L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 marzo 2023 è pronto a svelare come potrebbero essere i prossimi sette giorni. In evidenza la seconda settimana del mese di marzo, analizzata in relazione ai segni della seconda sestina.

Dal punto di vista astrologico il periodo indicato presenta alcuni transiti astrali di notevole interesse. Curiosi di sapere quali sono? Ebbene in primis c'è da segnalare l'arrivo di Saturno in Pesci, portatore di buone notizie e novità positive. Per quanto riguarda l'Astro d'Argento, mercoledì osserveremo l'entrata della Luna in Bilancia, alla quale farà seguito sabato il passaggio della stessa nel simbolo astrale dello Scorpione.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 6 a domenica 12 marzo analizzando l'Oroscopo della settimana e nel contempo svelare la classifica stelline segno per segno.

Astri e stelline della settimana: l'oroscopo

♎ Bilancia: voto 8. Questa settimana finalmente le vostre idee stanno diventando molto più chiare: adesso sapete bene cosa volete in quanto potete contare su un contatto totale con la realtà. Da un punto di vista sentimentale, ecco pronta a dare una mano la presenza della Luna, nel segno proprio questo mercoledì: valutate se sia il caso di prendere una decisione definitiva e, comunque, girate pagine. Alzate il tiro, ben sapendo di poter fare molto di più.

La classifica dei prossimi sette giorni per i nati Bilancia:

Top del giorno mercoledì 8 marzo (Luna in Bilancia);

mercoledì 8 marzo (Luna in Bilancia); ★★★★★ lunedì 6, martedì 7, giovedì 9;

★★★★ venerdì 10 marzo;

★★★ sabato 11 marzo;

★★ domenica 12 marzo 2023.

♏ Scorpione: voto 9.

La settimana che sta per entrare sarà foriera di belle novità. Potrebbero arrivare interessanti novità riguardanti sia il lavoro che i rapporti sociali; in entrambi i casi ci saranno di mezzo incontri che non avevate proprio previsto e che vi spiazzeranno piacevolmente. Intanto continuate a rimboccarvi le maniche, perché le prossime settimane potrebbero essere decisive.

L’amore richiede maggiori attenzioni da parte vostra, soprattutto se vi sono problemi importanti da risolvere.

La classifica della settimana a uso e consumo dello Scorpione:

Top del giorno sabato 11 marzo (Luna in Scorpione);

sabato 11 marzo (Luna in Scorpione); ★★★★★ mercoledì 8, venerdì 10, domenica 12;

★★★★ martedì 7, giovedì 9;

★★★ lunedì 6 marzo.

♐ Sagittario: voto 5.

La Luna a questo giro porta incertezza e abbastanza confusione. Qualcuno di voi tenderà al nervosismo e anche nel rapporto con le persone più care potrebbero esserci dei contrasti: nei limiti del possibile cercate di razionalizzare un po' di più l'atteggiamento, altrimenti c’è il rischio di sollevare polveroni inutili e dannosi. In campo professionale mantenete l’attenzione al massimo perché sono in arrivo occasioni interessanti da cogliere al volo, anche se non subito. In amore non chiudetevi troppo in voi stessi ma uscite allo scoperto, calate gli assi nelle maniche, giocate d'astuzia se possibile.

Le stelle della settimana, la classifica inerente il Sagittario:

★★★★★ lunedì 6 marzo;

★★★★ martedì 7, sabato 11, domenica 12;

★★★ mercoledì 8, venerdì 10;

★★ giovedì 9 marzo 2023.

Oroscopo e classifica stelline della settimana: le previsioni

♑ Capricorno: voto 7.

Vi attendono sette giorni mediamente buoni. In primissimo piano la giornata di giovedì, a dir poco favolosa: gli impegni vi assorbiranno così tanto da farvi dimenticare tutto il resto, ma alla fine riuscirete a gestire davvero alla grande impegni e voluttà. Cercate perciò di organizzarvi in modo da non togliere troppo tempo agli affetti più cari e sinceri. E per quanto riguarda la vita di coppia, sappiate che cedere ogni tanto non è segno di sconfitta ma una vittoria in piena regola. Avrete parecchie frecce al vostro arco, a cominciare da un notevole spirito d’iniziativa e da una grande carica di energia.

La classifica delle stelle del Capricorno:

Top del giorno giovedì 9 marzo;

giovedì 9 marzo; ★★★★★ venerdì 10, sabato 11;

★★★★ mercoledì 8, domenica 12;

★★★ lunedì 6 marzo;

★★ martedì 7 marzo.

♒ Acquario: voto 6.

Settimana blanda, sufficientemente positiva. La routine potrebbe soffocare un po' la creatività, in questo periodo più che mai. Però fate in modo che non soffochi anche il vostro coraggio e lo spirito di intraprendenza: accettate eventuali sfide, non tiratevi indietro e non fatevi inutili paranoie. In amore è da mettere in conto qualche delusione, ovviamente non grave, per fortuna. Fra le mura domestiche è possibile qualche screzio, per cui vi si chiede una bella dose di tolleranza: pensate di potercela fare? La vita di coppia è fonte di una certa insoddisfazione: analizzatevi con spirito sinceramente critico e tirate le somme.

La classifica stelline dell'Acquario:

★★★★★ giovedì 9, venerdì 10;

★★★★ lunedì 6, mercoledì 8, sabato 11;

★★★ domenica 12 marzo;

★★ martedì 7 marzo 2023.

♓ Pesci: voto 7.

In questo periodo tutto o quasi vi verrà facile e il vostro carisma sarà in alcuni momenti davvero top, soprattutto nella giornata di martedì, favorita dall'ingresso di Saturno nel segno. Cercate però di non sopravvalutare il periodo ma tenete i piedi ben saldi per terra. Se sentiste la necessità di ravvivare il rapporto di coppia, tenete presente che spesso bastano piccole cose, purché vengano fatte con il cuore e con sincero entusiasmo. Nel lavoro la capacità di attenzione e osservazione sarà al massimo: non vi sfuggirà praticamente nulla, nonostante una certa stanchezza. Se qualcuno vi facesse una confidenza, custoditela con la massima riservatezza.

Le stelline della settimana per Pesci: