di alcune mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno dell'Acquario porterà buon umore e stabilità con la vostra anima gemella. Anche voi cuori solitari sarete abbastanza socievoli da stringere o approfondire i vostri legami.

Sul fronte lavorativo meglio essere prudenti con i vostri progetti, e valutare attentamente i pro e i contro. Voto - 7️⃣

Cancro: nuove tentazioni amorose entreranno a far parte della vostra vita secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Cuori solitari o meno, con questo cielo, l'amore tornerà a stare al centro, e vi sentirete pronti ad accogliere nuove emozioni a braccia aperte.

Per quanto riguarda il lavoro i buoni propositi non mancheranno in questo periodo, e vi saranno utili per dimostrare la vostra determinazione. Voto - 8️⃣

Leone: il lavoro si rivelerà discretamente proficuo per i nati del segno. Questo cielo sarà dalla vostra parte, ma anche voi dovrete fare la vostra parte per gestire al meglio i vostri progetti e raggiungere i vostri obiettivi.

In amore non sarete così sentimentali nei confronti della vostra fiamma a causa di questo cielo. Potreste aver bisogno di prendervi un momento per voi stessi e raggruppare le vostre idee e pensieri. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali convincenti sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Venere in trigono vi permetterà di sentirvi amati dal partner e voi farete la vostra parte per godere di un rapporto migliore. Sul fronte professionale invece dovrete fare i conti con alcuni progetti particolarmente ostici, non facili da gestire considerato Mercurio e Saturno in opposizione. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale più soddisfacente per i nati del segno. Certo, questo sarà meno influente, ciò nonostante potrete gestire il vostro rapporto come meglio credete, con la possibilità di dare una vostra impronta alla vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee un po’ più chiare, ciò nonostante non è ancora il momento di prendere l'iniziativa. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che v'impedirà di essere romantici come volete. Il fine settimana non inizierà nel migliore dei modi, considerata la Luna e Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, dovrete essere più comprensivi nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete piuttosto bene, ciò nonostante dovrete tenere a mente la vostra posizione e non scavalcare nessuno. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali convincenti per i nati del segno. Il fine settimana inizierà discretamente bene grazie alla Luna in sestile dal segno dell'Acquario e, single oppure no, riuscirete a stabilire una buona sintonia con la vostra fiamma.

In ambito lavorativo fate bene il punto della situazione, e cercate di prendere le giuste decisioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: con Venere in trigono dal segno del Toro mostrerete un atteggiamento più vigoroso nei confronti della vostra anima gemella. Anche voi cuori solitari sarete più amichevoli e romantici. Sul fronte professionale Mercurio e Saturno in sestile vi daranno una mano, ma attenzione a Giove in quadratura dal segno dell'Ariete che potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale solamente sufficiente per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di sabato. La Luna in congiunzione vi darà una mano in amore, ma ora che Venere si trova in quadratura dal segno del Toro, meglio non superare certi limiti.

Molto bene invece in ambito professionale, grazie a Marte e Giove favorevoli che vi permetteranno di mettere insieme progetti ben realizzati. Voto - 7️⃣

Pesci: mostrerete buone capacità di gestione con i vostri progetti professionali in questa giornata di sabato. Il fine settimana si rivelerà proficuo grazie a Mercurio in congiunzione. Sul fronte amoroso godrete di una relazione di coppia affiatata grazie a Venere in sestile. Anche voi cuori solitari mostrerete affetto e interesse nei confronti di amici e familiari. Voto - 8️⃣