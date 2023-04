Le previsioni dell'oroscopo del 26 aprile esortano i Cancro a prendersi le proprie responsabilità per delle azioni compiute. I Leone, invece, devono osare soprattutto in amore, se vogliono arrivare agli obiettivi prefissati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: siete in vena di provocazioni, ma cercate di non dare troppo peso a quello che dicono gli altri. Andate avanti per la vostra strada senza pensare all'opinione altrui.

11° Leone: in amore è tempo di darsi da fare e di osare se volete arrivare lontano. Ci vuole un pizzico di coraggio in più e di spirito d'iniziativa.

Non prendete troppo sul serio certe situazioni.

10° Bilancia: giornata molto costruttiva sul lavoro, ma anche piuttosto stressante. L'Oroscopo del 26 aprile vi invita a porvi le giuste domande se volete trovare le risposte adatte.

9° Scorpione: in ambito professionale l'importante è mettere da parte i rancori e andare avanti per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Non soffermatevi troppo sulle apparenze.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: buon momento per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro, invece, è necessario fare un po' i conti con le conseguenze di alcune decisioni prese di recente.

7° Gemelli: siete molto prolissi e questo potrebbe giocare a vostro svantaggio.

L'oroscopo del 26 aprile vi invita ad andare dritti al punto se volete ottenere dei risultati importanti.

6° Vergine: ci sono desideri che non potrete che soddisfare. In amore è tempo di essere intraprendenti e di non soffermarvi alle apparenze. Siete molto tranquilli e pacati, forse anche troppo.

5° Sagittario: non dovete essere troppo pretenziosi e litigiosi.

In amore è tempo di lasciare al partner i suoi spazi, in modo da non incappare in qualche sgradevole sorpresa.

Oroscopo segni fortunati 26 aprile

4° in classifica, Capricorno: siete un po' sospettosi. Caratterialmente non siete persone che amano affidarsi al prossimo. Di solito preferite fare leva solamente su voi stessi e sulle vostre capacità.

3° Acquario: giornata molto propositiva e piena di cose da fare. Cominciate dal mattino a svolgere delle questioni che avete in sospeso da un po' di tempo, in modo da riuscire a emergere.

2° Ariete: tempo al tempo e tutto andrà per il verso giusto. Non siate particolarmente pretenziosi e frettolosi. In amore l'importante è venirsi incontro per riuscire ad andare avanti.

1° Toro: secondo l'oroscopo del 26 aprile, i nati sotto questo segno sono in una fase molto interessante della vita. Ci sono delle nuove consapevolezze e delle novità in arrivo, soprattutto per quanto riguarda l'amore.