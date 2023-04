L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 3 aprile. Allora, ansiosi di sapere come potrebbe evolvere la giornata di inizio settimana?

Certo che sì, pertanto passiamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 3 aprile segno per segno. A voi il piacere nonché l'onore di scoprire cosa vi avranno riservato le stelle consultando il responso sulle attività di lavoro ed i legami sentimentali.

Previsioni zodiacali del 3 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Liberi di pensare e agire come più vi piace.

Avrete buone occasioni di entrare in contatto con interessanti realtà professionali o con nuove attività nel tempo libero. Prendetevi pure degli impegni extra perché avete comunque molta energia fisica da impegnare. In amore, con eccitazione e intensità di sentimenti riuscirete ad accordare il desiderio fisico alla disponibilità affettiva. Le buone stelle del periodo aiuteranno a rendere più vivaci e solidi i rapporti affettivi già esistenti, donando a chi è solo la possibilità di iniziare una storia destinata ad evolvere verso un rapporto più impegnativo.

Scorpione: ★★. Il quadrato di Plutone nel cielo di di Mercurio vi renderà soggetti ad alto rischio da tenere a una certa distanza: sarete impulsivi e terribilmente irascibili.

Fate sempre di testa vostra, rifiutando ogni possibile aiuto o finendo con il cacciarvi in un vicolo cieco. Nel lavoro avrete progetti importanti che però non possono essere realizzati in un giorno: servirebbe organizzazione e tenacia, non sarà così facile. In amore, se i sogni non corrispondessero alla realtà, la colpa sarà della sfortuna ma anche del vostro atteggiamento: autoanalisi e nuova convinzione.

Nelle situazioni colme di euforia, il pericolo è di perdere il controllo e di cadere preda del nervosismo.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 3 aprile predice una giornata poco positiva. La scorciatoia che cercate è più nascosta di quanto fosse logico aspettarsi, ma una volta che l'avrete imboccata non ci saranno altri imprevisti.

Dovete solo tenere gli occhi aperti e continuare a cercare: un po' di fortuna vi aiuterà senz'altro. Nel lavoro non potete basare il bilancio della vostra vita professionale sulla vendetta: dovete andare avanti, concentrandovi solo su voi stessi. In amore, che grave errore è stato credere di poter conquistare il cuore di quella persona che sapete, con l'irruenza di una belva: purtroppo si è data alla fuga...

Oroscopo e stelle del 3 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La routine di lunedì 3 aprile vi va abbastanza stretta. Cercate nuovi canali di espressione, seguendo i validi consigli di un parente o di un amico. Finanze così così. Dalla tarda serata in poi un sestile risolutorio di Venere rilancerà le vostre sorti amorose.

Avventure dal sapore dolce in programma nei prossimi giorni. Nel lavoro, ritmo vivace ma zeppo di impegni. Contrariamente al solito, questo inizio settimana per voi lavorare non sarà troppo piacevole, avreste cose più interessanti da fare. In amore la buona posizione del pianeta dell'amore colorerà di tinte nuove i vostri sogni. In coppia potete cominciare a fare i conti su pro e contro in merito ad una questione "calda".

Acquario: ★★★★. Occorrerebbe smussare gli spigoli ad alcune problematiche, magari disporsi anche alla tolleranza evitando di abbarbicarsi su questioni del passato. In pratica, smettere di pretendere il controllo su ogni cosa, accettando il principio che molte volte è la vita a decidere, non voi.

Conquiste per ora irrealizzabili per molti single. In coppia, invece, il tono di alcune vostre richieste d'amore potrebbe essere un po' troppo esigente, forse è per questo che la persona amata prende le dovute distanze. Nel lavoro, non lasciatevi coinvolgere in questioni che non vi interessano più di tanto: avrete molto da fare, perciò andate avanti senza timori.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 3 aprile, prevede un periodo davvero "alla grande" per le sorti affettive e/o professionali. Mosse coraggiose frutteranno guadagni su tutti i fronti. Non spaventatevi davanti all'impegno che nuove responsabilità comportassero. Chi non risica non rosica, recita un saggio detto. Nel lavoro, l'agitazione che regna nell'ambiente dove operate in qualche modo vi disturba.

Non amate le polemiche, specie per questioni che ritenete secondarie. In amore, se siete in fase di rodaggio è naturale che ci siano dei problemi legati alla convivenza, comunque risolvibili con piccole regole e buona volontà. Una moderata attività fisica e un'alimentazione leggera daranno slancio a fisico e mente.