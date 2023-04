L'Oroscopo della giornata di lunedì 17 aprile prevede un pizzico di sollievo per i nati in Pesci che potranno contare sulla Luna nel segno per mettere da parte i problemi di coppia. Invece Toro riuscirà ancora a mettere in risalto il suo rapporto.

Gemelli non dovrà esagerare in amore, mentre Scorpione saprà essere tenero ma non con tutti. Vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di lunedì 17 aprile.

Previsioni oroscopo lunedì 17 aprile 2023 segno per segno

Ariete: la settimana si aprirà con il sorriso per voi nativi del segno, grazie alla posizione favorevole di Venere.

Single oppure no, il vostro modo di amare sarà particolarmente apprezzato dal partner o dalla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti saranno alla vostra portata e dovrete soltanto dimostrare di avere le competenze necessarie. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali soddisfacenti che non vi influenzeranno particolarmente in amore. Nonostante ciò, sarete in grado di mettere in risalto il vostro rapporto per godere di momenti splendidi. In ambito lavorativo con la giusta fantasia potrete mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 8️⃣

Gemelli: anche se Venere sarà dalla vostra parte, considerata la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, sarà consigliabile non eccedere in amore.

Amate la vostra fiamma ma senza chiedere troppo. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete appagati da certi progetti e farete sempre del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata coinvolgente in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono dal segno dei Pesci. Sarà più facile godere di un bel rapporto quando le cose tra voi e la persona che amate vanno bene.

In ambito lavorativo sarà un periodo impegnativo che, se gestito bene, porterà buone soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile all'inizio della settimana. Venere dominerà la scena all'interno del vostro rapporto e metterà in risalto il vostro lato più romantico. In ambito lavorativo avrete tanti progetti da portare avanti.

La mole di lavoro da svolgere non vi spaventa e sarete pronti ad affrontare nuove sfide. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale non molto entusiasmante per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi metteranno in difficoltà. Se non saprete difendere le vostre ragioni, sarà difficile riportare in auge il vostro rapporto. Cercate comunque di non essere troppo testardi. In ambito lavorativo avrete degli obiettivi chiari grazie a Mercurio in trigono, e con Marte in sestile vi darete da fare per raggiungerli. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale favorevole all'inizio della settimana. I buoni rapporti con il partner saranno garantiti da Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli. Se siete single, la vostra simpatia non passerà inosservata.

In ambito lavorativo non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi azzeccate per i vostri progetti, considerando le opposizioni di Giove e Marte. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno dei Pesci porterà tenerezza. Quest'ultima però non sarà accessibile a tutti, e potrebbe rendere complicati alcuni rapporti in famiglia. Per quanto riguarda il lavoro, faticherete ad essere efficienti a causa di Mercurio opposto, anche se avrete buone abilità. Voto - 7️⃣

Sagittario: il rapporto con il partner non sarà dei migliori perché la Luna e Venere non saranno dalla vostra parte. Single oppure no, faticherete ad essere romantici e comprensivi nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, Giove sarà favorevole dal segno dell'Ariete, ma con Saturno in quadratura non tutti i vostri progetti potrebbero realizzarsi come desiderate.

Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in cattivo aspetto. Non sempre sarete affiatati con il partner, ma questo non vorrà dire che attraverserete un periodo di crisi. In ambito lavorativo riuscirete a cavarvela abbastanza bene grazie al sostegno di Mercurio e Saturno che porteranno idee interessanti che, però, dovrete saper sviluppare. Voto - 7️⃣

Acquario: il settore professionale procede abbastanza bene grazie anche a Plutone in buon aspetto. Giove vi darà una mano dal segno dell'Ariete, ma attenzione a Mercurio in quadratura. In amore ci penserà il pianeta Venere a mettervi nelle condizioni più adatte per poter vivere un rapporto sereno. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di sollievo per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione.

Venere rimane negativa dal segno dei Gemelli, ciò nonostante sarà un lunedì tranquillo per la vostra relazione sentimentale. In ambito professionale Mercurio in sestile porterà idee interessanti, e con Marte in trigono avrete buone energie per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣