Nella giornata di Pasquetta, l'oroscopo della giornata di lunedì 10 aprile prevede nuovi piaceri per i nativi Sagittario grazie alla Luna nel segno, mentre Vergine passerà la maggior parte del suo tempo in compagnia delle persone che ama. Leone riuscirà a godere di un rapporto buono con la persona che ama, mentre Cancro respirerà una bella atmosfera insieme al partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 10 aprile.

Previsioni oroscopo lunedì 10 aprile 2023 segno per segno

Ariete: un lunedì di Pasquetta entusiasmante in ambito amoroso per voi nativi del segno.

La Luna vi sorriderà dal segno del Sagittario, e potrete godere di un rapporto affiatato con il partner. Se siete single alcuni incontri potrebbero rivelarsi determinanti. Voto - 9️⃣

Toro: potrete godervi questa giornata di festa ora che la Luna non sarà più opposta. Tornerà in voi la voglia di amare e di dare vita a un rapporto particolarmente romantico. I single troveranno serenità in compagnia delle persone che più amano. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna in opposizione secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Riuscirete a mantenere un rapporto allegro con il partner, ciò nonostante non dovrete eccedere con il vostro atteggiamento affinché possiate godere di un rapporto stabile.

Voto - 7️⃣

Cancro: respirerete una bella atmosfera in questa giornata di Pasquetta. Venere in sestile vi metterà a vostro agio. Mettete da parte gli impegni della vita quotidiana e pensate al benessere delle persone che amate. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario vi permetterà di essere più ottimisti e buoni in questa giornata di lunedì.

Venere in quadratura porterà ancora qualche grattacapo, ciò nonostante vi sentirete un po’ più a vostro agio insieme alle persone che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: in questa giornata di Pasquetta, adorerete trascorrere il vostro tempo in compagnia delle persone che più amate. Certo, la Luna in quadratura potrebbe alterare il vostro umore, ma per fortuna Venere in trigono vi aiuterà a vedere il lato positivo delle cose.

Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata migliore dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno grazie alla Luna in sestile. Tra voi e il partner ci sarà una grande armonia. Vedrete solo il lato positivo delle cose, e sarete spinti a dare il meglio di voi in questa giornata. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale tutto sommato godibile secondo l'oroscopo di Pasquetta. La Luna non sarà più dalla vostra parte, ciò nonostante potrete vivere un rapporto tranquillo con il partner: basterà soltanto non superare certi limiti. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna in congiunzione al vostro segno, arriveranno nuovi piaceri nella vostra vita sentimentale che, single oppure no, potrebbero permettervi di dare nuova linfa alla vostra vita amorosa, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una giornata di Pasquetta piacevole dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in trigono dal segno amico del Toro. Single oppure no, potrete dedicare più tempo ai vostri cari, e costruire un rapporto più solido. Voto - 9️⃣

Acquario: la Luna in sestile porterà un po’ di respiro nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Faticherete ancora a essere romantici e affiatati nei confronti della persona che amate, ciò nonostante potrete provare a ricostruire il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe rendervi un po’ pensierosi. Ma non dovrete essere così in questa giornata di festa. Cercate di godervi i rapporti con le persone a voi più vicine. I problemi lasciateli per un'altra giornata. Voto - 7️⃣