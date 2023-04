L'Oroscopo della settimana che va dal 2 al 9 aprile prevede che il pianeta Mercurio si sposterà nel segno zodiacale del Toro, i cui nativi mostreranno maggior concentrazione e interesse nei propri progetti professionali, stessa cosa accadrà per il Capricorno. I Pesci si mostreranno piuttosto vivaci grazie in particolare a Marte in trigono, mentre la fortuna sarà dalla parte dei nativi del Sagittario.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana, dal 2 al 9 aprile.

Previsioni oroscopo dal 2 al 9 aprile 2023 segno per segno

Ariete: dovrete dire addio a Mercurio durante la prossima settimana. Ciò nonostante, questo non vorrà dire che in ambito lavorativo non sarete più produttivi. Le idee non mancheranno, e con un po’ di fortuna da parte di Giove, vi darete da fare. In amore alcune giornate potrebbero rivelarsi poco romantiche a causa della Luna, ma in generale ci sarà una buona intesa tra voi e la persona che amate. Voto - 8️⃣

Toro: preparatevi ad accogliere il pianeta Mercurio nel vostro cielo secondo l'oroscopo della prossima settimana. Sul fronte professionale po’ arriveranno buone idee per i vostri progetti, in grado di aggiungere quel tocco di qualità che stavate cercando.

In amore Venere rimane stabile nel vostro cielo, ma attenzione nel weekend, quando la Luna sarà in opposizione e potrebbe causare qualche disagio. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile nel corso della prossima settimana. Certo, questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante, con il giusto atteggiamento, sarete in grado di coltivare un buon rapporto.

Fortunate le giornate di mercoledì e giovedì grazie alla Luna in trigono. Nel lavoro sarete forse meno impegnati, ma le idee e la voglia di fare non mancheranno mai in voi. Voto - 8️⃣

Cancro: l'arrivo di Mercurio in sestile vi permetterà di svolgere in maniera più accurata i vostri progetti professionali. Ci saranno ancora piccoli disagi, ciò nonostante inizierete a vedere il lato positivo delle cose.

In amore Venere rimane favorevole. Single oppure no, sarete in grado di costruire un buon legame con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale in peggioramento per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, Mercurio in quadratura potrebbe essere motivo di imprevisti o rallentamenti per i vostri progetti. Attenzione dunque alle decisioni che prenderete. In amore Venere in posizione sfavorevole accentua i conflitti nella vostra vita di coppia e porta qualche discussione in più. Se siete single, non siate troppo polemici. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno Venere e Mercurio sorridervi. In questa settimana, potrete godere di un rapporto davvero romantico. Inoltre, sarete razionali al punto da sapere sempre cosa è meglio per la vostra storia d'amore.

Anche per quanto riguarda il lavoro riuscirete a gestire in modo più efficace i vostri progetti, mentre Marte in sestile porterà tutte le energie di cui avrete bisogno. Voto - 8️⃣

Bilancia: il pianeta Mercurio non sarà più contro di voi a partire da questa settimana. Secondo l'oroscopo, arriveranno idee migliori in ambito professionale, che potrebbero aiutarvi non poco per i vostri progetti. Sul fronte amoroso le giornate di mercoledì e giovedì saranno le più indicate per concentrarsi al massimo sul vostro rapporto grazie alla Luna in congiunzione. Voto - 7️⃣

Scorpione: questa settimana si rivelerà complicata dal punto di vista sentimentale. Venere sarà ancora in opposizione e sarà difficile trovare il momento giusto per provare a cercare il dialogo con la persona che amate.

La Luna vi darà una mano durante il weekend, per cui sfruttate l'occasione. In ambito lavorativo sarete ancora sul pezzo, nonostante Mercurio a sfavore. In ogni caso, non siate troppo impulsivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: la fortuna sarà dalla vostra parte durante questa settimana grazie a Giove in trigono dal segno amico dell'Ariete. Anche se Mercurio non sarà più favorevole, potrete comunque provare a mettere insieme progetti interessanti. Sul fronte sentimentale l'astro argenteo navigherà in buone posizioni, e potrete godere di un rapporto sereno con il partner. Se siete single vi piacerà instaurare nuovi legami. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Mercurio in trigono dal segno amico del Toro, sarete più concentrati e produttivi in ambito professionale.

Faticherete ancora un po’ a gestire i vostri progetti, ciò nonostante andrete meglio di prima. Sul fronte sentimentale la settimana partirà un po’ a rilento a causa della Luna, ciò nonostante, con Venere in buon aspetto, sarà comunque possibile vivere un buon rapporto con le persone che amate. Voto - 7️⃣

Acquario: in amore non sarete ancora così abili considerato Venere in quadratura. Ciò nonostante la Luna vi darà una mano durante questa settimana. Vivere un rapporto affiatato non sarà sempre possibile, ma v'impegnerete affinché le cose funzionino. Nel lavoro dovrete vedervela anche con Mercurio in quadratura, che potrebbe rendere un po’ più difficili alcune mansioni, anche se alla fine riuscirete a cavarvela.

Voto - 6️⃣

Pesci: la settimana inizierà a rilento considerata la Luna in opposizione, ciò nonostante mostrerete un atteggiamento più vivace nei prossimi giorni, cercando di vivere un rapporto più movimentato. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee più chiare grazie a Mercurio in sestile, mentre Marte in trigono porterà buone energie. Voto - 8️⃣