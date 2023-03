Si avvicina la fine della settimana. Approfondiamo quindi di seguito l'oroscopo di venerdì 10 marzo 2023 con le indicazioni astrologiche e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore sarà possibile risolvere un piccolo problema a breve, non alimentate delle polemiche nelle relazioni. Nel lavoro alcune questioni vi hanno bloccato, ora dovete cercare solo di ripartire.

Toro: per i sentimenti la fine di questa settimana potrebbe portare a dei dubbi. Questo comunque è un periodo che vi aiuterà a capire da quale parte sta dando un legame.

Nel lavoro è un periodo promettente ma restano aperti alcuni problemi di tipo economico.

Gemelli: a livello sentimentale non si esclude che si debbano chiarire alcune questioni, c'è uno stato di maggiore tensione da tenere sotto controllo. Nel lavoro è meglio non fare tutto da soli, ma farsi dare una mano se possibile.

Cancro: in amore la giornata porterà uno stato di calo, le cose andranno meglio a partire però da sabato. A livello lavorativo, se ci sono delle richieste da fare, agite adesso.

Leone: in amore questa giornata porta alcuni conflitti, ma del complesso la situazione generale non farà mancare le soddisfazioni. Nel lavoro in questa fase ci vorrà maggiore impegno per chiudere un accordo.

Vergine: a livello sentimentale il fine settimana porterà qualche soluzione in più, in particolare in quelle coppie che hanno vissuto dei problemi. Nel lavoro vi sono questioni da risolvere, alcune problematiche andranno affrontate bene.

La seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso Venere non è più in opposizione, per questo motivo le coppie che vogliono portare avanti un progetto dovranno farlo adesso.

Nel lavoro meglio evitare scontri in un periodo così particolare.

Scorpione: in amore alcuni potrebbero discutere, questa parte di marzo però porterà qualcosa in più nella vostra vita. Nel lavoro siate più cauti adesso e valutate bene prima di agire.

Sagittario: in amore è un periodo che porta delle sensazioni speciali, attenzione solo a qualche piccolo momento di disagio.

Nel lavoro deve prepararsi a fare delle scelte importanti.

Capricorno: a livello sentimentale non è la giornata migliore per mettersi contro qualcuno, Venere è in aspetto conflittuale. Nel lavoro le buone idee in prospettiva porteranno lontano, attenzione solo a qualcuno che potrà essere contro di voi.

Acquario: per i sentimenti questa giornata vede la Luna favorevole, non mancherà qualche momento di difficoltà. Nel lavoro sarà possibile arrivare a un compromesso adesso.

Pesci: in amore si avvicina un fine settimana importante, inoltre le amicizie che lasceranno ora saranno intriganti. Nel lavoro Saturno nel segno vi permetterà di rimettervi in gioco.