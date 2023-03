L'oroscopo della giornata di venerdì 10 marzo vedrà il pianeta Venere sorridere ai nativi Leone, mentre Scorpione riuscirà ad essere più diretto al lavoro, con degli acuti interessanti. La Luna metterà ansia ai nativi Ariete, che proverà sentimenti contrastanti, mentre la vita sentimentale dei nativi Pesci sarà un po’ piatta. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 10 marzo.

Previsioni oroscopo venerdì 10 marzo 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali non molto soddisfacenti in amore. Venere sta per allontanarsi dal vostro cielo, e con la Luna in opposizione faticherete un po’ a essere romantici con il partner.

Se siete single non sarà il caso di essere diretti di da subito nei confronti della vostra fiamma. In ambito lavorativo prenderete le vostre decisioni con cautela affinché i vostri progetti possano raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Toro: in ambito lavorativo sarà possibile gestire molto bene i vostri progetti professionali grazie a Mercurio che porterà ordine in ufficio. Sul fronte amoroso la vostra storia d'amore non sarà estremamente romantica, ciò nonostante ci sarà una discreta intesa tra voi e la vostra anima gemella, utile per non cadere in litigi. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ottima secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Vi avvierete verso un fine settimana felice insieme alla vostra anima gemella, per poter vivere momenti di maggior spensieratezza.

Nel lavoro invece sarebbe opportuno non avere la testa tra le nuvole in questo periodo, considerato che Mercurio si trova in quadratura e potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Cancro: un prospetto astrale poco soddisfacente per voi nativi del segno. La Luna e Venere in contrasto tra loro porteranno disagi nella vostra storia d'amore.

Sarà difficile far trasparire i sentimenti e cercare di vivere un rapporto affiatato. Abbiate pazienza: la Luna e Venere presto saranno in una posizione più agiata per voi. Nel lavoro potrebbe essere il momento adatto per dimostrare le vostre capacità, sfruttando la buona posizione di Mercurio. Voto - 6️⃣

Leone: sarà un venerdì abbastanza romantico per voi secondo l'oroscopo, grazie alla posizione benefica della Luna in sestile e di Venere in trigono.

Sarete in grado di vivere un rapporto affiatato, ma attenzione perché dovrete saper mantenere questo equilibrio anche nei momenti di difficoltà. In ambito professionale la competizione non vi farà paura. Dovrete però saper mantenere una certa qualità in quel che fate. Voto - 8️⃣

Vergine: nei rapporti non amerete sentirvi controllati. Questo cielo non sarà estremamente favorevole, proprio per questo potreste essere più distaccati nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Anche in ambito lavorativo faticherete a dare il meglio quando sotto osservazione o stressati. Dovrete però essere più sicuri delle vostre capacità. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale tutto sommato serena dal punto di vista sentimentale.

La Luna in congiunzione vi permetterà di essere piuttosto ragionevoli e più onesti nei confronti del partner. Sappiate però che avrete ancora tanta strada da fare per recuperare considerato Venere in opposizione. Nel lavoro non lasciatevi sfuggire alcuni dettagli nelle vostre mansioni, perché potrebbero essere determinanti. Voto - 7️⃣

Scorpione: migliorerete la tecnica in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Sarete più diretti nei vostri progetti, e ci saranno interessanti acuti. In amore sarà una giornata tutto sommato piacevole tra voi e il partner, anche se difficilmente le emozioni saranno al centro del vostro rapporto. Se siete single meglio non correre troppo per il momento, o rischierete di allontanarvi dalla vostra fiamma.

Voto - 8️⃣

Sagittario: ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Con Venere in trigono dal segno dell'Ariete, e la Luna in sestile, ci saranno tutti i presupposti per godere di una fine settimana davvero romantico, anche per voi cuori solitari. In ambito lavorativo Mercurio in quadratura sarà una spina nel fianco in alcune mansioni, che potrebbero richiedere più tempo o risorse. Voto - 7️⃣

Capricorno: cercare di vivere il vostro rapporto con maggior spensieratezza e romanticismo sarà quasi impossibile considerati i tanti problemi che al momento affliggono il vostro rapporto. Se siete single e volete fare nuove conquiste dovrete prendervi tutto il tempo necessario per non mandare tutto in fumo.

Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a gestire bene le vostre mansioni, ma con Giove in quadratura a volte i risultati potrebbero non convincervi. Voto - 6️⃣

Acquario: cielo davvero equilibrato secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, perfetto per sfruttare al meglio questo periodo. In amore la Luna e Venere porteranno stabilità e buoni sentimenti, che però dovrete saper mantenere nel tempo. Nel lavoro la collaborazione tra colleghi vi permetterà di portare avanti la baracca. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale un po’ piatta in questa giornata di venerdì, complice un cielo quasi anonimo nei vostri confronti. Single oppure no, non forzate la situazione. Presto arriveranno bei momenti che dovrete godervi appieno. In ambito lavorativo sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti grazie a Mercurio, arrivando a concludere certe mansioni in anticipo. Voto - 7️⃣