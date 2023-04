L'oroscopo del fine settimana che va dal 15 al 16 aprile prevede una maggiore inventiva da parte dei nativi Vergine, che saranno più a loro agio, soprattutto al lavoro, mentre Venere darà una mano ai nativi Leone a ricostruire la propria vita sentimentale. Acquario potrà contare sulla Luna in congiunzione per rilanciare la propria vita amorosa, mentre Capricorno sarà reattivo e dinamico al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del weekend dal 15 al 16 aprile.

Previsioni oroscopo weekend 15-16 aprile 2023 segno per segno

Ariete: il weekend non sarà così male per voi nativi del segno.

Venere in sestile porterà buoni sentimenti tra voi e il partner, ma anche voi cuori solitari vi sentirete in sintonia con voi e le persone che amate. In ambito lavorativo avrete buone capacità organizzative, utili per portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno Mercurio in buon aspetto in questo fine settimana. Le vostre mansioni procederanno verso la giusta direzione e Marte in sestile porterà buone energie. In amore la Luna in Acquario potrebbe essere una seccatura, ciò nonostante il rapporto con il partner è ottimo, dunque non avrete molto di cui preoccuparvi. Voto - 8️⃣

Gemelli: vivrete un fine settimana diverso dal solito grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, che vi permetteranno di godere al meglio del vostro rapporto, in piena spensieratezza.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante meglio non avere un atteggiamento da leader al momento. Lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni più importanti. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale altalenante, soprattutto nella giornata di sabato, a causa della Luna in opposizione. Vi riprenderete velocemente domenica, ciò nonostante dovrete essere pazienti.

Nel lavoro sarete in splendida forma grazie a stelle come Marte, Mercurio e Saturno in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Leone: ora che Venere sarà dalla vostra parte, potrete provare a ricostruire il vostro rapporto, rimpiazzando quei momenti bui con momenti pieni di vita. Certo, bisognerà avere ancora pazienza, soprattutto domenica, quando la Luna sarà sfavorevole, ciò nonostante la strada sarà in discesa.

Anche nel lavoro vi sentirete più soddisfatti di quel che fate, grazie anche a risultati più incoraggianti. Voto - 7️⃣

Vergine: con Mercurio in trigono dal segno amico del Toro, godrete di una maggiore inventiva secondo l'Oroscopo del fine settimana. Sul fronte amoroso invece si aprirà un periodo un po’ più buio a causa di Venere in quadratura. Cercate di curare maggiormente il benessere della vostra storia d'amore, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale nel complesso discreta per voi nativi del segno. Venere sarà dalla vostra parte, ma attenzione nella giornata di sabato, quando la Luna sarà in quadratura dal segno del Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro meglio non correre troppi rischi al momento, considerato che stelle come Marte potrebbero mettervi in difficoltà.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in miglioramento questo weekend, anche se ci sarà ancora qualche sbavatura da sistemare tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti li avete gestiti bene, ma il compenso finale potrebbe non rispecchiare quanto di buono siete riusciti a fare. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Venere in opposizione dal segno dei Gemelli, gestire il vostro rapporto e dare vita a momenti romantici potrebbe essere molto difficile. La Luna vi darà una mano domenica, e sarà importante portare stabilità tra voi e il partner. Nel lavoro avrete buoni progetti da portare avanti. L'entusiasmo non vi mancherà, ma dovrete mettere in conto eventuali imprevisti. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale solida dal punto di vista sentimentale.

Anche se Venere non vi assisterà più, potrete contare sulla Luna e sull'ottima intesa che siete riusciti a costruire. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Marte potrebbero rallentarvi. Affidatevi a Mercurio per evitare ostacoli e ottimizzare il risultato. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo in rialzo in ambito amoroso grazie a una splendida Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli. Single oppure no, godrete di momenti magnifici insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro alcune idee potrebbero rivelarsi efficaci se saprete come gestirle. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale poco convincente a causa di Venere in quadratura. Attenzione dunque al modo in cui gestirete il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su buone stelle per portare avanti i vostri progetti al meglio delle vostre possibilità. Voto - 6️⃣