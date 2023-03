L'oroscopo di giovedì 23 marzo annuncia una giornata ricca di speranza per molti segni che inizieranno a vedere i cambiamenti in arrivo con l'equinozio e il primo ad avvertire le novità sarà l'Ariete. Il consiglio delle stelle per tutti i segni è imparare a prendere per il verso giusto quello che l'universo offre, perché qualsiasi cambiamento anche se in un primo momento può sembrare complicato, arriva con lo scopo di regalare un insegnamento.

Oroscopo di giovedì 23 marzo: fortuna per il Toro

Ariete: la parola d'ordine per questo giovedì sarà cautela.

Valutate bene le proposte che arriveranno sul lavoro e non lasciatevi prendere dalla voglia di seguire l'istinto, anche se la tentazione non mancherà. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il romanticismo sarà dalla vostra parte e lasciarsi andare sarà un successo.

Toro: oggi più che mai, il denaro rappresenta una risorsa fondamentale che apre grandi possibilità e opportunità nella vita. Tuttavia, è importante non perdere di vista il valore delle relazioni familiari e lavorare costantemente per ricucire eventuali tensioni o conflitti. Non temere di abbracciare idee inverosimili o al di fuori della tua zona di comfort: spesso, sono proprio queste le idee che possono portare a risultati sorprendenti e innovativi.

Gemelli: imparate ad accettare di più l'aiuto degli altri e ad ammettere che non sempre si possono risolvere i problemi da soli. Se ci sono questioni sospese in famiglia questo è il momento giusto per affrontarle senza rimandare ulteriormente, una persona a voi vicina potrebbe sorprendervi positivamente.

Cancro: non è il momento più sereno per voi e l'insicurezza potrebbe prendere il sopravvento facendovi esitare di fronte alle nuove sfide.

Non bisogna dimenticare, però, che tutto quello che arriva di nuovo potrebbe rappresentare anche un'ottima opportunità se affrontato con coraggio. Non lasciatevi condizionare dal giudizio degli altri.

Oroscopo del giorno: Bilancia in confusione

Leone: sarà un giorno emozionante in amore e per chi è in coppia è il momento più indicato per pianificare i prossimi obiettivi, mentre i single faranno degli incontri che potrebbero rivelarsi molto importanti.

Superare i vostri limiti dipenderà soltanto da voi e le soddisfazioni arriveranno anche sul lavoro se inizierete a guardare al futuro con la giusta prospettiva.

Vergine: non badate a chi si allontana da voi anche se potrebbe causarvi sofferenza e scoprirete che l'incompatibilità a volte è un ostacolo insormontabile. Provate, invece, a scoprire che contare sulle proprie forze è decisamente più appagante e dedicate questa giornata a prendervi cura di voi stessi.

Bilancia: sarà un giovedì piuttosto dispersivo e rischierete di non tenere ben presenti quali dovranno essere le priorità. La salute, sicuramente, andrà salvaguardata con una buona alimentazione. Lasciate andare tutto ciò che vi causa inutili preoccupazioni e ricordate che il tempo è un dono molto prezioso.

Scorpione: la giornata porterà delle ottime riflessioni e un'energia positiva da condividere con le persone care. Lasciatevi andare in amore e non abbiate paura di manifestare i vostri sentimenti perché questa è la strada giusta per stare bene. Ci saranno nuove opportunità in arrivo da prendere al volo per quanto riguarda il lavoro.

Sagittario grande comunicatore, Pesci nostalgici

Sagittario: la comunicazione sarà la caratteristica più importante di questa giornata e se saprete sfruttarla al meglio arriveranno delle buone notizie. Siate meno intransigenti con voi stessi e provate a lasciare che il destino segua il suo corso. In amore ascoltate di più il partner e dedicate il vostro tempo a progettare i sogni.

Capricorno: ogni tanto approfittate dei tanti impegni lavorativi per staccare la spina dei sentimenti. Imparate ad accrescere la vostra autostima senza dipendere affettivamente troppo dagli altri e la vostra personalità vi ringrazierà. In amore regnerà comunque la serenità se starete attenti a non essere troppo pretenziosi.

Acquario: il cielo di fine marzo porta molti cambiamenti e voi non sarete un'eccezione, ma dovete prendere tutto quello che viene come una grande opportunità. Sarà un ottimo momento per l'amore e per le finanze e per alcuni potrebbe esserci un ritorno da parte di una persona che è stata importante nel passato.

Pesci: sarete molto concentrati sul vostro aspetto fisico, anche se dovreste sapere bene che questa non è la cosa più importante. In amore la nostalgia potrebbe prendere il sopravvento, ma il passato non va quasi mai d'accordo con il presente e sarà bene impegnarsi a voltare pagina proiettandosi verso il futuro.