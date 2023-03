L'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 marzo 2023 è pronto a decantare i prossimi sette giorni. La settimana in analisi è abbastanza interessante dal punto di vista dei transiti lunari. La Luna in Vergine è il primo dei transiti del periodo: riporterà in auge vecchie relazioni, dando modo ad alcuni rapporti affettivi di crescere. L'Astro d'Argento toccherà, mercoledì 8 marzo un segno d'Aria: arriverà Luna in Bilancia. La Luna in Scorpione di sabato invece favorirà la giornata di inizio weekend, facilitando incontri, rappacificazioni e risolvendo definitivamente annose problematiche.

A voi valutare le previsioni zodiacali da lunedì 6 a domenica 12 marzo e scoprire la scaletta con le stelle sui sette giorni a venire, relativamente alla prima sestina astrologica (da Ariete a Vergine).

Stelle e previsioni della settimana, l'oroscopo dei primi tre segni

♈ Ariete: voto 6. Con astri sufficientemente di parte, i prossimi sette giorni promettono abbastanza bene. Buone notizie e piacevoli novità daranno una mano ai vostri progetti sabato e domenica. Il carisma è la vostra risorsa e l’autostima vi aiuta ad andare dappertutto, senza imbarazzi o timori. Nel lavoro martedì potreste concludere qualcosa di veramente appagante. Mercoledì e giovedì invece, dovete stare in guardia davanti a quello che vi sembra troppo facile.

In amore la passione è prevista in crescita: la voglia di stare insieme riscalderà l’intesa e riaccenderà la fiamma dell'amore. Solo se qualcosa o qualcuno non vi convincesse del tutto, prendete le dovute distanze. Lasciatevi guidare dall'istinto oltre che dall'esperienza.

La classifica:

★★★★★ sabato 11 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6, martedì 7 e venerdì 10;

★★★ giovedì 9 marzo;

★★ mercoledì 8 marzo.

♉ Toro: voto 6.

Si profila per voi Toro un periodo discreto, probabilmente da considerare d'assestamento nel settore affettivo come anche nel lavorativo. In campo finanziario è il momento adatto per raccogliere i frutti del vostro operato. Movimenti di denaro favorevoli previsti ad inizio settimana. Il lavoro si concretizzerà al meglio dandovi modo di gettare basi solide e sicure, come vi piace avere.

Intelligenza pronta e buone energie poi, vi renderanno disponibili a terminare le normali attività professionali, con animo sereno e grande fiducia nelle proprie possibilità. Saprete inspirare sicurezza e convincere le persone che vivono accanto a voi, invogliandoli a seguirvi nelle vostre imprese. A fine settimana un'atmosfera noiosa potrebbe complicare i rapporti con alcuni amici.

La classifica:

★★★★★ lunedì 6 e mercoledì 8;

★★★★ martedì 7, giovedì 9 e venerdì 10;

★★★ domenica 12 marzo;

★★ sabato 11 marzo.

♊ Gemelli: voto 7. Guardare al futuro con fiducia ed ottimismo questa settimana magari non cambierà il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente.

Nel lavoro, se siete in cerca di una nuova occupazione, tentate settori innovativi, diversi da quelli in cui vi siete impegnati finora. Per quanto riguarda l'amore, se state vivendo un rapporto a due in fase iniziale, non devono esserci segreti fra di voi. Manifestate senza timidezza quello che avete nel cuore. Se una situazione che vi sta a cuore è rimasta in sospeso, affrontatela lunedì, martedì o mercoledì: chiedete un appuntamento e preparatevi argomenti vincenti.

La classifica:

Top del giorno martedì 7 marzo;

martedì 7 marzo; ★★★★★ lunedì 6 e mercoledì 8;

★★★★ giovedì 9 e domenica 12;

★★★ sabato 11 marzo;

★★ venerdì 10 marzo.

Oroscopo e astrologia settimanale, le analisi per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

Il senso di appagamento e di soddisfazione premia chi sa approfittare delle influenze positive del periodo, trovando quella stabilità a cui aspirate da tempo. Sole e Giove in ottimo aspetto tra loro mandano segnali positivi, danno maggior enfasi alle amicizie, alle relazioni in genere, alla creatività, all'ottimismo e alla fortuna. Avete sempre bisogno di sentirvi liberi di agire. Cercate l'indipendenza soprattutto nel lavoro. Il vostro spirito versatile e avventuroso non può fare a meno di spaziare, anche solo con la mente. Le situazioni statiche fanno impazzire, tolgono entusiasmo. L'unico ostacolo, che potreste incontrare è un pizzico di invidia di un socio. In ogni caso, lasciate perdere pensieri di rivalsa che non farebbero altro che complicarvi la vita.

La classifica:

★★★★★ martedì 7 e venerdì 10;

★★★★ lunedì 6, mercoledì 8 e sabato 11;

★★★ giovedì 9 marzo;

★★ domenica 12 marzo.

♌ Leone: voto 8. Entusiasmo in crescita. Dopo un confronto con persone del settore, avrete la certezza che i vostri progetti si stanno muovendo nella giusta direzione. Mettete a frutto le vostre capacità e studiate le prossime mosse da fare per battere la concorrenza. Nel lavoro, opportunità interessanti vi porteranno ad ampliare i vostri orizzonti. Chi è in commercio, sarà molto abile a trattare col pubblico. Amore. Ora che avete trovato qualcuno che vi capisce, non ve lo lascerete scappare, anzi farete in modo di soddisfare ogni suo desiderio. Un dono, un fiore o un piccolo oggetto può bastare a dichiarare sentimenti e desideri inespressi.

Abbiate il coraggio di sorprendere.

La classifica:

Top del giorno venerdì 10 marzo;

venerdì 10 marzo; ★★★★★ giovedì 9, sabato 11 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 marzo;

★★★ martedì 7 marzo;

★★ lunedì 6 marzo.

♍ Vergine: voto 10. Ottime previsioni per tutto quanto è in relazione con intelletto, scambi e appuntamenti. C'è una eccellente coordinazione tra il pensiero e l'azione. Con mente lesta e lucida, vivacità e ottima concentrazione, giungi a soluzioni decise e determinanti per risolvere eventuali questioni in sospeso. In amore il desiderio è quello di trovare un'oasi dove si mixano tenerezza, complicità e passione? Sarete accontentati. Prospettive più che interessanti per chi viaggia e per chi vuole approfondire tematiche culturali degne di nota.

La classifica:

Top del giorno lunedì 6 marzo (Luna nel segno);

lunedì 6 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 7, giovedì 9 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8, venerdì 10 e sabato 11;

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.