L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 aprile 2023. In evidenza nel contesto la giornata iniziale della settimana. Il cielo astrale di lunedì vede l'ingresso di Mercurio nel segno del Toro, con la Luna ferma nel campo della Vergine. Ottime chance nel periodo per Gemelli e pochi altri segni: curiosi di scoprire come andrà il periodo in analisi?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 3 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. Periodo abbastanza difficile. A volte faticate a dimostrare esplicitamente quanto tenete alla persona che avete accanto. Pur essendo un segno fortemente affettivo, siete spesso poco soggetti alle smancerie. Le stelle in questa giornata invitano a dimostrare quanto ci tenete al partner, esprimendovi in maniera genuina e con semplicità. Single, non abbattetevi per eventuali contrattempi o incomprensioni dal punto di vista sentimentale, ok? Venere tenderà a smuovere un po' le acque dell'amore e, nel vostro caso, potrebbe causare addirittura una specie di tsunami emotivo. Il cielo abbastanza grigio non garantirà tanta armonia e stabilità nella sfera professionale.

Sembra infatti che siate troppo stanchi per poter prendere in mano un progetto che si sta rivelando più complesso del previsto.

Toro: ★★★★★. Ottimo lunedì in arrivo per molti di voi nati sotto questo segno. Il passaggio di Mercurio nel vostro settore darà possibilità al vostro cielo di divenire molto fortunato, illuminando il cammino quotidiano in questo primo lunedì di aprile.

Forze planetarie, alcune molto potenti, guarderanno benevolmente il segno di nascita tenendovi per mano, consentendovi di dichiarare con facilità i vostri sentimenti alla persona che vorreste avere accanto. Per qualcuno di voi, poi, sta per arrivare una notizia molto positiva che avrà il potere di farvi sorridere di gioia. Finalmente avrete qualcosa verso cui indirizzare il vostro entusiasmo, rendendovi felici.

La Luna potrebbe aiutarvi a realizzare un piccolo sogno: guadagnerete il terreno perduto riprendendo quei rapporti lavorativi che si fossero sfilacciati nei giorni scorsi.

Gemelli: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 3 aprile mette in evidenza un lunedì davvero efficace in ogni settore. Questo è un momento magico soprattutto per l'amore, anche perché avrete dalla vostra parte gran parte delle stelle, il che vi garantirà uno stato d'animo positivo e molto propenso al romanticismo. Preparatevi a vivere qualcosa di fantastico insieme al vostro partner. Single, vi sentirete benissimo e avrete un aspetto magnifico, attirando così a voi diversi sguardi. Con tutta questa buona energia sicuramente riguadagnerete la fiducia nelle vostre capacità che ultimamente avevate un po' smarrito.

Se aveste in programma qualche colloquio di lavoro, sappiate che avete delle importanti frecce nel vostro arco ed i risultati potrebbero davvero sorprendervi.

Oroscopo e stelle del 3 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Potete continuare a fidarvi ciecamente della persona che amate, con la stessa pronta a ricambiare. Nonostante inevitabili dubbi e difficoltà nella vita quotidiana, saprete sempre su chi poter contare. Luna in questo lunedì vi aiuterà ad avere la conferma definitiva su qualcosa che vi sta particolarmente a cuore. Single, vi contraddistinguerete in un atteggiamento frizzante e colorato, merito della vostra scintillante personalità che avete in questo periodo.

La valenza di segno di Acqua sul vostro cielo, poi, servirà senz'altro a dare manforte affinché alcune delle vostre prerogative più genuine possano venir fuori in tutta la loro intensità. Se non ve ne foste ancora accorti, siete in una posizione lavorativa particolarmente vincente: sfruttate il momento!

Leone: ★★★★. Una bella sintonia con il partner vi accompagnerà in questo primo lunedì di aprile. Vi avvicinerete con particolare delicatezza alla persona amata, riuscendo a toccare le corde segrete del suo animo. Affascinerete potentemente chi avete accanto con la carica prorompente e magnetica della vostra personalità. Single, questo sarà un momento ottimo per mettersi in luce o per far risaltare alcune delle vostre qualità più importanti.

Sarete in effetti luminosi e pieni di entusiasmo, pronti a fare progetti grandiosi e a lungo termine. Nel lavoro, riceverete la stima e l’affetto da parte dei colleghi che in questi giorni stanno apprezzando sempre più il vostro altruismo e la voglia di fare. La capacità di tenere testa a situazioni e incombenze quotidiane in crescita esponenziale.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 3 aprile, pronostica un periodo altamente affidabile. La giornata si accenderà di passione e voglia di ravvivare il legame con il partner, con proposte e progetti originali e stuzzicanti. Vivrete così un lunedì indimenticabile, avrete il cuore e i sensi in subbuglio e un intensissimo bisogno d'amore e dolci attenzioni si farà largo tra i vostri desideri.

Fin da subito molte aspettative amorose saranno esaudite. Single, alcuni moti celesti tenderanno a favorirvi pian piano, portandovi verso una situazione positiva. Splenderete di una forma quasi perfetta, affascinando tutti quelli vicino a voi. Nel lavoro, il cielo regalerà una bella grinta, stimolando la vostra determinazione: il consiglio è di sfruttarla per ottenere subito buoni risultati.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 3 aprile.