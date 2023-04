L'oroscopo del mese di maggio fornisce alcune indicazioni importanti per i dodici segni dello zodiaco. In particolare in questo mese lo Scorpione dovrà essere meno spavaldo, mentre i Gemelli potrebbero rimanere un po' delusi.

Previsioni zodiacali del mese di maggio: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del mese di maggio potreste farvi guidare troppo dall'istinto e questo non avrebbe una ricaduta positiva su alcune azioni che caratterizzeranno la vostra vita. Per quel che riguarda il lavoro ci potrebbero essere alti e bassi, attenzione soprattutto alla seconda parte del mese, non sarà propriamente favorevole.

Toro: cercate di gestire le cose nel migliore dei modi in ambito sentimentale, il periodo potrebbe essere discreto ma alcune vostre prese di posizione potrebbero rovinare l'atmosfera. Impegnatevi maggiormente in ambito lavorativo, questo sarà un mese cruciale per dimostrare alcune cose ai vostri superiori.

Gemelli: in alcuni momenti del mese, soprattutto nei primi dieci giorni, potreste sentirvi un pochino delusi, non abbattetevi troppo perché le cose poi andranno per il verso giusto. Non perdete alcune possibilità che potrebbero prospettarsi in ambito professionale, alcuni treni non passano troppo spesso.

Cancro: alcuni vostri atteggiamenti potrebbero non essere graditi alla persona amata, avete tutto il tempo per recuperare ma attenzione a non perseverare.

La sfera professionale potrebbe non essere soddisfacente, cercate di limitare i danni e sperate che i tempi possano migliorare in fretta.

Leone: potreste non vivere un mese ricco di passioni ed emozioni in ambito sentimentale, non scoraggiatevi troppo potrebbe essere esclusivamente un periodo di transizione. Il lavoro potrebbe non darvi grosse soddisfazioni, avrete anche voglia di cambiare ma non fatelo a cuor leggero, non sempre la strada nuova è migliore di quella vecchia.

Vergine: potreste essere tacciati di menefreghismo dalla persona amata, cercate di farle capire in maniera diretta ma delicata che non ruota tutto intorno a lei. Il lavoro potrebbe riservarvi una gradita sorpresa, la vostra tenacia e il vostro talento potrebbero essere la chiave per portare brillantemente a termine un progetto assai importante.

Le predizioni astrologiche del mese di maggio: la seconda sestina

Bilancia: il vostro partner potrebbe non essere propenso a perdonare alcune vostre mancanze, il segreto è solamente quello di farlo tornare a fidarsi di voi, siate tenaci e non arrendetevi facilmente. Mostrate maggiore attenzione in ambito lavorativo, potreste essere sotto esame senza che voi lo sappiate.

Scorpione: in questo mese cercate di essere più calmi e meno spavaldi, avrete più bisogno della ragione che dell'istinto, non è semplice ma potete riuscire nell'impresa. Buttatevi a capofitto sul lavoro se volete ottenere qualcosa di particolarmente importante, c'è bisogno di sacrificio e sudore.

Sagittario: non sempre la vedrete esattamente come la vostra dolce metà, per mandare le cose nel verso giusto convincetevi del fatto che questo rientra nelle logiche di un rapporto di coppia.

Alcune vostre conoscenze importanti potrebbero indirizzare in maniera decisiva la vostra permanenza nell'attuale posto di lavoro.

Capricorno: il mese potrebbe essere ideale per rivedere alcune persone con le quali non avevate contatti da molto tempo e per riallacciare un rapporto ormai consumato. Dal punto di vista lavorativo potreste avere delle belle soddisfazioni economiche, cercate solo di non far pentire coloro che hanno preso questa importante decisione.

Acquario: la vostra vita di coppia potrebbe subire un andamento alquanto altalenante, sta a voi rendere più importanti i momenti piacevoli rispetto a quelli negativi. Potresti risultare particolarmente apprezzato da colleghi e superiori, tutti potrebbero vedere in te una risorsa molto utile in ambito professionale.

Pesci: la vostra situazione sentimentale potrebbe sfociare finalmente in qualcosa di concreto e molto interessante per il futuro della vostra coppia. Dal punto di vista lavorativo avrete voglia di esplorare nuove realtà e non è detto questo non possa essere un punto di partenza per una scelta professionale del tutto inaspettata.