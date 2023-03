L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 marzo 2023 è pronto a valutare la terza settimana dell'attuale mese, in questo caso interessante i simboli astrali relativi alla seconda tranche zodiacale. La settimana sarà interessata da una serie di transiti destinati a influenzare la vita di ognuno di noi, in tempi e modi diversi. Sole e Mercurio favoriranno energie ed entusiasmi, mentre Luna e Venere spingeranno positivamente verso la sensualità e il romanticismo. Giove invece offrirà un ottimo supporto morale nel settore lavorativo, con Urano pronto a spingere verso la risoluzione di eventuali problemi.

Iniziamo pure a decantare le previsioni dell'Oroscopo da lunedì 13 a domenica 19 marzo e nel contempo svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Questa settimana, i nati sotto il segno della Bilancia potranno godere di un periodo piuttosto positivo. La luna a inizio periodo e poi Venere renderanno molte coppie più romantiche e disposte a dare una svolta positiva alla loro relazione. I single potranno prendere in mano la situazione e magari fare nuove conoscenze. Sabato e domenica sono stati valutati entrambi negativamente, quindi non sarà il momento migliore per prendere decisioni importanti in amore.

Nei restanti giorni, invece, sarà ideale per lavorare sui propri obiettivi, potendo usare la vostra creatività per portare a termine qualsiasi impegno.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ martedì 14, giovedì 16;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15, venerdì 17;

★★★ domenica 19 marzo;

★★ sabato 18 marzo 2023.

♏ Scorpione: voto 6.

L'oroscopo della settimana indica che la Luna, decisamente ostile in questo periodo, complicherà situazioni o relazioni. Come se non bastasse, poi, qualcuno di voi dovrà fare i conti con qualche noioso imprevisto; per fortuna alcune cose inizieranno ad andare molto meglio e tutto diventerà semplicemente acqua passata. Le storie cominciate da poco riserveranno dolci sorprese, qualcuna poi potrebbe diventare davvero per sempre.

La prima parte della settimana trascorrerà in modo piacevole fra cose da fare e gente da incontrare; giovedì o venerdì, invece, un piccolo contrattempo potrebbe guastare l’umore: cercate di mantenere la calma, ok? Le cose non sempre vanno esattamente come vorreste.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 13, martedì 14;

★★★★ mercoledì 15, sabato 18, domenica 19;

★★★ giovedì 16 marzo;

★★ venerdì 17 marzo 2023.

♐ Sagittario: voto 7. Alcuni Sagittario tra sabato e domenica saranno alle prese con una questione molto delicata. Dopo un iniziale smarrimento in molti saprete compiere le mosse giuste per mettere tutto al proprio posto. Con i familiari dovrete essere un po’ più tolleranti, invece ultimamente tendete a perdere la pazienza anche per delle piccole cose.

Una persona o un gruppo di amici a cui molti Sagittario tengono particolarmente, forse prepareranno una piccola (grande) sorpresa che saprà accendere il sorriso e mettere di buonumore. Nel corso della settimana potrebbero nascere pericolose tentazioni amorose a chi è single e forse anche a chi non lo è più da un pezzo: occhio!

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno lunedì 13 marzo (Luna in Sagittario);

★★★★ giovedì 16, venerdì 17;

★★★ sabato 18 marzo;

★★ domenica 19 marzo 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Tanti Capricorno questa settimana avranno finalmente un po' di quella pace che hanno tanto desiderato.

Le tensioni scivoleranno via come acqua di fiume e molti avranno intorno le persone giuste al momento giusto. In sostanza il periodo certamente sarà da promuovere con il massimo dei voti. Si consiglia pertanto di non rimandare a chissà quando eventuali questioni ancora irrisolte, ma di affrontarle adesso che gli astri saranno a favore. I rapporti sociali andranno alla grande, chiunque sarà in contatto con voi subirà il fascino del vostro disarmante sorriso, lasciandosi certamente contagiare dal vostro ritrovato buonumore.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno mercoledì 15 marzo (Luna in Capricorno);

★★★★ lunedì 13, martedì 14, sabato 18.

♒ Acquario: voto 9.

Stanno per aprirsi nuovi orizzonti legati alla vostra attività professionale. In alcuni casi non tutto si tradurrà in beneficio economico immediato ma avrete ugualmente una grande soddisfazione: le prossime settimane sicuramente potrebbero essere decisive per tanti del segno. La persona amata, parlando di sentimenti, in questo periodo ha bisogno di maggiori attenzioni da parte vostra: è il momento di dimostrare il vostro sincero attaccamento. Fra le mura domestiche, in alcuni frangenti, potrebbero esserci piccole tensioni: chi ha figli sarà alle prese con qualche problema. Siete un punto di riferimento, quindi cercate di non deludere le aspettative!

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario

Top del giorno venerdì 17 marzo (Luna in Acquario);

★★★★ martedì 14, giovedì 16;

★★★ mercoledì 15 marzo.

♓ Pesci: voto 8.

Ottimo periodo in arrivo. Passate le giornate di lunedì e martedì, poi sarete di buonumore per tutta la parte restante della settimana. Riuscirete a trasmettere a chiunque la vostra serenità interiore, dispensando saggi consigli ed emanando tanta energia positiva. Un consiglio: non date troppa corda a chi parla troppo: vorrebbe solo gettare fumo negli occhi e niente più. L’amore nel complesso andrà molto bene, soprattutto per le coppie consolidate. In generale mostrerete un senso pratico capace di sorprendere le persone a voi vicine e questo porterà vantaggi nel giro di poco tempo. I familiari vi chiederanno aiuto e il vostro intervento sarà determinante. Bene anche il piano professionale: il lavoro di squadra risulterà decisivo.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: