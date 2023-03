Un'altra settimana di marzo sta per nascere e le previsioni dell'oroscopo non possono che rivelarsi utili per affrontare al meglio i giorni che si susseguiranno a breve. Il periodo in quesitone, compreso tra lunedì 20 e domenica 26 marzo 2023, si prospetta interessante sotto vari punti di vista.

L'Ariete avrà finalmente la possibilità di mostrare le proprie capacità in ambito lavorativo, così come il Leone potrebbe essere in grado di ottenere qualcosa di positivo dalle proprie azioni, mentre i nativi del segno dei Pesci riusciranno a trascorrere momenti ottimali in amore.

La nuova settimana del mese rivelerà inoltre uno Scorpione non poco grintoso.

Di seguito, l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto al segno dell'Ariete si ritroverà di fronte a qualche occasione in più in ambito lavorativo. Affidarsi alla sola fortuna non basterà e sarà necessario rimboccarsi le maniche per ottenere qualche soddisfazione. In amore, nonostante il periodo un po' sottotono, non sembrano esserci situazioni particolari a cui dover fare attenzione.

Toro - secondo l'oroscopo, la nuova settimana del mese di marzo potrebbe rivelarsi interessante sotto vari aspetti. Sul lavoro potrebbe sopraggiungere aria di interessanti novità, mentre in ambito sentimentale ci si ritroverà immersi in una carica energetica non indifferente.

Non sarà solamente la parte mentale a muovere la ruota dell'amore, anche quella fisica mostrerà le proprie intenzioni rendendo il Toro maggiormente sensuale.

Gemelli - se per il segno del Toro si prospetta una settimana all'insegna dell'eros e della passione, per i Gemelli potrebbe non essere così. Qualche piccolo problema potrebbe nascere all'interno della vita di coppia, rendendo deludente la parte fisica della stessa.

In ambito lavorativo, invece, si consiglia di mettere in mostra le proprie doti comunicative, specialmente di fronte ai datori di lavoro.

Cancro - l'oroscopo della settimana non può che prevedere giornate leggermente monotone per il segno zodiacale in questione. In amore ci si dovrà impegnare un po' di più per mantenere salde le redini della relazione, mentre in ambito relazionale e lavorativo ci si potrebbe ritrovare costretti a trovare uno o più punti di incontro con gli altri, cercando di evitare frasi troppo dirette dettate puramente dall'istinto.

Leone - come già specificato, i nativi del Leone potranno godere di qualche nota di fortuna in più, specialmente in ambito lavorativo. Potrebbe non sopraggiungere il risultato sperato ma i datori di lavoro continueranno a nutrire nei nativi grande stima. In amore è meglio muoversi con molta cautela, evitando discussioni e battibecchi inutili.

Vergine - la passione e l'intimità non mancheranno di certo, soprattutto all'interno di quelle coppie che hanno avuto la possibilità di unirsi sotto allo stesso tetto. Venere sembra quindi aver deciso di volgere il proprio sguardo verso il segno della Vergine, facendo dono del proprio favore. Sul lavoro, invece, sarà meglio mostrarsi più razionali e meno pignoli.

Oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - la nuova settimana di marzo sembrerebbe intenzionata a garantire rapporti lavorativi maggiormente favorevoli ed amichevoli, senza intaccare negativamente la sfera sentimentale. Il romanticismo avvolgerà la vita di coppia, donando ai single la possibilità di sfoggiare le proprie capacità di seduzione mostrandosi non poco affascinanti agli occhi altrui.

Scorpione - come già anticipato, l'oroscopo della settimana in questione prevede uno Scorpione in grado di mostrare la propria grinta mettendosi in gioco per ottenere qualche soddisfazione in più. Anche questo segno zodiacale potrà trascorrere giornate all'insegna dell'eros e del romanticismo, rendendo maggiormente stabile e mai monotono il rapporto di coppia.

Sagittario - secondo le previsioni, chi è nato sotto al segno del Sagittario non può che immergersi in un periodo ricco di fortuna sotto vari aspetti. In amore ci saranno occasioni imperdibili e momenti magici da trascorrere in compagnia della persona amata, mentre in ambito lavorativo ci si potrebbe ritrovare di fronte ad un incremento dei guadagni. Avviare un progetto importante in questo periodo potrebbe rivelarsi producente.

Capricorno - stando alle previsioni dell'oroscopo di questa nuova settimana di marzo, il Capricorno potrebbe ritrovarsi di fronte a situazioni poco chiare che dovranno essere risolte. Mettere da parte l'orgoglio senza lasciarsi trasportare dalla testardaggine permetterà di trovare uno o più punti di comune accordo con il partner e le persone amate.

Attenzione, quindi ad analizzare con razionalità le varie situazioni.

Acquario - un periodo non poco fortunato è quello che si presenterà agli occhi dell'Acquario. Trascorrere momenti indimenticabili in compagnia del proprio partner non sarà di certo difficile, così come non sarà complicato ottenere qualche risultato ottimale in ambito lavorativo.

Pesci - anche per il segno zodiacale dei Pesci si preannuncia una settimana emozionante e grintosa. L'oroscopo prevede infatti il sopraggiungere di giornate ottimali sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale. Chi riuscirà a giocarsi le proprie carte nel modo giusto riuscirà ad ottenere importanti risultati.