Prosegue la settimana dei segni zodiacali. Come andrà sul piano astrologico il giorno della festa della donna? Per capirlo approfondiamo l'oroscopo dell'8 marzo per tutti i segni zodiacali.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata avvertite un po' di stanchezza. Con la luna in opposizione sarà meglio non esporsi troppo. Per quel che riguarda il lato lavorativo sono possibili delle buone intuizioni.

Toro: la giornata inizia con una buona dose di energia, potrete prendere delle decisioni importanti in amore. Nel lavoro sarà meglio riflettere su come proseguire i propri progetti.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da situazioni particolarmente tranquille, potrete sfruttare queste sensazioni per cercare un confronto. Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio stare lontani da situazioni complesse appunto

Cancro: sarà meglio non agitarsi in queste giornate, nel lavoro siete in cerca di qualcosa di più. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale se avete vissuto di recente una separazione, non è ancora il momento per farsi avanti.

Leone: in ambito amoroso ci sono dei momenti incerti, non manca il nervosismo. Nel lavoro se ci sono state delle problematiche, ora è il momento di sistemare il tiro.

Vergine: cercate di stare lontani dalle polemiche d'amore, non pensate a ciò che riguarda il passato.

Nel lavoro sono possibili nuove collaborazioni, sarete chiamati a delle decisioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la luna nel segno potrete vivere qualcosa di importante a livello sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro presto potrete recuperare su più fronti, vi sentite infatti più forti.

Scorpione: presto la luna sarà nel segno e sarà possibile recuperare a livello sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro, non manca energia: sfruttatela per ottenere qualcosa di più

Sagittario: sarà una giornata agitata per il segno, a livello sentimentale non riuscite a dare la giusta fiducia alle persone che vi circondano.

Per quel che riguarda il lavoro evitate di commettere errori già fatti in passato.

Capricorno: non è la giornata giusta per innervosirsi, soprattutto nel lavoro dove alcune questioni vanno pianificate al meglio. Possibili incontri riguardano invece il lato sentimentale.

Acquario: per il penultimo segno, il periodo è favorevole con Venere nel segno. Sarà possibile fare dei bei passi avanti in amore ma anche in ambito lavorativo.

Pesci: è un momento di miglioramento a livello salutare, attenzione però a momenti di nervosismo che potrebbero scaturire in ambito lavorativo. Evitate tensioni d'amore in questa giornata.